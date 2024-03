Quando inizia Don Matteo 14? Data di uscita della fiction Rai con vecchi e nuovi protagonisti. Episodi, anticipazioni e chi sono gli attori della serie.

Dopo un attesa lunga 2 anni Don Matteo 14a stagione arriva su Rai 1. La serie con Raoul Bova, Nino Frassica e tutti gli altri protagonisti torna con nuove storie ambientate sempre nella location umbra di Spoleto. Ecco quando verrà trasmessa in Tv e in streaming e cosa succederà in base alle anticipazioni a nostra disposizione.

Don Matteo 14 quando esce in tv

I nuovi episodi di una delle fiction più viste di sempre iniziano giovedì 4 aprile 2024 in prima serata su Rai 1. Si potranno quindi guardare in chiaro e in diretta tv intorno alle ore 21:30, con appuntamenti settimanali.

Per chi invece preferisce lo streaming, Don Matteo stagione 14 si potrà guardare gratis su Raiplay, in qualsiasi momento.

Trama episodi: chi è il nuovo capitano

La novità più importante di questa nuova stagione è l’entrata in scena dell’attore Eugenio Mastrandrea, nei panni del nuovo capitano nella quattordicesima stagione di Don Matteo. Arrivato a Spoleto per riconquistare la sua ex (la PM Vittoria guidi), sarà alle prese con l’esuberante maresciallo Cecchini, con cui però presto stringerà amicizia.

Inoltre, in base alle anticipazioni fornite dalla Rai, sappiamo che Don Massimo continuerà a immischiarsi nelle indagini dei carabinieri. Ma soprattutto che accoglierà Giulia (sua sorella con problemi giudiziari alle spalle) in canonica. I due dovranno ricostruire il loro rapporto complicato, ma questo nuovo personaggio sarà molto vicino al capitano Martini, che ignora il suo passato.

Don Matteo 2024 quante puntate ci sono

Nella nuova stagione ci sono 10 episodi della durata di circa 100 minuti ciascuna. Quindi la serie televisiva italiana prodotta da Lux Vide ci terrà compagnia per 10 serate in totale. Sulla base di queste indicazioni Don Matteo 14 durerà fino al 30 maggio 2024, salvo cambiamenti di programmazione da parte della Rai. Ecco quando vanno in onda tutte le puntate in base alle ultime news:

4 aprile

11 aprile

18 aprile

25 aprile

2 maggio

9 maggio

16 maggio

23 maggio

30 maggio

Don Matteo 14a stagione: cast attori

I personaggi di Anna Olivieri (interpretato da Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico) ci saranno in questa stagione, ma avranno un ruolo marginale. Diranno infatti addio alla serie. Ecco invece il cast completo degli attori protagonisti in questa stagione e il nome di ciascun personaggio:

Raoul Bova , nei panni di Don Massimo

, nei panni di Don Massimo Nino Frassica, è il maresciallo Cecchini

è il maresciallo Cecchini Nathalie Guetta, nei panni del personaggio di Natalina

nei panni del personaggio di Natalina Francesco Scali, che interpreta Pippo

che interpreta Pippo Eugenio Mastrandrea, nella fiction il capitano Diego Martini

nella fiction il capitano Diego Martini Federica Sabatini, interpreta Giulia (la sorella di Don Massimo)

interpreta Giulia (la sorella di Don Massimo) Gaia Messerklinger, nei panni del pubblico ministero Vittoria Guidi

E’ prevista inoltre la partecipazione di Giancarlo Magalli e per un episodio di Simone Monterotondo, ovvero il capitano Giulio Tommasi. Queste le anticipazioni e le novità nel cast di Don Matteo 14, la serie Rai che continua ad appassionare milioni di italiani. E anche in questo 2024 promette di tenere incollati a Tv e PC tantissimi spettatori con le sue storie emozionanti e coinvolgenti.

