Quando esce Mare fuori 4 in Tv su Rai 2 e in streaming su Raiplay e Netflix. Date, ultime anticipazioni, puntate e attori della nuova stagione di Mare fuori.

La fiction Mare fuori 4 verrà trasmessa nel 2024 in Tv dalla Rai, ma successivamente anche in streaming su Netflix. La quarta stagione di Mare fuori è forse la più attesa in assoluto di questa serie che ha raggiunto un successo incredibile.

Vediamo allora nel dettaglio quando inizia Mare fuori 4 in Rai e su Netflix, di cosa parla e chi sono attori e personaggi della nuova serie televisiva.

Mare Fuori 4 data uscita in Tv

Mare fuori 4a stagione andrà in onda a inizio 2024 su Rai 2, come comunica l’azienda all’interno della presentazione dell’offerta Rai fiction 2023-24. Quindi presumibilmente vedremo le nuove puntate di questa serie a gennaio 2024 o al più tardi nel mese di febbraio.

Oltre che in chiaro e in diretta televisiva, sarà possibile guardare in nuovi episodi della fiction anche gratis e in streaming su Raiplay.

Quando esce Mare fuori 4 in streaming su Netflix

La nuova stagione della fiction Mare Fuori sarà disponibile anche su Netflix, così come successo per le precedenti. Tuttavia arriverà solo dopo la messa in onda televisiva visto che è la Rai a detenere i diritti per la prima visione della serie.

Di conseguenza anche se ancora non c’è una data ufficiale possiamo già dire che la quarta stagione di questa serie sarà disponibile nel catalogo di Netflix nel 2024, probabilmente verso febbraio/marzo 2024, ma non prima della fine delle puntate in onda su Rai 2 o Raiplay.

Quante puntate sono Mare fuori 4? Trama

I nuovi episodi della quarta serie di Mare fuori sono 12, distribuiti in 6 serate televisive. In altre parole vengono trasmessi 2 episodi ogni serata, con appuntamenti settimanali. In totale quindi la fiction su Rai 2 ci terrà compagnia per 6 settimane.

In base alle anticipazioni disponibili, sappiamo che in questa stagione i protagonisti si trovano metaforicamente a navigare in mare aperto. Essere giovani detenuti non è facile per Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella, che si ritrovano soli senza più il sostegno delle famiglie, ma possono contare su quello degli amici.

A contrastare questo racconto ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia, che invece mantengono i legami familiari. Inoltre, l’arrivo di una nuova direttrice molto severa costringerà i ragazzi a crescere, ma anche a far sentire con forza la propria voce.

Cast Mare fuori 4 attori

Abbiamo visto quando quando andrà in onda la nuova stagione di Mare fuori e di cosa parlerà. Ma quali sono i personaggi protagonisti? Eccoli di seguito con tutti i nomi dei personaggi che li interpretano:

Maria Esposito, nel ruolo di Rosa Ricci

nel ruolo di Rosa Ricci Giacomo Giorgio, ovvero Ciro Ricci

ovvero Ciro Ricci Matteo Paolillo , nei panni di Edoardo Conte

, nei panni di Edoardo Conte Carmine Recano , che interpreta Massimo il comandante

, che interpreta Massimo il comandante Massimiliano Caiazzo , alias il personaggio di Carmine Di Salvo

, alias il personaggio di Carmine Di Salvo Francesco Panarella, nel ruolo di Luigi Di Meo, detto Cucciolo

nel ruolo di Luigi Di Meo, detto Cucciolo Giuseppe Pirozzi, che interpreta Raffaele Di Meo, detto Micciarella

che interpreta Raffaele Di Meo, detto Micciarella Clara Soccini, ovvero il personaggio di Giulia (Crazy J)

ovvero il personaggio di Giulia (Crazy J) Lucrezia Guidone, nel ruolo di Sofia Durante

nel ruolo di Sofia Durante Valeria Andreanò, che interpreta la sorella di Sofia

che interpreta la sorella di Sofia Domenico Cuomo, nei panni di Gianni Cardiotrap

Non ci sarà invece il personaggio di Viola che ha lasciato tragicamente durante la terza stagione di Mare fuori.

Riassumendo, Mare fuori 4 esce a inizio 2024 su Rai 2 e in streaming su Raiplay. Poi arriverà anche su Netflix. Non vediamo l’ora di vedere le nuove avventure dei personaggi di questa fiction da non perdere.