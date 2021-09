Quali partite di Champions trasmette Infinity? Calendario

Infinty Champions League 2021-22 calendario. Ecco quali partite di Champions vedere sulla piattaforma streaming di Mediaset. Date e orari.

Partite di Champions su Infinity. La piattaforma di streaming possiede i diritti tv di gran parte delle gare della Uefa Champions League, incluse alcune delle italiane. Di seguito l’elenco di tutte le partite che trasmetterà in streaming per gli abbonati, giornata per giornata.

Infinity Champions quali partite trasmette

Gli abbonati di Infinity + possono guardare tutte le partite di Champions in calendario il martedì e 7 su 8 di quelle in programma il mercoledì. In altri termini tutte le gare, ad eccezione di quella in esclusiva su Amazon del mercoledì. Inoltre, il martedì sera una delle partite, verrà trasmessa anche in chiaro e gratis su Canale 5.

Ma entriamo nel dettaglio delle 4 squadre italiane che partecipano alla coppa e che interessano di più i tifosi. Ecco quali partite si possono guardare su Infinity ogni turno.

1°giornata gironi Champions League 2021-22

Malmo-Juventus, martedì 14 settembre ore 21:00 (in diretta Tv anche su Canale 5)

martedì 14 settembre ore 21:00 (in diretta Tv anche su Canale 5) Villareal-Atalanta , martedì 14 settembre ore 21:00

, martedì 14 settembre ore 21:00 Liverpool-Milan, mercoledì 15 settembre ore 21:00

2°giornata gironi Champions League 2021-22

Shaktar-Inter , martedì 28 settembre ore 18:45

, martedì 28 settembre ore 18:45 Milan-Atletico Madrid , martedì 28 settembre ore 21:00

, martedì 28 settembre ore 21:00 Atalanta-Young Boys, mercoledì 29 settembre ore 18:45

3°giornata gironi Champions League 2021-22

Porto-Milan , martedì 19 ottobre ore 21:00

, martedì 19 ottobre ore 21:00 Inter-Sheriff , martedì 19 ottobre ore 21:00

, martedì 19 ottobre ore 21:00 Manchester United-Atalanta, mercoledì 20 ottobre ore 21:00

Champions League 2021-22 prossime partite su Infinity

Abbiamo visto il calendario match della Champions League 2021-22 da vedere su Infinity +. Nelle prime 3 giornate si potranno guardare sia il Milan (3 volte su 3) sia l’Inter (2 volte su 3). Spazio anche alle gare di Champions dell’Atalanta (3 su 3) e parzialmente della Juventus (1 su 3).

Le seguenti partite e giornate verranno comunicate successivamente, ma la logica resterà la stessa. Quindi si potranno vedere tutte su Infinity, tranne quelle esclusive di Amazon.

Infinity Champions League costo

L’abbonamento a Infinity plus, attualmente costa 7,99 euro al mese, saldabili tramite mezzi di pagamento come Paypal o carte. Ogni mese si può decidere se disdire o proseguire la fruizione di questa piattaforma.

Ricordiamo che oltre alla partite di Champions League prima citate, su Infinity sono disponibili film, serie tv e tanti altri prodotti da vedere in streaming.

E’ tutto per quanto riguarda quali partite di Champions trasmette Infinity +. In sintesi, sulla piattaforma streaming di Mediaset si possono vedere 3 gare su 4 delle italiane impegnate in ogni giornata nei giorni di Champions League 2021-22.

