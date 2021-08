5 film divertenti da vedere su Infinity

Ecco i migliori film divertenti da vedere su Mediaset Infinity, per una serata all’insegna della spensieratezza.

Le commedie, i film comici e divertenti, le commedie romantiche presenti sul catalogo di Infinity sono davvero tante e spesso orientarsi tra tanti titoli non è facile. Abbiamo fatto per voi una selezione di cinque film da vedere su Infinity, scegliendoli tra i più divertenti. Eccoli, e buona visione!

Commedia divertenti su Infinity

Mamma mia (2008)

Adattamento cinematografico del musical omonimo basato sulle canzoni degli ABBA, a sua volta ispirato al film del 1968 “Buonasera, signora Campbell” di Melvin Frank, Mamma mia è un musical che gli amanti del genere non possono perdere. Il film, diretto da Phyllida Lloyd, ha come protagonisti Pierce Brosnan, Meryl Streep, Amanda Seyfried e Colin Firth. Donna (Meryl Streep) è una madre single che vive in un’isola greca, dove ha cresciuto da sola la figlia Sophie (Amanda Seyfried). Ormai prossima alle nozze, Sophie desidera farsi accompagnare all’altare dal suo vero padre, e invita alle sue nozze tre uomini del passato di Donna.

Instant Family (2018)

Tra le commedie da vedere su Infinity c’è anche Instant Family, film del 2018 diretto da Sean Anders con protagonisti Mark Wahlberg e Rose Byrne. Si tratta di un film molto divertente che a tratti fa anche commuovere, adatto a tutta la famiglia. I coniugi Pete ed Ellie Wagner, stanchi dei continui commenti di amici e parenti convinti che non possano avere figli, decidono di adottare tre bambini. La loro famiglia passa così all’improvviso ad essere composta da cinque persone, e le cose non saranno sempre semplicissime.

Le amiche della sposa (2011)

Tra la commedia e il film comico, Le amiche della sposa è un film perfetto se volete passare una serata davvero divertente. Diretto da Paul Feig e scritto dall’attrice e comica Kristen Wiig, che è anche la protagonista, le amiche della sposa è una commedia tutta al femminile che racconta le disavventure di Annie alle prese con le mille difficoltà di organizzare il matrimonio della sua migliore amica.

Tu mi nascondi qualcosa (2018)

Per chi ama le commedie italiane, ecco un bel film da non perdere. Diretto dall’attore Giuseppe Loconsole al suo esordio come regista, Tu mi nascondi qualcosa è una commedia che affronta il tema della verità e del nascondere la verità attaverso tre storie ambientate a Cuneo in cui si intersecano tradimenti, amori, segreti.

Amiche in affari (2020)

Una commedia divertente, graffiante e scanzonata sull’amicizia femminile con protagoniste Rose Byrne, Tiffany Haddish e Salma Hayek. Due amiche hanno una compagnia di prodotti di bellezza ma devono coprire un debito. Una potente imprenditrice che lavora nello stesso settore (Salma Hayek) offre loro i soldi. Accettare comporterà però notevoli problemi.

Come guardare film su Infinity

E questi erano i 5 film divertenti da vedere su Mediaset Infinity che abbiamo scelto per voi. Sono tutte commedie divertenti e scanzonate o anche romantiche per passare allegramente una di queste serate di fine estate.

Mediaset Infinity è la piattaforma streaming di Mediaset che accorpa Mediaset Play e Infinity. Come sulle altre piattaforme streaming (Netflix, Disney+, Prime Video, NOW o DAZN) anche su Infinity si possono guardare film, serie TV, documentari e cartoni, dopo aver sottoscritto un abbonamento mensile. Sulla piattaforma è inoltre possibile noleggiare singoli film, e sono presenti anche le dirette televisive e i replay dei programmi dei canali Mediaset, che si possono guardare gratuitamente.

Il costo mensile di Infinity è di 7,99 € e per i nuovi iscritti è disponibile una prova gratuita di 7 giorni. Infinity si può guardare direttamente da PC accedendo al sito www.mediasetplay.mediaset.it., oppure tramite l’applicazione mobile “Mediaset Infinity”.

