Inter Champions 2022-2023. Calendario prossime partite Inter FC

Inter Champions League 2022-23 partite. Ecco quando e contro chi giocano i nerazzurri nel girone di Champions.

Partite Champions League Inter 2022 2023. Dopo il sorteggio tenuto a Istanbul la squadra milanese conosce le sue avversarie nel girone di Champions e in che ordine dovrà affrontarle. Vediamo allora subito quando gioca l’Inter Football Club Milan in Champions League.

Calendario partite Inter Champions 2022-23

La squadra nerazzurra (in terza fascia nel sorteggio) è stata inserita nel Girone C insieme alle seguenti avversarie:

Bayern Monaco (Germania)

(Germania) Barcellona (Spagna)

(Spagna) Viktoria Plzen (Repubblica Ceca).

Di seguito date e orari dei prossimi incontri in Champions dell’Inter, in base a quanto comunicato dalla UEFA fino ad ora:

1° giornata: 6-7 settembre

2° giornata: 13-14 settembre

3° giornata: 4-5 ottobre

4° giornata: 11-12 ottobre

5° giornata: 25-26 ottobre

6° giornata: 1-2 novembre.

Chi va agli ottavi di Champions?

L’obbiettivo della formazione allenata da Simone Inzaghi è quello di raggiungere una delle prime 2 posizioni nel girone in cui è stata sorteggiata, per accedere agli ottavi di finale. In questa fase il regolamento del torneo prevede 8 gironi da 4 squadre ciascuno e come detto solo le prime 2 classificate superano il turno.

Per stabilire quali saranno, come di consueto, bisognerà attendere che si formi la classifica e che si giochino i 6 turni totali previsti dal calendario. Solo al termine di queste partite, che quest’anno si concludono a novembre a differenza della passata stagione calcista per lasciare spazio al Mondiale, si saprà se l’Inter riuscirà ad accedere agli ottavi ed eventualmente contro chi giocherà.

Inter formazione 2022-2023. Giocatori, tecnico, proprietà e palmares

Ricordiamo che l’Inter FC è stata l’ultimo club italiano a vincere questo trofeo nel 2010 e in totale ha vinto 2 volte la Champions. Tuttavia lo scorso anno la squadra è stata eliminata agli ottavi di finale, quindi in questa edizione i nerazzurri vogliono migliorarsi, ma per farlo bisogna intanto superare il girone, cosa difficile vista la portata degli avversari.

