Quando esce Viola come il mare 2 in Tv e in streaming. Data inizio della fiction Mediaset su Canale 5 e su Infinity. Cast e anticipazioni nuove puntate.

Viola come il mare 2 stagione è una delle fiction Mediaset 2023-2024 più attese. Si tratta di una serie televisiva genere poliziesco, ma anche romantica, grazie alla presenza dei due attori protagonisti: Francesca Chillemi e Can Yaman, che durante la prima serie ha ottenuto grande successo.

Per questo tutti si chiedono quando verrà trasmessa la seconda stagione su Canale 5 in diretta Tv? Ma anche su Mediaset Infinity, dove si possono guardare tutti gli episodi gratis in streaming. Vi rispondiamo qui di seguito, in base alle informazioni attualmente disponibili.

Quando inizia Viola Come il Mare 2?

Le riprese degli episodi della nuova stagione sono già iniziate durante l’estate 2023 e sono ancora in corso. Tuttavia al momento Mediaset non ha ancora comunicato la data ufficiale della messa in onda di Viola come il mare 2.

Con ogni probabilità però non arriverà entro l’autunno 2023, di conseguenza vedremo le nuovissime puntate di questa fiction solo nel 2024 in Tv su Canale 5, mentre in streaming sulla piattaforma di Infinity. Qui potete vedere tutte le puntate già trasmesse in ogni momento.

Trama nuove puntate Viola come Il Mare 2

Durante la nuova stagione continueranno le ricerche di Viola, la giornalista di una redazione web locale e dell’ispettore Demir, che durante la prima stagione si sono avvicinati. Si ripartirà dal colpo di scena rivelato al termine della prima serie, che lascia intendere che i due siano fratello e sorella. Ma sarà davvero così? E Viola riuscirà a trovare suo padre? Questi e tante altre trame verranno rivelate durante i nuovi episodi.

Al momento non sappiamo ancora quante puntate ci sono nella seconda stagione di Viola Come il mare. Tuttavia se dovessero essere tante quante nella prima stagione, allora sarebbero 12 gli episodi in totale.

Cast attori Viola come il mare 2a stagione

Questi i nomi degli attori e personaggi che interpretano all’interno della fiction Mediaset, fra confermati e nuovi:

Francesca Chillemi , interpreta Viola Vitale

, interpreta Viola Vitale Can Yaman è Francesco Demir

è Francesco Demir Giovanna Nasta , nella fiction è Turi

, nella fiction è Turi Chiara Tron , nei panni del personaggio di Tamara

, nei panni del personaggio di Tamara Giovanni Scifoni, che interpreta un nuovo personaggio

che interpreta un nuovo personaggio Alice Arcuri, nei panni di una new entry nel cast

nei panni di una new entry nel cast Lorenzo Scalzo, che interpreta Raffaele.

Come vedere Viola come il mare su Infinity gratis

Per vedere i nuovi episodi di Viola Come il Mare 2a stagione quando usciranno, oppure per rivedere quelle della prima già disponibili su Infinity, vi basta:

registrarsi gratuitamente su Mediaset Infinity (tramite app o browser da pc) cercare la fiction Viola come il mare iniziare a guardare in ordine tutti gli episodi disponibili, con il tasto play.

In breve, la seconda serie di Viola Come il mare verrà trasmessa probabilmente solo a inizio 2024 su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Non vediamo l’ora di sapere cosa succederà ai protagonisti, ma per ora bisogna ancora attendere novità ufficiali da parte di Mediaset.

