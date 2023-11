La fiction Studio Battaglia 2 racconta le nuove avventure della famiglia composta da 3 sorelle e una madre tutte impegnate in ambito legale. Ecco tutto quello che devi sapere sui nuovi episodi della serie italiana Rai genere giudiziario: quando la trasmettono, di cosa parla e chi sono le attrici.

Studio Battaglia 2 quando inizia

La seconda stagione di Studio Battaglia andrà in onda a inizio 2024 e in particolare durante il primo semestre del nuovo anno. Lo ha comunicato l’azienda televisiva di Stato, mentre manca ancora la data esatta della messa in onda. In attesa di comunicazioni ufficiali, indicativamente la fiction potrebbe essere riproposta nello stesso periodo in cui fu trasmessa la prima stagione nel 2022, ovvero dal 15 marzo al 2 aprile.

Studio Battaglia 2 quante puntate sono

Nella nuova stagione di una delle fiction Rai più amate, ci sono 6 episodi in totale. Ognuna ha una durata di poco inferiore a un’ora (da 45 a 55 minuti a seconda dei casi). Di conseguenza ogni serata verranno trasmesse 2 puntate. In totale la seconda stagione della serie tv italiana Studio Battaglia verrà trasmessa in 3 serate. Puoi guardare ogni episodio in diretta e in chiaro su Rai 1, in prima serata oppure in streaming gratis su Raiplay.

Trama seconda stagione Studio Battaglia

In questa stagione le sorelle avvocate Anna e Nina (e la madre Marina) tornano a lavorare nello studio Zander Battaglia. Le 3 donne divorziste e la neo sposa (la sorella minore Viola) restano al centro del racconto sia per le vicende lavorative che per quelle personali. In particolare Anna dovrà fare una scelta fra il marito Alberto e Massimo, con cui si è lasciata andare a una travolgente passione sul finale della prima stagione.

Ma anche le altre protagoniste saranno di fronte a scelte molto difficili. Ogni puntata poi svilupperà un caso legale, che lo studio dovrà trattare. I temi affrontati sono sempre attuali e riguardano il diritto di famiglia e i casi di separazione legale.

Cast completo Studio Battaglia 2

Ecco i nomi di attrici e attori che compongono il cast di questo telefilm, ma anche i personaggi che interpretano:

Barbora Bobuova, nei panni di Anna Battaglia in Casorati

nei panni di Anna Battaglia in Casorati Miriam Dalmazio, nella fiction Nina Battaglia

nella fiction Nina Battaglia Lunetta Savino, che interpreta Marina Di Marco

che interpreta Marina Di Marco Giorgio Marchesi, alias Massimo Munari

alias Massimo Munari Carla Signoris, ovvero Carla Morini in Parmegiani nella serie

ovvero Carla Morini in Parmegiani nella serie Thomas Trabacchi, con il personaggio di Alberto Casorati

con il personaggio di Alberto Casorati Marina Occhionero, nei panni di Viola Battaglia

nei panni di Viola Battaglia Massimo Ghini, che interpreta Giorgio Battaglia

La regia di Studio Battaglia 2 è di Simone Spada. Questo in sintesi tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della fiction che promette ancora una volta di tenerci incollati alla tv per seguire le vicende delle agguerrite sorelle Battaglia e company.

