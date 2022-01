Film horror da vedere. I migliori recenti

Film horror da vedere recenti. Sono stati anni di ottimi horror, alcuni dei migliori di sempre. Ecco quali vedere. I più belli e spaventosi.

Film horror recenti. Paurosi, disturbanti, avvincenti, sconvolgenti. Se siete di quelli che rimpiangono solo i classici film horror, forse vi sbagliate. Negli ultimi 10-15 anni il genere horror ha vissuto un’epoca d’oro, e proprio negli ultimi anni, se si guarda tra le uscite più recenti sono usciti alcuni dei migliori horror di sempre. Qui elenchiamo quelli che secondo noi sono i migliori, per vari motivi, insomma i film da vedere se si vogliono recuperare i migliori horror degli ultimi anni. I più belli, i consigliati.

I migliori film horror da vedere recenti (lista aggiornata al 2022)

His house (2021)

Il dramma vero che si fa orrore. Una coppia di profughi sudanesi scappa dalla guerra con la propria bambina, attraversano il mare con un barcone, molti intorno a loro muoiono, ma riescono ad arrivare in Inghilterra e ad avere una casa tutta per loro. O meglio: non proprio tutta per loro, in questa casa c’è qualcosa… Horror bellissimo, uno dei migliori degli ultimi anni senza dubbio. Parte dal vero orrore della realtà per rappresentarlo metaforicamente con alcune delle scene più spaventose e visionarie viste di recente, in una tensione continua. Bravissimi i protagonisti, assolutamente da non perdere.

Malignant (2021)

Sembra un B-movie, ma è un omaggio geniale ai B-movie. James Wan, re dell’horror, creatore di Saw – l’Enigimista, Insidious, The Conjuring e tanti altri classici contemporanei, ritorna con questa meraviglia assoluta. Ispirato alle atmosfere degli horror anni 80, è un film folle, spaventoso e visionario, grondante sangue e con uno dei colpi di scena più belli degli ultimi anni. La protagonista, dopo essersi ammalata mentre è incinta, è paralizzata da visioni di macabri omicidi. Ma questo è solo l’inizio. Imperdibile, uno dei migliori film horror recenti da vedere.

The dark and the wicked (2021)

Profondo, oscuro e spaventoso. Un fratello e una sorella tornano nella fattoria di famiglia per aiutare la madre e assistere il padre, ormai gravemente malato. Durante il loro soggiorno, scoprono che la loro famiglia è tormentata da una presenza malefica. Avete presente quando si parla di un horror e viene spontaneo chiedere, “ma fa paura?”. Ecco, sì: questo bellissimo “The dark and the wicked” fa paura. Niente squartamenti, ma tensione continua, in questo dramma di famiglia horror. Da vedere.

Titane (2021)

Potente, anche troppo! Questo film di Julia Ducournau ha vinto al festival di Cannes e ha diviso critica e pubblico. Sicuramente si tratta di uno dei film horror più disturbanti, complessi e importanti degli ultimi anni. Difficile da riassumere. La protagonista, in seguito a un incidente da bambina, ha una placca di titanio nella testa. Fa la ballerina, ma ogni tanto le capita di uccidere le persone. Questo è solo l’inizio di un meraviglioso, potente e disturbante incubo. Non per tutti.

V/H/S/94 (2021)

Horror a capitoli. E tra i migliori horror del 2021 non può mancare questo. Diviso segmenti-capitoli, parte da un’irruzione di militari in una magazzino abbandonato dove vengono ritrovate le videocassette di una setta i cui membri si sono tutti suicidati. Quello che vediamo è il contenuto delle videocassette. A seguire una serie di capitoli, per il genere “film antologico”. Formidabile. Inquietante, spaventoso, ricco di idee, davvero un ottimo horror da vedere.

