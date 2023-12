Grande prestazione del Milan che vince in rimonta a Newcastle eliminando gli inglesi e conquistando l’accesso all’Europa League

Il salvabile è stato salvato. Più di così il Milan stavolta non poteva fare. La squadra ha se mai da recriminare sulle prime tre partite della fase a gironi, con due pareggi e una sconfitta senza segnare nemmeno un gol.

E comunque il miracolo non dipendeva più dai rossoneri ma da una potenziale vittoria del Borussia Dortmund sul PSG che non è arrivata.

Newcastle-Milan 1-2

Impressionante l’ambiente che il pubblico di St. James’ Park riesce a creare all’interno di uno stadio che sogna il passaggio tra i grandissimi, soprattutto considerando il maldestro crollo del Manchester United, eliminato da tutte le competizioni.

Newcastle che gioca a ritmi frenetici, commettendo una gran quantità di errori in una partita che il Milan commette l’errore di accettare la sfida e rispondere sulla stessa frequenza. Ne esce un primo tempo francamente non bello e poco produttivo molto frammentario. Due grandi pericoli per la porta di Maignan che vede Trippier calciare sul fondo da ottima posizione e subito dopo esce a vuoto su un appoggio di Joelington che Tomori salva a due metri dalla porta in spaccata.

Il gol però è nell’aria. Milan troppo arrendevole nel consentire al Newcastle l’organizzazione di un’azione corale che Joelington conclude in gol con un tiro dalla distanza.

Il Milan fatica molto a reagire. Per lo meno fino a quando il ritmo del Newcastle non scende sensibilmente da metà ripresa in poi. Ed è lì che i rossoneri riescono davvero a fare la differenza. Il pareggio di Pulisic ristabilisce le distanze giuste in avvio di ripresa. Quindi la partita cambia completamente indirizzo in pochi minuti: Maignan salva un gran tiro di Bruno Guimarães, Callum Wilson sbaglia un gol apparentemente già fatto. Il Milan coglie un gran palo in contropiede con Rafa Leao ma ringrazia Samuel Chukwueze che ribalta la partita a sei minuti dal termine.

L’assalto finale del Newcastle, arrembante e confuso, non va a bersaglio. Il Milan salva la sua stagione europea…

Alla fine del girone

Il Milan è terzo, alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint Germain che pareggiano 1-1 e passano agli ottavi di finale, rispettivamente al primo e secondo posto. Rossoneri in Europa League, Newcastle eliminato. Nell’altra sfida italiana la Lazio perde sul campo dell’Atletico, 2-0. Il quadro europeo si conclude con tre squadre agli ottavi di Champions League. Il Milan raggiunge l’Inter, seconda dietro la Real Sociedad, e il Napoli, secondo alle spalle del Real Madrid.