Il Milan avrebbe tutto per essere tranquillo e fiducioso. Ma come spesso è accaduto nel corso di questa stagione, la squadra rossonera ha finito per complicarsi la vita e proprio nella serata che poteva portare gli ex campioni d’Italia al secondo posto di Serie A davanti alla Juventus, è arrivata una sconfitta pesante che ha scatenato molte critiche. E ora la squadra e il suo tecnico devono dimostrare di non avere altro da farsi perdonare affrontando in Europa il Rennes, giovedì 22 febbraio alle ore 18.45.

Rennes-Milan: quando e dove vederla

Partita: Rennes vs Milan

Dove si gioca: Roazhon Park – Rennes (Francia)

Data: 22 febbraio

Orario: 18:45

Dove vederla in Tv: la partita sarà visibile su SKY

Come vederla in streaming: DAZN, SKY Go, Now TV

Rennes-Milan, le condizioni delle due squadre

Al centro delle critiche non solo la squadra, che a Monza ha perso malamente (4-2) offrendo una prestazione davvero opaca, soprattutto nel primo tempo. Ma soprattutto Stefano Pioli, reo di avere dato riposo a quasi tutti i titolari (Leao e Giroud in testa) per schierare le riserve che hanno platealmente deluso le attese. L’espulsione di Jovic ha poi ulteriormente complicato le cose in una squadra che aveva qualche giocatore in condizione non brillante, le solite assenze e in generale una serata di scarsissima vena.

Il Milan arriva a questo play-off dopo essere arrivato terzo in un girone di Champions League davvero durissimo. Al momento è terzo in campionato, con due punti da recuperare alla Juventus e 11 di ritardo dall’Inter che ha anche una partita in meno.

In Ligue 1 il Rennes ha festeggiato domenica scorsa una netta vittoria contro il Clermont, 3-1 (Omari e doppietta di Terrier), che ha riportato la squadra a ridosso delle posizioni che a fine stagione porteranno in Europa. Per il Rennes la sconfitta di San Siro è l’unica in un filotto di nove vittorie che hanno caratterizzato la stagione dei bretoni dal 20 dicembre a oggi.

Come passa il Milan

Polemiche a parte il Milan ha comunque la concreta possibilità di passare il turno, anche in considerazione della nettissima vittoria della partita d’andata: 3-0 a San Siro in una sfida dominata dall’inizio alla fine. Milan che passa con due risultati su tre, o perdendo fino a due gol di scarto. Rennes che deve vincere con tre gol di scarto per spingere la partita ai supplementari.

Si gioca al Roazhon (che è il nome di Rennes in lingua bretone), uno stadio da 30mila spettatori sempre gremito e che per il Milan sarà esaurito in ogni ordine di posti. Un pubblico caldo e appassionato quello bretone, ma anche estremamente educato. Molto lontano da alcuni eccessi violenti che hanno caratterizzato in questi ultimi anni il calcio francese.

Arbitra l’incontro il nordirlandese David Malcolm.

Rennes-Milan, precedenti e statistiche

L’unico precedente ufficiale tra Rennes e Milan è quello della gara d’andata (doppietta di testa di Ruben Loftus-Cheek e un gol di Rafael Leão). Rennes che contro le squadre italiane ha precedenti non brillantissimi. Una sola vittoria (in casa) due pareggi e quattro sconfitte: ma al Roazhon non ha mai perso contro squadre di casa nostra: l’unica vittoria è proprio quella contro la Lazio nella fase a gironi di Europa League.

Il club bretone è alla quinta presenza in Europa League vera e propria, la terza nella fase a eliminazione diretta.

Rennes che era partito malissimo quest’anno tanto da esonerare il tecnico Bruno Génésio, sostituito con Julien Stéphan, un tecnico giovane che è cresciuto nello staff tecnico del Rennes dalle giovanili fino alla prima squadra conquistando la Coupe de France nel 2019.

Il nostro pronostico su Rennes-Milan

Come sempre il pronostico riguarda la singola partita e non il passaggio al turno successivo che sembra ormai nelle mani del Milan. Il Rennes e il suo pubblico tengono tremendamente al proprio percorso europeo. E uscire con il Milan, sette volte campione d’Europa, sarebbe già un bilancio di prestigio. Ci aspettiamo una partita gagliarda da parte dei bretoni, ma che non può mettere in discussione il passaggio del turno.

PRONOSTICO RENNES-MILAN: 1X