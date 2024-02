Di fronte a un San Siro gremito che offre uno scenario davvero imponente l’Inter conquista una vittoria importantissima, se non addirittura fondamentale, piegando l’Atletico Madrid di misura grazie a un gol di Marko Arnautovic.

Inter-Atletico Madrid 1-0

Squadra complicatissima l’Atletico, allenata dall’ex nerazzurro Diego Simeone, oggetto del desiderio dell’Inter in più occasioni prima di Inzaghi e anche di Spalletti. Forte di un contratto già rinnovato fino al 2027 il tecnico ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza: veloce, resistente, arcigna, una squadra che concede pochissimi spazi e che si fa insidiosa a ogni ripartenza.

Con Darmian prescelto al posto di Dumfries, l’Inter si deve adeguare ai ritmi dei Colchoneros: i primi venti minuti sono estremamente complicati. I nerazzurri tentano in tutti i modi di spostare l’equilibrio avversario ma non fanno breccia.

Nel primo tempo l’Atletico non tira praticamente mai in porta, se si eccettua una conclusione di Samuel Lino che finisce sul fondo di poco: l’Inter ci riesce quattro volte. Ma spreca le due occasioni migliori: la prima con Lautaro Martinez, il cui colpo di testa finisce centralmente tra le braccia di Oblak. L’argentino poco dopo ha una sontuosa palla in profondità sulla quale ha una indecisione di troppo: una grande occasione. Allo scadere è Thuram a farsi anticipare di un nulla al momento del tiro.

Secondo tempo, il gol

La ripresa si apre senza Thuram, vittima di un problema muscolare proprio dopo l’ultima occasione da gol. Al suo posto Arnautovic. La pressione dell’Inter si fa ancora più intensa e sistematica: l’Atletico si difende con sempre maggiore difficoltà e comincia a commettere anche qualche errore. Clamorosa l’occasione che Arnautovic spara alle stelle dopo un delizioso triangolo con Lautaro Martínez. Una palla gol clamorosa: che fa il paio con un’altra conclusione dell’argentino, parata anche quella.

Finalmente al 79’ la svolta: l’Atletico perde palla sulla propria trequarti e Lautaro scappa: la conclusione del bomber viene ancora una volta intercettata da Oblak la cui respinta diventa un assist per Arnautovic che a porta chiusa insacca.

La rabbiosa reazione dell’Atletico si sfoga in una gran conclusione di Samuel Lino che sibila ai lati del palo. Il pressing offensivo finale dei Colchoneros non paga e l’Inter porta a casa una vittoria davvero enormemente importante.

In attesa del ritorno

Il vantaggio dell’Inter è minimo. Ma in vista del ritorno al Metropolitano di Madrid in programma mercoledì 13 marzo alle 21 potrebbe anche risultare decisivo, quando l’Atletico sarà costretto a scoprirsi e ad attaccare per annullare il risultato del match d’andata.

La settimana europea delle italiane prosegue con il Napoli, alle prese con un clamoroso cambio in panchina, che ospita il Barcellona e le sfide di Europa League del Milan, a Rennes, e della Roma, all’Olimpico contro il Feyenoord.