Old (2021)

Il solito sorprendente Shyamalan. Horror o no? Beh, stiamo parlando di un maestro come M. Night Shyamalan, quindi siamo sicuramente più o meno in quella zona. Una famiglia in vacanza si ritrova assieme ad altre persone in una spiaggia molto isolata dove regna una strana atmosfera. A un certo punto i bambini iniziano a invecchiare… Questo è solo l’inizio di questo meraviglioso incubo di Shyamalan, geniale e disturbante, pieno di colpi di scena. Bellissimo, da non perdere, uno dei migliori film recenti.

The Hunt (2020)

La strana caccia della società. Difficile raccontare questo film senza spoilerare, ma diciamo che inizia con un gruppo di sconosciuti che si risvegliano in un bosco senza sapere perché e iniziano a essere cacciati, sparati, da persone che non vedono. Sorprendente. Più che in zona horror pur siamo in quella del thriller grottesco e satirico, molto sorprendente, anche se le uccisioni, il sangue e i momenti di altissima di certo non mancano.

The Block Island Sound (2020)

Il soprannaturale in un’isola. Un pescatore e la sua famiglia scoprono bugie e misteriosi orrori del passato quando un’entità inquietante e oscura inizia a uccidere. Un buon film horror soprannaturale, inquietante e teso, consigliato da vedere. Tra i più interessanti horror recenti disponibili su Netflix.

Host (2020)

La paura a distanza. Un horror recente che si inserisce perfettamente nell’era Covid. Un gruppo di amici, ognuno da casa sua, fa una seduta spiritica su Zoom. Si inizia ridendo, ma le cose iniziano ad andare molto male… Paura e paranoia ai tempi delle videochiamate e del coronavirus. Un horror attuale, sicuramente da vedere.

The Invisible Man (2020)

Il terrore invisibile. Un classico dell’horror aggiornato ai nostri tempi. La protagonista è tormentata da un uomo che finalmente sparisce… O forse no? La novità è che la storia, un vero classico horror come abbiamo detto, è raccontata dal punto di vista di lei, la vittima. Un film teso e angosciante, che fa paura e funziona decisamente, tra i migliori horror recenti del 2020.

The Lighthouse (2019)

Un incubo assoluto. Film davvero impressionante, un vero e proprio incubo, questo di Robert Eggers (lo stesso del bellissimo horror “The Witch”) con Robert Pattinson e Willem Dafoe. Molto diverso e originale rispetto ai soliti horror del cinema di oggi. Girato in un bianco e nero incredibile, è ambientato tutto in una minuscola isola: unici protagonisti i due guardiani del faro, il vecchio e il giovane. Un crescendo di paranoia e paura.

Midsommar (2019)



Sole, fiori… e terrore assoluto. Uno degli horror recenti più belli, inquietanti e originali. Si svolge tutto alla luce del sole, tra prati verdi, fiori colorati, persone cordiali e sorridenti. Eppure, il nuovo film di Ari Aster (già autore del bellissimo Hereditary) è capace di provocare una pura sensazione di terrore. Trama? Un gruppo di amici fa una vacanza in una sorta di “comune” (in realtà più una setta) che porta avanti antichi rituali legati alla natura. Indovinate? Era meglio restare a casa. Il film horror da vedere di questi anni.

Doctor Sleep (2019)



Il sequel di Shining. Questo film horror di Mike Flanagan è un sequel di Shining di Stephen King, con il piccolo Danny che ora è cresciuto ed è un alto alcolista e tormentato. Beh, a sorpresa è un ottimo film horror e uno dei più riusciti degli ultimi anni, nonostante il rischio degli inevitabili paragoni con il precedente film di Kubrick. Con Ewan McGregor, decisamente da vedere.

Noi – Us (2019)



Horror geniale. Il mondo allo specchio. Jordan Peele, dopo il successo di Get Out – Scappa torna con un film thriller-horror geniale e ricco di colpi di scena. Tutto inizia con la protagonista che da bambina incontra un doppio di se stessa. Molti anni dopo… Un film horror assolutamente da vedere. Imperdibile.

