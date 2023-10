Chi sono i cantanti attori della serie tv Mare Fuori. Nomi, età, Instagram, personaggio e che canzoni hanno fatto.

Gli attori cantanti Mare fuori 4 sono tanti e il loro successo nella fiction in alcuni casi va di pari passo con quello musicale. Alcuni erano già cantanti prima di recitare in questa serie, altri lo sono diventati e ora hanno intrapreso una doppia carriera artistica.

Elenco completo attori cantanti Mare Fuori 4

Vediamo chi sono gli attori cantanti Mare Fuori, quali canzoni hanno fatto e come sono diventati famosi.

Matteo Paolillo

Personaggio interpretato nella Serie Mare Fuori: Edoardo Conte (uno dei detenuti del carcere minorile di Napoli).

Canzoni: "Origami all'alba" – "Liberatemi" – "O Mar For", con lo pseudonimo di Icaro. Si è esibito al Festival di Sanremo 2023.

: “Origami all’alba” – “Liberatemi” – “O Mar For”, con lo pseudonimo di Icaro. Si è esibito al Festival di Sanremo 2023. Altre film o serie dove ha recitato: Solo, Vivi e lascia vivere e Suburra.

Età : 28 anni (data di nascita 6.10.1995)

: 28 anni (data di nascita 6.10.1995) Altezza: 1,73 m

Clara Soccini

Personaggio interpretato in Mare Fuori: Giulia aka Crazy J

Canzoni: "Origami all'alba" – "Cicatrice" e "Un milione di notti" in collaborazione con Mr.Rain.

: “Origami all’alba” – “Cicatrice” e “ ” in collaborazione . Altre film o serie dove ha recitato:

Età : 24 anni (data di nascita 25.10.1999)

: 24 anni (data di nascita 25.10.1999) Altezza: 1,80 m

Gennaro della Volpe

Personaggio interpretato in Mare Fuori: Raiz

Canzoni: "Ddoje mare" nella fiction, ma nella sua carriera da cantautore italiano ha pubblicato ben 12 dischi. Alcune sono canzoni napoletane altre in inglese.

: “ ” nella fiction, ma nella sua carriera da cantautore italiano ha pubblicato ben 12 dischi. Alcune sono altre in inglese. Altre film o serie dove ha recitato: Cuore Scatenato, Tatanka, Passione di John Turturro, Ammore e Malavita.

Età : 56 anni (data di nascita 22.04.1967)

: 56 anni (data di nascita 22.04.1967) Altezza: 1,78 m

Domenico Cuomo

Personaggio interpretato in Mare Fuori: Cardiotrap

Canzoni: "Sangue Nero" – "Perdere per vincere"

Profilo Instagram

Altre film o serie dove ha recitato: Un professore

Età : 19 anni (data di nascita 6.04.2004)

: 19 anni (data di nascita 6.04.2004) Altezza: 1,78 m

Nicolò Galasso

Personaggio interpretato in Mare Fuori: Gaetano O’ Pirucchio

Canzoni: "Ci rivedremo in giro"

: “Ci rivedremo in giro” Altre film o serie dove ha recitato: I Medici 3, the New Pope, La belva e La notte più lunga dell’anno.

Età : 25 anni (data di nascita 28.11.1998)

: 25 anni (data di nascita 28.11.1998) Altezza: 1,83 m.

Personaggi attori cantanti Mare Fuori

Questi i principali attori cantanti Mare Fuori. Molti di loro li ritroveremo nei panni dei protagonisti della quarta stagione della fortunata fiction Rai. Altri invece sono impegnati in altri progetti, musicali (quindi con nuove canzoni) o in film o fiction. In alcuni casi perfino in teatro.

Insomma, se amate i personaggi protagonisti della serie più vista in Campania e in Italia nel 2023, continuate a seguire questi attori e ne vedrete delle belle.

