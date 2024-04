Guglielmo Marconi è la nuova fiction Rai sul famoso inventore italiano. Quando esce, quante puntate ci sono, cast e di cosa parla la serie televisiva.

La Fiction su Guglielmo Marconi va in onda su Rai 1 nel mese di maggio 2024. Ad interpretare il celebre imprenditore italiano, padre del telefono senza fili, della radio, nonché premio Nobel per la fisica, ci sarà l’attore Stefano Accorsi.

Ecco tutte le date da segnare in calendario per guardare questo telefilm imperdibile, ma anche trame e personaggi.

Quando inizia e finisce Guglielmo Marco la serie

La serie televisiva inizia domenica 5 maggio in prima serata, ovvero dalle 21:20 circa su Rai 1. Dovrebbe essere trasmessa in 4 serate con altrettante puntate in base alle ultime news. Quindi in attesa di ufficialità su questo aspetto da parte della Rai la miniserie evento dovrebbe andare in onda nei seguenti appuntamenti settimanali:

5 maggio

12 maggio

19 maggio

26 maggio

Per chi preferisce guardarla in streaming, gli episodi saranno disponibili di volta in volta gratis su Raiplay.

Anticipazioni sulla fiction Guglielmo Marconi

Girata tra l’Emilia Romagna e il Lazio e ambientata nel 1937, prima della seconda guerra mondiale. Le location della serie sono i luoghi reali delle vicende che riguardano Marconi, per esempio Villa Griffone (la sua casa natale), Palazzo Venezia, Villa Mondragone e via dicendo.

Durante la trama degli episodi viene ricostruita la vita di Marconi, da quando era giovane e viveva con la famiglia, fino a quando in età adulta è diventato uno dei più grandi inventori e imprenditori italiani. La produzione di Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, miscela il genere storico-biografico alla spy story. Inoltre, evidenzia tutta la modernità, la contemporaneità e la visione del futuro di questo personaggio, oggi conosciuto anche come il genio del wireless.

Cast attori della nuova fiction Rai

Di seguito interpreti e nomi dei personaggi noti fino ad ora:

Stefano Accorsi, che interpreta Guglielmo Marconi adulto

che interpreta Guglielmo Marconi adulto Nicolas Maupas, vestirà i panni di Marconi da giovane.

Ancora top secret gli altri nomi, ma secondo le ultime notizie ci saranno anche giovani attori italiani emergenti affiancati da personaggi noti agli spettatori del piccolo schermo.

Queste le informazioni principali sulla serie tv dedicata a Guglielmo Marconi, che esce a 150 anni dalla nascita dell’inventore e nel 100° anniversario di storia della Rai. Un evento speciale che racconta un personaggio che ha cambiato la storia dell’Italia e del mondo con le sue invenzioni.