La casa di Jack – The House That Jack Built (2019)



Il delirio di un genio. Uno dei film più estremi tra quelli recenti, realizzato da uno dei registi più estremi (e geniali) di sempre, ovvero Lars Von Trier. E’ la storia di Jack (Matt Dillon), un serial killer molto contorto e cerebrale e della sua… discesa agli inferi. Se cercare un horror potente e insolito, eccovi serviti.

The Prodigy – Il Figlio del Male (2019)



Bambini posseduti. Un tema ricorrente negli horror recenti è quello del bambino portatore di male, ospite di demoni. E’ anche la trama di questo ottimo “The Prodigy”. Se avete figli magari evitatelo!

Hereditary – Le radici del male (2018)

Il miglior horror degli ultimi anni? Secondo tutti o quasi Hereditary è uno dei migliori film horror recenti in assoluto. E’ stato un grande successo. La trama è difficile da riassumere: strani fenomeni, rituali, medium, grande interpretazione della protagonista. Imperdibile. Da vedere.

A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018)

Se parli muori. Uno dei film recenti del genere horror di maggior successo. La storia è quella di una famiglia che vive in un mondo dove non si deve fare rumore. Basta una parola, un oggetto caduto di mano, qualsiasi piccolo suono, e terribili creature appaiono e uccidono. Diretto e interpretato da John Krasinski, con Emily Blunt, è un film consigliato se vi piace la tensione continua.

Cam (2018)

L’orrore in webcam. Horror molto inquietante distribuito Netflix. La protagonista si esibisce in webcam spogliandosi per i suoi fan, ma a un certo punto sembra che qualcuna prenda il suo posto. La situazione peggiora sempre di più. Imprevedibile e spaventoso, tra horror ed erotismo.

La casa delle bambole – Ghostland (2018)

Dal regista di Martyrs. Una famiglia si trasferisce in una nuova casa, capitano cose strane, ma niente è come sembra. Atmosfera cupa e inquietante per un film davvero spaventoso del maestro Pascal Laugier (famoso per Martyrs).

Ghost Stories (2017)

Storie di fantasmi e non solo. Originalissimo horror che racconta tre diversi episodi apparentemente inspiegabili. Protagonista uno psicologo che non crede nei fenomeni paranormali. Molti colpi di scena, da vedere.

Film da vedere horror, i migliori…

It comes at night (2017)

Paranoia e tutti contro tutti. Ottimo film horror. Situazione: popolazione quasi scomparsa, pochi sopravvissuti, la famiglia di Paul vive in una casa isolata, quando arriva un’altra famiglia che chiede aiuto. Da lì tensione, paranoia, orrore.

Get Out – Scappa (2017)

L’inferno sono gli altri. Per molti è l’horror rivelazione dell’anno 2017. Di sicuro è originale. Il protagonista, nero, è pronto a conoscere i genitori della sua ragazza, bianchi. C’è un po’ di tensione e imbarazzo, ma è difficile immaginare quello che gli capiterà quando andrà a trovarli nella loro bella casa… Un horror che parte da un’idea potente e che parla d’attualità, ma in modo originale e imprevedibile.

Film horror recenti da vedere

Life – Non oltrepassare il limite (2017)

Alien! Viene scoperta una minuscola vita aliena proveniente da Marte. C’è grande entusiasmo sulla Terra e sulla stazione spaziale dove gli astronauti analizzano la simpatica entità chiamata Calvin. Che però cresce, diventa più grande e indovinate come va a finire? Molto male. Ottimo esempio di fantascienza-horror vecchia scuola con tensione molto alta.

Under the Shadow – L’ombra della paura (2016)

Strane presenze nel palazzo. Bellissimo horror iraniano, davvero imperdibile. Mamma e figlia in casa, fuori la guerra, ma dentro, nel palazzo, c’è qualcosa di peggio. Film fatto di atmosfere e idee originali, fa paura. Davvero bello.

