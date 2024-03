Atletico Madrid-Inter è una partita per cuori forti. I nerazzurri giocano al Wanda Metropolitano di Madrid contro la squadra spagnola, una sfida di altissimo valore agonistico che vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Ma l’Inter ha un vantaggio e vi spieghiamo subito perché.

Come passa l’Inter: combinazioni

L’Inter si qualifica pareggiando, con o senza gol, con qualsiasi risultato, dopo il successo di misura della partita d’andata a San Siro. Ovviamente passa il turno anche vincendo la partita.

In caso di vittoria dell’Atletico sarà importante per l’Inter concedere il minimo. Un gol di scarto e si andrà a tempi supplementari e, nel caso, ai rigori. In caso di una vittoria con doppia marcatura di vantaggio dei Colchoneros, l’Inter sarà eliminata, seguendo così il destino della Lazio, esclusa la settimana scorsa dopo la partita di ritorno contro il Bayern Monaco.

Dove vedere Atletico Madrid-Inter

Partita : Atletico Madrid-Inter

: Atletico Madrid-Inter Data : 13 marzo 2024

: 13 marzo 2024 Ora : 21:00

: 21:00 Stadio : Stadio Wanda Metropolitano, Madrid (Spagna)

: Stadio Wanda Metropolitano, Madrid (Spagna) Dove vederla in Tv : La partita non sarà teletrasmessa

: La partita non sarà teletrasmessa Come vederla in streaming: in esclusiva su Amazon Prime video

Atletico Madrid-Inter formazioni

L’Inter prova a farsi scudo della vittoria ottenuta nella partita d’andata, una vittoria di misura e stretta considerando il gran numero di palle gol sprecate dai nerazzurri, su un terreno di gioco tra i più difficili e inospitali a livello mondiale. Il Metropolitano è diventato una sorta di fortezza per Los Colchoneros che hanno perso una sola volta nelle venti partite giocate qui dall’inizio della stagione a oggi ottenendo la bellezza di 18 vittorie compreso un en-plein nella fase a gironi di quest’anno. Anche se l’Atletico è andato parecchio a intermittenza.

In panchina l’ex interista Diego Simeone. Un’icona mai dimenticata e molto rispettata dal pubblico nerazzurro: in carica dal 2011 e contratto rinnovato fino al 2027, un esempio di longevità più unico che rato per il calcio moderno. L’Atletico sta lottando per confermarsi in Champions League anche la prossima stagione. E sarebbe la 12esima consecutiva. Al momento i biancorossi sono quarti, con cinque sconfitte nelle ultime otto includendo la scoppola subita sabato a Cadice contro una squadra a rischio di retrocessione. Ma confermando l’importanza della partita di mercoledì, Simeone ha giocato al risparmio preservando i suoi titolari in vista dell’Inter. Che dal canto suo ha conquistato a Bologna la 13esima vittoria del 2024. Una sorta di decreto tombale verso la conquista dello scudetto: sedici i punti di vantaggio dell’Inter sul Milan, ora secondo.

Precedenti Atletico vs Inter

Già detto della solidità dell’Atletico in casa propria, bisogna aggiungere che l’Inter ha superato ben 42 dei 46 precedenti confronti a eliminazione diretta nelle competizioni della UEFA ogni volta in cui aveva vinto la gara l’andata in casa. I tifosi ripenseranno certamente al successo dello scorso anno contro il Porto, cui fece seguito un pareggio a reti inviolate, prologo dell’arrivo alla finalissima poi persa contro il Manchester City. A questo bisogna aggiungere il recente record dell’Inter di sei vittorie esterne consecutive, quattro delle quali arrivate senza subire nemmeno un gol. Inclusa quella di San Siro di un mese fa.

Tuttavia c’è anche una crepa nell’armatura della squadra di Simone Inzaghi: ed è stata la loro partenza lenta in Europa in questa stagione, poiché l’Inter ha avuto bisogno di gol nel finale oltre il 70’ per salvare un pareggio in due delle ultime tre trasferte di UCL (1 vittoria, 2 pareggi). ) dopo aver subito un primo gol. Va anche detto che per contro l’Inter ha un ruolino di marcia eccellente sotto l’aspetto dei gol subiti. Mai nell’ultimo quarto di gara…

Altra statistica interessante: sei delle ultime nove partite dell’Atletico in Champions League hanno visto almeno un gol primi dieci minuti.

Atletico Madrid-Inter, i pronostici

Si tratta di una delle partite più incerte e divisive tra le quattro sfide di questa settimana degli ottavi di finale di Champions League. Forbice strettissima secondo i bookmaker delle principali agenzie europee con l’Inter moderatamente favorita. La vittoria della squadra di Inzaghi è data a 2.45, quella di Simeone a 2.30. Il pareggio tra i 3.30 e i 3.50. In campo anche il Napoli impegnato contro il Barcellona in una doppia sfida Italia-Spagna importantissima anche per il ranking la cui supremazia potrebbe portare almeno cinque club italiani alla prossima edizione di Champions League.

IL NOSTRO PRONOSTICO SU ATLETICO MADRID-INTER: 1X