Fiction Rai il clandestino con Edoardo Leo: data uscita e anticipazioni. Scopriamo location, numero episodi e chi sono gli attori protagonisti.

Il clandestino è una serie italiana Rai genere drammatico-poliziesco con protagonista l’attore Edoardo Leo nei panni di un ex ispettore che decide di cambiare vita. Lo fa trasferendosi a Milano, dove finisce per farsi conoscere da tutti con il soprannome di “clandestino”.

Vediamo quando va in onda, la trama e il cast di questo telefilm del regista Rolando Ravello.

Il clandestino quando inizia in Tv

La fiction è trasmessa a partire da lunedì 8 aprile 2024 in prima serata su Rai 1. Gli episodi si possono vedere in diretta televisiva alle ore 21:30 circa, con appuntamenti settimanali sempre di lunedì. Se invece preferite guardare questa serie in streaming, potete farlo gratis su Raiplay in qualsiasi momento, dopo il caricamento degli episodi sulla piattaforma.

Vedi anche quando escono:

Il clandestino quante puntate ci sono

In totale sono 6 gli episodi in cui si sviluppa la storia della serie, per questo ci terrà compagnia da aprile fino a metà maggio circa, salvo cambiamenti nei palinsesti tv Rai. Ecco quando va in onda Il clandestino serata per serata:

8 aprile: episodio 1

15 aprile: episodio 2

22 aprile: episodio 3

29 aprile: episodio 4

6 maggio: episodio 5

13 maggio: ultima puntata

Anticipazioni Il clandestino con Edoardo Leo

La serie televisiva racconta le vicende di Luca Travaglia un ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che ha deciso di lasciare la polizia a seguito di un attentato costato la vita alla sua compagna. Per cambiare vita l’uomo si trasferisce a Milano (dove è stata girata la fiction). Inizialmente fatica a superare l’accaduto e affoga il suo dolore nell’alcool.

Tuttavia torna davvero a vivere quando incontra a Palitha, un cingalese intraprendente che lo convince a formare un’agenzia investigativa. Durante questa avventura l’investigatore con il suo fiuto si mette al servizio degli ultimi, che la società non vuole vedere, ma anche dei primi, che per conservare la loro posizione non possono essere visti. Così, in questo incrocio di volti, lingue e dialetti, l’uomo diventa conosciuto per tutti a Milano come “Il clandestino”.

Cast completo della nuova Fiction Rai

Questi gli attori principali che recitano nella serie Il Clandestino e il nome del loro personaggio:

Edoardo Leo, nei panni di Luca Travaglia

nei panni di Luca Travaglia Hassani Shapi, che interpreta il personaggio di Palitha

che interpreta il personaggio di Palitha Alice Arcuri e Fausto Maria Sciarappa, che interpretano due personaggi misteriosi.

Ricordiamo che questa fiction molto attesa è stata annunciata dall’attore romano Leo già durante il festival di Sanremo 2024. E anche sulla sua pagina Facebook lo stesso interprete ha mostrato il suo entusiasmo per l’arrivo del telefilm.

Riassumendo, Il clandestino inizia lunedì 8 aprile su Rai 1 e prosegue per 6 serate fino a metà maggio. Fra vite a limite e fiuto investigativo vedremo una Milano insolita, ma che racconta la vita vera di molte persone.

Vedi anche: Attori italiani giovani emergenti