Raw – Una cruda verità (2016)

Istinti animaleschi. C’è un animale dentro ognuno di noi, giusto? Beh, se siete vegetariani o avete amici vegetariani guarderete Raw con occhi diversi. La protagonista non ha mai assaggiato la carne, finché un giorno… Imprevedibile, disturbante, terrificante.

Man in the Dark (2016)

Non respirare. Infatti il titolo originale di questo thriller-horror angosciante è “Don’t Breathe”. Perché? Basta leggere la trama: un gruppo di ragazzi entra a rubare nella casa di un signore cieco. Il problema è che è un ex militare furbo, forte e un po’ fuori di testa. Girato quasi tutto al buio, vi terrà col fiato sospeso per 88 minuti. Quasi da non riuscire a respirare, insomma.

Hush – Il terrore del silenzio (2016)

Paura del silenzio? Genere home invasion, ovvero: una scrittrice sorda vive in una casa isolata in un bosco. Un killer misterioso con la faccia mascherata decide di entrare. Lui non fa un rumore, ma lei è abituata a non sentire rumori. Non un capolavoro, ma è un altro thriller horror notevole.

The Witch (2015)

Cupo e spaventoso. Fantastico horror di Robert Eggers, uno dei migliori tra i più recenti. E’ ambientato nel 1630 tra i boschi quando qualcosa di misterioso si fa strada in una tranquilla famiglia molto religiosa. Ci sono capre nere, streghe, bambini inquietanti. Fa paura ed è girato stupendamente. Consigliatissimo.

The Visit (2015)

I cari nonnini. Uno dei migliori film horror recenti, questa bizzarra opera di Night Shyamalan (il regista del Sesto senso e The visit, altri due grandi horror) racconta la storia di due ragazzini, fratello e sorella, che vanno a trovare i nonni in campagna. Notano da subito qualche comportamento strano e lentamente la situazione si fa sempre più surreale e spaventosa. Non mancano, come sempre nei film di questo regista, gli imprevedibili colpi di scena.

The Invitation (2015)

Indovina chi viene a cena. Una coppia viene invitata a cena dall’ex moglie di lui e amici vari. Sembra una serata come tante, ma poi… diciamo che degenera in un modo davvero imprevedibile. Fino ad arrivare al sangue. Thriller horror imprevedibile. Non diciamo altro, bello.

It Follows (2014)

Qualcosa ti segue. Basato su un’idea semplice e geniale, è uno dei migliori horror recenti, girato splendidamente. In una normalissima città americana “qualcosa” inizia a trasmettersi tra i ragazzi, qualcosa di contagioso che poi ti segue… Un incubo incredibile.

Babadook (2014)

Una vera sorpresa. Secondo molti il miglior horror recente. Trama: madre sola con figlio piccolo, un po’ difficile, un po’ stressante. A un certo punto trovato un libro per bambini dove c’è una specie di uomo nero, il Babadook. Il bambino si convince che esista davvero, ma ovviamente non è così, no? Forse. Pauroso, regia prodigiosa di Jennifer Kent, è stato elogiato anche da Stephen King.

Goodnight Mommy (2014)

Ich seh ich seh. Due gemellini vivono con la mamma in una casa isolata. Una sera lei torna dopo aver subito un intervento di chirurgia plastica al volto. Il suo viso è fasciato, loro si convincono che non sia la loro mamma. Inquietante e sorprendente film austriaco, uno degli horror più sottovalutati degli ultimi anni. Sicuramente un film horror da vedere.

Under the skin (2013)

Il demone sotto la pelle. Film cupo, oscuro, inquietante e misterioso, difficile da raccontare. Non è un horror, in teoria è un dramma di fantascienza, ma senza dubbio fa paura ed è inquietante. C’è un’aliena che ruba corpi. Diciamo questo. Il resto ve lo lasciamo scoprire. Menzione d’onore per la malatissima colonna sonora!

