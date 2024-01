La terza stagione di Lolita Lobosco, quando esce in Tv la nuova serie di successo con Luisa Ranieri. Trama, location, episodi e cast completo.

Le indagini di Lolita Lobosco 3 arriva su Rai 1 durante l’inverno 2024. A sorpresa una delle fiction Rai di maggiore successo torna con una nuovissima stagione, a distanza di poco più di un anno dalla messe in onda della precedente. Ecco allora quando andrà in onda, cosa aspettarsi dalla nuove puntate e quali attrici e attori ci saranno.

Quando inizia Lolita Lobosco 3a stagione

Secondo le ultimissime news i nuovi episodi della fiction con Luisa Ranieri verranno trasmessi a partire dal mese di febbraio 2024 su Rai 1 in tv e su Raiplay in streaming. Quindi in attesa di ufficializzazione della data da parte della Rai, dovrebbe essere il secondo mese dell’anno quello buono per la trasmissione della fiction.

Probabilmente dopo il Festival di Sanremo 2024 che l’anno scorso invece andò in onda mentre la serie era ancora in corso, con l’attrice Luisa Ranieri ospite della kermesse musicale, per parlare della serie genere giallo-poliziesco.

Lolita Lobosco 3 puntate e anticipazioni

Al momento non si conosce ancora il numero di puntate della nuova stagione. Tuttavia Le indagini di Lolita Lobosco 2 è stato trasmesso in 6 serate, quindi è possibile che anche la terza stagione abbia lo stesso numero di appuntamenti, con cadenza settimanale.

Per quanto riguarda la trama dei nuovi episodi di Lolita Lobosco possiamo ipotizzare che la protagonista sarà nuovamente alle prese con i crimini compiuti nella città di Bari. La location della fiction è sempre il capoluogo pugliese, dove Lolita e i suoi collaboratori hanno a che fare con la malavita. Ma anche la vita privata della donna, continua ad essere sempre molto turbolenta.

Cast Lolita Lobosco 3

Questi tutti gli attori e le attrici della serie Rai e il nome del personaggio che interpretano:

Luisa Ranieri , nei panni di Lolita Lobosco

, nei panni di Lolita Lobosco Filippo Scicchitano , nel ruolo del giornalista Danilo Martini

, nel ruolo del giornalista Danilo Martini Lunetta Savino, la mamma Nunzia

la mamma Nunzia Giovanni Ludeno, alias il personaggio di Antonio Forte

alias il personaggio di Antonio Forte Jacopo Cullin , nei panni di Lollo

, nei panni di Lollo Bianca Nappi , ovvero l’amica Marietta

, ovvero l’amica Marietta Giulia Fiume, che interpreta la sorella, Carmela LoBosco

che interpreta la sorella, Carmela LoBosco Francesco De Vito, ovvero il professor Introna

ovvero il professor Introna Corrado Nuzzo, interpreta il personaggio di Tonio

interpreta il personaggio di Tonio Aldo Ottobrino, Nicola Petresine nella fiction

Nicola Petresine nella fiction Camilla Diana, il personaggio di Caterina

il personaggio di Caterina Claudia Lerro, nei panni di Porzia.

Le indagini di Lolita Lobosco sigla

Infine, se ami la sigla di questa fiction, puoi ascoltare la canzone colonna sonora (che si intitola “Me and my prison soul”) qui di seguito tramite Youtube.

Riassumendo, abbiamo visto quando inizia la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3 stagione. Luisa Ranieri e tutti gli attori del cast sono pronti a farci vivere nuove emozioni e colpi di scena, in quella che sta diventando una delle serie più amate di sempre realizzate dalla Rai.

