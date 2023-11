Champions League 2023-24. La classifica aggiornata di ogni girone. Punti, come e quali squadre si qualificano agli ottavi di Champions.

La classifica Champions League riguarda la fase a gironi della competizione Europea più importante per società di calcio. Le 32 squadre partecipanti vogliono superare i gruppi e qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, a partire dagli ottavi fino alla finale che quest’anno si giocherà a Wembley (Londra) a giugno 2024.

Ma solo 16 si qualificano dai gruppi, ovvero le prime due classificate di ogni girone. Per sapere quali sono e se fra queste ci sono anche le 4 formazioni italiane che partecipano alla UCL 2023-24, vediamo la classifica aggiornata di ogni gruppo dopo l’ultimo turno giocato.

Vedi anche: Quali partite di Champions su Amazon prime video

Classifica Champions League girone per girone

GIRONE A

Bayern Monaco 9 punti Galatasaray 4 punti Manchester United 3 punti Copenaghen 1 punto

GIRONE B

Arsenal 6 punti Lens 5 punti Siviglia 2 punti PSV 2 punti

GIRONE C

Real Madrid 9 punti Napoli 6 punti Braga 3 punti Union Berlino 0 punti

GIRONE D

Real Sociedad 7 punti Inter 7 punti Salisburgo 3 punti Benfica 0 punti

GIRONE E

Feyenord 6 punti Atletico Madrid 5 punti Lazio 4 punti Celtic 1 punto

GIRONE F

PSG 6 punti Borussia Dortmund 4 punti Newcastle 4 punti Milan 2 punti

GIRONE G

Manchester City 9 punti Lipsia 6 punti Young Boys 1 punto Stella Rossa 1 punto

GIRONE H

Barcellona 9 punti Porto 6 punti Shaktar 3 punti Anversa 0 punti

Come va la Champions League 2023-24?

Al momento come potete vedere dalle classifiche dei gironi nulla è ancora deciso, ma molte delle squadre favorite sono nelle prime 2 posizioni dei gruppi e quindi vincine alla qualificazione. Il passaggio del turno aritmetico si ottiene solo quando si ha la certezza di arrivare primo o secondo nel girone, dopo le 6 partite in calendario.

Attualmente le squadre italiane favorite per la qualificazione agli ottavi sono Inter e Napoli, visto che si trovano in seconda posizione nel proprio gruppo con un vantaggio di 3 o più punti rispetto alle avversarie. Mentre al momento sarebbero eliminate Lazio e Milan. Tuttavia ci sono ancora 3 turni da giocare e quindi ci sono ancora possibilità di qualificazione. In caso di arrivo al terzo posto nel gruppo si ha diritto a partecipare all’Europa League (ovvero la seconda competizione europee di calcio per club). Chi arriva 4° invece è eliminato definitivamente dalle competizione europee per la stagione calcistica 2023-24.

Vedi anche: Quali partite di Champions trasmette Infinity

Classifica Champions League vinte

Abbiamo visto cosa sta succedendo e come ci si qualifica agli ottavi di champions in base alle classifica di ciascun girone. Chiudiamo questo articolo con un’altra graduatoria che questa volta riguarda l‘albo d’oro delle vittore in questa competizione. In altre parole ecco la TOP 10 di chi ha vinto di più in Champions League:

Real Madrid 14 vittore Milan 7 vittore Liverpool 6 vittorie Bayern Monaco 6 vittore Barcellona 5 vittorie Ajax 4 vittorie Inter 3 vittorie Manchester United 3 vittorie Chelsea 2 vittorie Juventus 2 vittorie

Come si può notare ci sono anche 3 squadre italiane fra le più vincenti di sempre in Champions. Ma ovviamente quest’anno le due milanesi partecipanti cercheranno di vincere ancora una volta il trofeo e migliorare il proprio palmares europeo. Per farcela però devono prima superare i gironi, arrivando prime o seconde nella classifica Champions League 2023-24. La Juventus invece non potrà farlo dato che non si è qualificata al torneo continentale. Napoli e Lazio infine non hanno mai vinto in questa competizione.

Vedi anche: Calendario e classifica Serie A 2023-24