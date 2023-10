Lea i nostri figli 2, quando esce il sequel della fiction Rai con Anna Valle. Trama, attori e anticipazioni sulla stagione 2 della serie tv Lea.

Torna in Tv Lea 2a stagione, la fiction sequel di Lea – Un giorno nuovo. Questa nuova serie Rai si intitola Lea – I nostri figli, ma prosegue il racconto della storia dell’infermiera che lavora all’ospedale di Ferrara. Ecco data di uscita, trama e chi sono attrici e attori protagonisti.

Quando trasmettono Lea 2 su Rai 1

La Rai ha annunciato che l’uscita della seconda stagione sarà a novembre 2023. Per la data ufficiale bisogna attendere ancora qualche giorno. Quindi è probabile che l’inizio della 2a stagione di Lea arriverà su Rai 1 intorno alla seconda metà di novembre. In un periodo completamente diverso rispetto alla prima stagione, andata in onda fra febbraio e marzo 2022.

Lea stagione 2, quante puntate sono

La nuova serie verrà trasmessa in 4 serate evento, ognuna delle quelle prevede 2 episodi. Di conseguenza sono 8 le puntate di Lea – I nostri figli. Che oltre ogni settimana in prima serata su Rai 1, potete guardare gratis in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

Trama Lea 2a stagione

Le nuove puntate della fiction si svolgono 3 anni dopo i fatti della prima stagione. L’infermiera Lea Castelli ha superato il trauma di aver perso un figlio grazie alle sue splendide colleghe di lavoro e alla relazione d’amore con il primario del reparto di pediatria Marco Colomba.

Ma la sua serenità sta per essere minata dal ritorno dell’ex marito e da nuovi misteri a seguito di un incidenti auto. Insomma, la vita della protagonista sarà sconvolta di nuovo, con un racconto avvincente e coinvolgente, che riguarda anche chi le sta attorno.

Lea 2 – I nostri figli cast completo

Ecco tutti i nomi di attori e attrici che partecipano alla nuova stagione di questa serie (e il personaggio che interpretano):

Anna Valle, nei panni di Lea Castelli

nei panni di Lea Castelli Giorgio Pasotti, che interpreta Marco Colomba

che interpreta Marco Colomba Mehmet Günsür, nel ruolo di Arturo Minerva

nel ruolo di Arturo Minerva Manuela Ventura, ovvero Favilla Mancuso nella fiction

ovvero Favilla Mancuso nella fiction Primo Reggiani, che interpreta Pietro Verna

che interpreta Pietro Verna Daniela Morozzi, nella parte di Rosa Nibbi

nella parte di Rosa Nibbi Eleonora Giovanardi, alias Anna Galgano

alias Anna Galgano Rausy Giangarè, nella serie Michela Idiong

nella serie Michela Idiong Gaia Insenga, nei panni di Barbara Mosella

nei panni di Barbara Mosella Marina Crialesi, che ricopre il ruolo di Olga Francesio

che ricopre il ruolo di Olga Francesio Francesco Meoni, ovvero Giancarlo Pesani

ovvero Giancarlo Pesani David Sebasti, che interpreta Valerio Mosella.

Dove è ambientato Lea 2?

La location in cui sono state girate le riprese della fiction è la città di Ferrara in Emilia Romagna. Non a caso compaiono edifici storici come ad esempio Palazzo dei Diamanti o il Castello Estense. Mentre le scene all’interno dell’ospedale fanno riferimento alla struttura Estense di Ferrara, ma ci sono anche immagini dell’ospedale di Cona.

Queste in sintesi tutto quello che devi sapere su Lea – I nostri figli, la seconda stagione della fiction Rai genere medical drama. In attesa di guardare i nuovi episodi in Tv.

