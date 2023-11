Sanremo 2024 lista dei cantanti. Chi sono i concorrenti in gara al Festival di Sanremo. Nomi, anticipazioni e previsioni elenco ufficiale partecipanti.

I cantanti nella lista Sanremo 2024 ufficiale saranno comunicati da Amadeus domenica 3 dicembre 2023 durante il TG1 delle 13:30. Quindi manca pochissimo per sapere chi sono gli artisti in gara nella prossima edizione del festival della musica italiana. Tuttavia siamo già in grado di anticiparvi qualche nome, in base alle ultime notizie e alle informazioni in nostro possesso finora.

Concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2023

Nonostante l’elenco non sia ancora ufficiale sappiamo già con certezza alcuni dei nomi dei partecipanti. Questo perché da regolamento sono 26 i cantanti in gara nella 74esima edizione del Festival. 23 di questi sono big della musica italiana e saranno appunto annunciati dal direttore artistico Amadeus il 3 dicembre, ma ci sono anche 3 fra i finalisti di Sanremo giovani in programma il 19 dicembre 2023.

Ecco i 12 concorrenti ufficiali, 3 dei quali sicuramente entreranno nella lista Sanremo 2024 dei cantanti che partecipano al Festival:

Clara di Mare Fuori con la canzone dal titolo “Boulevard”

di con la canzone dal titolo “Boulevard” Bnkr44 , con il brano “Effetti speciali”

, con il brano “Effetti speciali” Dipinto, titolo della canzone in gara “Criminali”

titolo della canzone in gara “Criminali” Jacopo Sol, con “Cose che non sai”

con “Cose che non sai” Fellow, “Alieno” il titolo della sua canzone

“Alieno” il titolo della sua canzone Grenbaud, con il brano “Mama”

con il brano “Mama” Lor3n, che presenta “Fiore d’inverno”

che presenta “Fiore d’inverno” Nausica, in gara con “Favole”

in gara con “Favole” Santi Francesi, presenta il brano “Occhi tristi”

presenta il brano “Occhi tristi” Tancredi, si intitola “Perle” il suo brano

si intitola “Perle” il suo brano Omini, “Mare forza 9oi” si chiama la sua canzone

“Mare forza 9oi” si chiama la sua canzone Vale LP, che canterà il brano intitolato “Stronza”.

Lista Sanremo 2024 cantanti, previsioni

Per quanto riguarda i big, ecco chi potrebbero essere i concorrenti secondo le anticipazioni e le indiscrezioni dell’ultima ora. Ci si attende diverse cantanti donne italiane, per esempio Annalisa che parlando in radio ha detto di avere voglia di tornare al Festival, ma anche Alessandra Amoroso, Angelina Mango Emma Marrone e Gianna Nannini tanto per fare dei nomi.

Fra i cantanti uomini invece ecco le ipotesi più quotate ad oggi: Achille Lauro, Biagio Antonacci, Bresh, Sangiovanni, Mr.Rain e Matteo Paolillo. E ancora il rapper napoletano Geolier e l’altro cantante amatissimo dai giovani delle Gen Z ovvero Tedua. Infine nella lista Sanremo 2024 potrebbero esserci anche alcuni gruppi musicali italiani come ad esempio i Negramaro e i The Kolors.

Cantanti partecipanti Festival di Sanremo

Iniziamo con Marco Mengoni che ci sarà a Sanremo 2024, ma non come partecipante alla gara bensì come co-conduttore della prima serata del Festival. Ovviamente darà il via alla nuova edizione cantando “Due vite” il brano che ha vinto Sanremo 2023.

Rivedremo anche Paola e Chiara non sul palco dell’Ariston, ma in veste di presentatrici del PrimaFestival. Ovvero la trasmissione che va in onda prima delle serate del Festival vero e proprio, in compagnia di Dany Cabras e Mattia Stanga. E per quanto riguarda gli ospiti che partecipano alle 5 serate di Sanremo. Al momento non si hanno ancora notizie certe, ma nelle prossime settimane saranno annunciati un po’ per volta come da tradizione.

Queste le ultimissime sulla lista Sanremo 2024 dei cantanti e partecipanti all’evento più atteso della musica italiana. Come sempre il Festival si può vedere gratis in Tv su Rai 1 o in streaming su Raiplay, per 5 serate consecutive dal 6 al 10 febbraio 2024.