L’evocazione – The Conjuring (2013)

“A casa mia sta succedendo qualcosa di orribile”. Basato sulla storia vera di due ricercatori del paranormale. C’è una casa dove avvengono strani fenomeni inquietanti, e fin qui ok, il resto è un mix di Poltergeist, esorcismi, paranoia, scene paurose (una su tutte, quella nella cantina). Alla regia c’è James Wan, autore di molti dei più famosi film horror recenti.

Sinister (2012)

Viva la famiglia. C’è Ethan Hawke che finisce con la famiglia in una casa dove in passato è stata massacrata un’altra famiglia. Trova dei vecchi filmati e iniziano a succedere strane cose. Bei colpi di scena e un’immagine iniziale che colpisce. Horror classico che funziona.

Quella casa nel bosco (2012)

Meta-horror. Vi piacciono i colpi di scena e l’horror ironico e sorprendente? Questo è il film definitivo di questo genere. Un gruppo di ragazzi molto stereotipati va a passare il weekend nella classica casetta nel bosco, ma iniziano a succedere cose strane. Solo che sono molto più strane di quanto possiate pensare. Un film horror che parla di film horror. Spaventoso e a suo modo divertente.

Kill List (2011)

Un piccolo gioiello sottovalutato. Film horror inglese di Ben Wheatley, non molto conosciuto ma è una vera sorpresa. Il protagonista ha una lista di nomi di persone da uccidere. Ma il tutto si fa molto misterioso, fino a un finale inquietante. Da rivalutare se amate il genere perturbante, sicuramente un film horror da vedere.

Lovely Molly (2011)

Isolamento e paranoia. Due giovani sposini si trasferiscono nella casa del padre di lei, morto da poco. La notte succede qualcosa di strano e Molly diventa sempre più strana. Potente horror piscologico, turba davvero, fa paura, ed è tra i migliori horror recenti non solo grazie alla sapiente regia di Eduardo Sánchez ma anche alla bravura degli attori, prima fra tutti la protagonista Gretchen Lodge.

The Divide (2011)

Claustrofobia portami via. Fantascienza-thriller-horror, decisamente disturbante e pessimista. Esplode una bomba atomica, un gruppo di persona si ripara sotto terra. Ma dopo un po’ di tempo tutti insieme, le cose iniziano ad andare male. Molto male.

Insidious (2010)

Visionario. Riecco James Wan, in quello che forse è il suo film migliore degli ultimi anni. Una famiglia va in una casa nuova, il bambino cade in soffitta, qualcosa di strano comincia a succedere. Situazione banale per un horror classico e originale allo stesso tempo. E pieno di idee. Ma soprattutto: spaventoso.

Troll Hunter (2010)

Troll! Geniale finto documentario sui troll, che poteva essere una vaccata totale e invece funziona eccome. Un team di videomaker vanno a cercare le leggendarie creature dei boschi nordici… e incontrano un uomo che sostiene di essere un cacciatore di troll. Potente.

Lasciami entrare (2008)

Altro che Twilight. Horror svedese d’autore, che non vuol dire noioso eh, anzi. E’ già un classico. Questo film di Tomas Alfredson è uno dei più belli degli ultimi anni che riesce a risultare originale pur in un genere ormai saturo, quello dei vampiri. Trama: Stoccolma, anni 80, i nuovi vicini di Oskar sono strani, soprattutto la piccola Eli, con cui fa amicizia. Sembra una bambina, ma non lo è. Il rapporto tra i due è tra le cose più candide e allo stesso ambigue viste di recente al cinema. Da vedere.

Horror da vedere recenti, la lista per ora finisce qua ma potrebbe continuare!

Queste le nostre scelte di film horror recenti consigliati degli ultimi 10 anni, ma chiaramente la lista potrebbe essere molto lunga. Il genere horror è tra quelli che produce più film ogni anno, non solo in sala, ma spesso direttamente per il mercato dvd o per le piattaforme streaming come Netflix. Questi sopra sono i migliori horror recenti secondo noi, quelli da vedere. La lista è costantemente aggiornata. Buona visione!

