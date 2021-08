Film da vedere su Disney +. Catalogo agosto 2021

Disney + catalogo film da vedere ad agosto 2021. Ecco che film guardare in streaming su Disney plus. Trame e date di uscita.

Disney +, il catalogo dei film disponibili su questa piattaforma streaming si arricchisce ulteriormente, con le nuove proposte in uscita ad agosto 2021.

Fra titoli divertenti, storici e altri per i più piccoli, vediamo quali sono i film nuovi da vedere su Disney plus durante questa estate, con trame e date di uscita caso per caso.

Gli amici delle vacanze

Partiamo con il film commedia Star Original, qui due coppie fanno amicizia durante una vacanza in Messico. Mentre una è solitamente riservata, l’altra è festaiola, ma in questo contesto la sregolatezza ha la meglio. Sembra però restare sol un episodio isolato, fino a quando una delle due coppie si presenta senza invito al matrimonio dell’altra, creando un caos irriverente. Titolo disponibile su Disney plus dal 27 agosto.

Tolkien

Racconta la storia dell’autore, rimasto orfano, ma capace di vivere amore, amicizia e ispirazioni artistiche grazie ai suoi compagni emarginati. Poi lo scoppio della prima guerra mondiale porta Tolkien a scrivere i suoi celebri romanzi sulla Terra di mezzo. Film da non perdere se amate il genere, nel catalogo Disney dal 13 agosto 2021.

Joy

E’ il film con protagonista Joy (interpretata dall’attrice Jennifer Lawrence), donna capace di costruire un impero e diventare matriarca. Nell’arco della storia alleati e nemici finiscono con il confondersi, ma lei resta concentrata sul raggiungimento dei suoi obbiettivi. Film disponibile in streaming su Disney plus dal 27 agosto.

Beaches

In questo caso parliamo di un racconto di amicizia, nato ad Atlantic City fra due donne, che intraprendono carriere diverse (una diventa avvocato l’altra cantante), ma restano unite. La trama del film mostra le avventure che le uniscono, perfino l’amore nei confronti dello stesso uomo. Un film da vedere sulla piattaforma Disney + dal 13 agosto.

Crudelia

Anche il film che racconta la storia di uno dei personaggi più cattivi e famosi della storia è su Disney plus, in streaming dal 27 agosto. Crudelia De Mon, qui interpretata da Emma Stone, è ambientata a Londra negli anni 70 e mostra come una giovane e intraprendente ragazza (Estrella), dopo alcune vicissitudini, diventi la prorompente, alla moda ma anche cattivissima “Cruella”.

Quali film vedere su Disney plus?

Abbiamo visto i film in uscita nel catalogo di agosto 2021 su Disney plus. Visto che si tratta di prodotti Disney, il target principale a cui sono rivolti questi titoli sono i più piccoli, ma attenzione perché come avrete potuto notare molti titoli sono assolutamente adatti anche per i più grandi.

Oltre ai film qui riportati, ce ne sono tantissimi altri che potete selezionare e guardare in ogni momento. Alcuni esempi? La favorita, Il diritto di contare, Colpa delle stelle e Tre uomini e una gamba, tanto per fare dei nomi, che riguardano generi diversi fra loro.

Insomma, questa piattaforma streaming, a cui bisogna abbonarsi, propone un’offerta sempre più varia, che comprende le serie tv, gli show e tanto altro. Una volta scelto cosa guardare, dovrete solo godervi lo spettacolo dal device che preferite.

