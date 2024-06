Gli attori italiani del momento. Alcuni già affermati, mentre altri, i più giovani, sono quelli da tenere d’occhio per il futuro. Ecco chi sono.

Il cinema italiano se la passa male? Sono anni che lo sentiamo dire, ma in realtà, tra film, cortometraggi, serie tv e fiction, sono anni d’oro per gli attori italiani. Alcuni sono venuti fuori lentamente, dopo una gavetta tra teatro, pubblicità, video musicali e fiction. Altri hanno avuto un successo improvviso, grazie a un film o una serie di successo. Conosciamo quindi i nuovi attori italiani emergenti, più o meno giovani. Quelli da conoscere, quelli da tenere d’occhio. Partiamo dai più affermati.

Matteo Paolillo

Uno degli attori cantanti di Mare Fuori la serie napoletana di successo in Rai, che lo ha fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo, non solo nei panni di “Edoardo Conte”, ma anche come interprete della sigla. Nato a Salerno nel 1995, debutta in tv nel 2016 con una parte in Don Matteo, poi nel 2020 partecipa alla serie Vivi e lascia vivere, mentre al cinema appare nel film dal titolo “Famosa”. E oggi è una dei più famosi del cast di Mare Fuori.

Leonardo Maltese

Attore italiano classe 1997 è diventato famoso per la partecipazioni a 4 film di discreto successo negli ultimi anni. Stiamo parlando di: L’Abbaglio (2024), Gianni Versace: L’imperatore dei sogni (2023), Rapito (2023) e il Signore delle formiche (2022). Una carriera tutto sommato breve finora la sua, ma intensa e siamo sicuro ancora molto lunga visto il talento mostrato.

Alessandro Borghi

E’ uno degli attori italiani del momento, già da qualche anno. Nato nel 1986, Alessandro Borghi ha iniziato come stuntman, poi arriva il successo di “Non essere cattivo”, la serie tv Suburra, e la grande interpretazione del povero Stefano Cucchi in “sulla mia pelle”. A seguire, “Il primo re”, la storia di Romolo e Remo. In mezzo diversi altri film, fiction televisive (ultima delle quali Supersex su Netflix), ma anche cortometraggi e videoclip. Oggi è uno degli attori giovani più famosi.

Giacomo Ferrara

Co-protagonista proprio con Borghi nella serie Netflix Suburra e ora unico e indiscusso protagonista del sequel Suburraeterna nel ruolo di “Spadino”. Oggi Giacomo Ferrara, nato nel 1990 a Chieti, è uno degli attori italiani più amati in assoluto. Questo anche grazie alla partecipazioni in fiction (Don Matteo) e film (La prima mossa di mia figlia o Il permesso – 48 ore fuori).

Luca Marinelli

Un altro dei volti più famosi del cinema contemporaneo italiano. Classe 1984, anche lui, dopo un po’ di lavoro in teatro, si fa notare in “Non essere cattivo”, poi arriva il grande successo di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, grazie al quale vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Poi il film biografico su Fabrizio De Andrè, film con grandi autori come i fratelli Taviani, ma anche serie tv e fiction.

Andrea Arcangeli

Classe 1993, lo scopriamo al cinema nel film “Tempo instabile con probabili schiarite”, al fianco nientemeno che di John Turturro e Luca Zingaretti. Poi è protagonista di “The Startup” e appare nella serie americana Trust, con la regia del premio Oscar Danny Boyle. Continua, tra film, serie tv e fiction, ed è considerato uno dei giovani attori italiani emergenti.

Jacopo Olmo Antinori

Classe 1997, esordisce a teatro a soli nove anni recitando Shakespeare. Al cinema ha successo con “Io e te”, diretto dal maestro Bernardo Bertolucci. Poi diversi film, la serie tv “I Medici” e un futuro promettente nel mondo dello spettacolo e della recitazione.

Adriano Tardiolo

Nato nel 1998, è il bravissimo protagonista del film “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher, apprezzato da pubblico e critica. Questa sua prima e per ora unica esperienza cinematografica sembrerebbe solo il primo passo per una carriera di attore dal viso e dal talento particolare.

I nuovi attori italiani

Questi sono solo alcuni dei nomi degli attori giovani italiani emergenti. Qualcuno, come dicevamo, è già affermato, qualcuno è una scommessa sul futuro. Non abbiamo preso in considerazione le generazioni precedenti, come Claudio Santamaria, Alessandro Gassman, Luca Argentero, Stefano Accorsi e così via, ma ci siamo concentrati sui nuovi attori italiani, alcuni pochi noti.

