Inter Milan Quanti gol deve fare il Milan per andare in finale della Champions League

Per il Milan è durissima ma non impossibile. La storia della Champions League è ricchissima di clamorose rimonte anche nelle gare apparentemente più difficili e fuori da ogni pronostico.

Il Milan cerca la rimonta impossibile

La semifinale di ritorno di Champions League che vedrà il Milan ospite dell’Inter allo stadio di San Siro alle 21, è sicuramente una delle partite più importanti dell’anno. Forse la più importante in assoluto per quanto riguarda il calcio italiano in termini di popolarità, visibilità, prestigio.

Per la prima volta dopo diversi anni, infatti, il calcio italiano avrà la possibilità di mandare sicuramente uno dei propri top club a giocarsi la finale di Champions League, in programma quest’anno a Istanbul. Come già è accaduto in passato ancora una volta l’onore andrà a una delle due milanesi che si sono già affrontate in altre occasioni nella semifinale del trofeo più prestigioso del calcio continentale dei club.

Terza semifinale milanese in venti anni

Se fu il Milan a passare nelle ultime due semifinali contro l’Inter, era la squadra dominata dalla classe e dalla determinazione di Andriy Shevchenko, stavolta è l’Inter ad avere dalla sua quasi tutti i favori del pronostico grazie alla vittoria per 0-2 ottenuta nella gara d’andata di sei giorni fa.

Un match assolutamente dominato dalla squadra nerazzurra che avrebbe potuto vincere con un margine ancora più ampio considerando l’enorme difficoltà e sofferenza riscontrata dai rossoneri nel corso del primo tempo, mai in partita. Una superiorità ammessa a fatica anche dallo stesso Stefano Pioli che nel corso di questa settimana ha cercato di serrare i ranghi e ricompattare la squadra. Soprattutto dopo la brutta sconfitta in campionato subita sabato, sempre per 2-0, a Spezia.

Con quale risultato il Milan passa il turno

Ma con quale risultato il Milan potrà passare il turno questa sera? I regolamenti così come sono stati riformati nel corso degli ultimi anni rendono il conto estremamente semplice. Come noto la norma del cosiddetto gol in trasferta (quello che valeva doppio), non esise più.

Al Milan servono dunque tre gol di scarto, non uno di meno. Perdendo o pareggiando i rossoneri sarebbero automaticamente fuori dalla finale di Istanbul e a passare il turno, ovviamente, sarebbe l’Inter.

Milan dunque costretto a vincere perlomeno con due gol di vantaggio: se non altro per prolungare la partita a tempi supplementari e calci di rigore. Ma, con una qualsiasi vittoria con due gol di scarto, (0-2,1-3,2-4 e così via….), la sentenza sarebbe soltanto rinviata.

Milan che avrebbe comunque bisogno di un terzo gol – o della vittoria ai calci di rigore se al 120’ la partita finisse con il Milan in doppio vantaggio – per festeggiare un accesso alla finale di Champions League. Una eventualità che al momento viene considerata quantomeno molto improbabile sia dagli analisti che dagli addetti ai lavori. Anche i bookmaker vedono le quote dei rossoneri decisamente penalizzanti rispetto a quelle di una possibile vittoria dell’Inter.