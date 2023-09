Quando esce The Nun 2 su Netflix Italia? Data uscita e dove vedere il film in streaming. Trailer, anticipazioni e cast.

The Nun 2, il film genere horror-thriller prodotto da Warner Bros attualmente si può vedere al cinema. Tuttavia, visto il grande successo del primo capitolo di questo titolo da brividi, in molti si chiedono da quando sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in particolare su Netflix.

Vediamo cosa sappiamo al riguardo e quale potrebbe essere la data di uscita di uno dei film horror migliori del 2023.

Quando esce The Nun 2 in streaming?

Il film The Nun 2 in questi giorni si può vedere solo nelle sale cinematografiche italiane, visto che è uscito il 6 settembre 2023. Di conseguenza se volete vederlo subito dovete pagare un biglietto e andare al cinema. Per guardare il secondo capitolo del film in streaming invece bisognerà attendere probabilmente diverse settimane, se non addirittura mesi.

Quindi la previsione sulla data di uscita di The Nun 2 in streaming oscilla fra fine ottobre, novembre e dicembre 2023. E sarà su Netflix? Non c’è ancora la certezza che sarà disponibile su questa piattaforma streaming a pagamento o su altre, come ad esempio prime video. Tuttavia visto che il primo film è nel catalogo Netflix si presume che anche il secondo ci arriverà quando non sarà più al cinema.

The Nun 2 trailer ita

Ecco intanto il trailer video in italiano del film horror The Nun 2, tratto da YouTube.

Durata film The Nun 2 e trama

Ma quanto dura questo film pauroso? 110 minuti, vale a dire poco meno di 2 ore di puro brivido come avrete capito guardando il trailer. Venendo alle anticipazioni, ecco in breve di cosa parla.

Quasi 5 anni dopo il primo capitolo, torna un nuovo atto della saga horror. L’ambientazione è quella della Francia 1956, dove alcune ragazze di un collegio percepiscono presenze inquietanti. Per affrontare il male che verrà a galla sarà necessario ancora una volta l’intervento di Suor Irene, che investigherà e scoprirà una verità terribile. Insomma questo titolo sarà sicuramente uno degli horror da vedere ad Halloween o nelle vostre prossime serate da brivido.

The Nun 2 cast attori

Infine, un breve cenno a chi sono gli attori presenti nel film del regista Michael Chaves e quale personaggio interpretano. Ecco tutti nomi presenti nel cast del film The nun secondo capitolo:

Taissa Farmiga , nei panni di Suor Irene

, nei panni di Suor Irene Jonas Bloquet , ovvero il personaggio di Frenchie

, ovvero il personaggio di Frenchie Storm Reid, che nel film è Debra

che nel film è Debra Bonnie Aarons , nei panni de “La suora”

, nei panni de “La suora” Anna Popplewell , che interpreta Marcella

, che interpreta Marcella Fulvia Patrizia Olivieri , nei panni de La badessa

, nei panni de La badessa Katelyn Rose Downey , ovvero il personaggio di Sophie

, ovvero il personaggio di Sophie Suzanne Bertish, alias Madame Laurent nel film

Questi in sintesi le informazioni attualmente disponibili su The Nun 2 Netfilx. Al momento non c’è ancora una data ufficiale dell’uscita in streaming, ma è probabile che nelle prossime settimana verrà comunicata. Per ora potete comunque vedere questo titolo genere horror al cinema.

