Lista dei cantanti favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2024. Tutti i nomi e le pagelle dopo l’ascolto delle canzoni in gara.

Cantanti favoriti Sanremo 2024 chi sono? Come ogni anno la giuria dei giornalisti ha ascoltato in anteprima le canzoni che partecipano al Festival della musica italiana, dando i voti agli artisti e individuando di fatto alcuni dei possibili vincitori della kermesse sanremese. Vi anticipiamo subito che ci sono dei gruppi fra i favoriti, ma anche alcune cantanti italiane donne non scontate.

Ecco allora i nomi dei favoriti al Festival di Sanremo 2024 e quali sono le canzoni con cui sono in gara.

I 5 favoriti Sanremo 2024 e perché

Fra i cantanti che partecipano al Festival ecco i 5 nomi a cui (in media) gli esperti hanno assegnato i voti più alti in pagella, dopo il pre-ascolto dei brani in gara a Sanremo:

I Negramaro, il gruppo pugliese alla prima partecipazione fra i big di Sanremo, propone una ballad dal titolo “Ricominciamo tutto”. Il voto medio per la band è fra 7 e 7,5. Loredana Bertè, una delle cantanti italiane più amate di sempre potrebbe essere la sorpresa del Festival. L’ascolto in anteprima del suo singolo “Pazza” ha ottenuto voti in media compresi fra 6,5 e 7. Mahmood, il cantante già vincitore 2 volte a Sanremo, in questa edizione presenta il brano intitolato “Tuta gold”. La canzone, scritta e composta dallo stesso cantante e da Jacopo Angelo Ettorre è un pezzo urban, ha ricevuto una media voti di 7. Angelina Mango, la cantante figlia di Pino Mango si presenta con la canzone intitolata “La noia”. Scritta da Madame e Dardust ha tutte le carte in regole per arrivare sul podio per gli esperti. The Kolors, il gruppo del tormentone estivo 2023, sarà anche quello del tormentone di Sanremo 2024? Il brano intitolato “Un ragazzo una ragazza” è un pezzo dancefloor anni 70 e ha collezionato giudizi da 7 in pagella nel pre-ascolto.

Favoriti Sanremo 2024: vincerà un gruppo?

Come visto in questa lista di nomi ci sono 2 gruppi musicali italiani: I Negramaro e i The Kolors. La vittoria di una band al Festival è rara rispetto a quella di singoli cantanti o duetti. L’ultimo gruppo ad aver vinto l’evento musicale più amato in Italia sono stati i Maneskin nel 2021 con la canzone “Zitti e buoni“.

Che anche l’edizione 2024 sia quella buona per una nuova vittoria di un gruppo musicale? Lo scopriremo dal 6 al 10 febbraio 2024 quando ascolteremo tutti le canzoni in gara al Teatro Ariston di Sanremo, ma dai giudizi degli esperti ci sono ottime probabilità di vincere per una band italiana.

Gli altri cantanti favoriti per la vittoria

Oltre a quelli già fatti, vi segnaliamo altri 3 nomi bonus favoriti per vincere Sanremo 2024, sempre secondo il giudizio della giuria di qualità dopo il primo ascolto:

Geolier, il rapper che canterà una canzone napoletana dal titolo “Io p’ me tu p’ te”, potrebbe stupire il pubblico del Festival. I giudizi sul suo brano sono compresi fra il 6 e il 7.

il rapper che canterà una dal titolo “Io p’ me tu p’ te”, potrebbe stupire il pubblico del Festival. I giudizi sul suo brano sono compresi fra il 6 e il 7. Annalisa, regina del pop italiano nel 2023 in gara con la canzone intitolata “Sinceramente”. Secondo le pagelle degli esperti merita una media voti di 7, quindi si candida ad arrivare nelle prime posizioni della kermesse, se le attese verranno confermate.

regina del pop italiano nel 2023 in gara con la canzone intitolata “Sinceramente”. Secondo le pagelle degli esperti merita una media voti di 7, quindi si candida ad arrivare nelle prime posizioni della kermesse, se le attese verranno confermate. Dargen D’amico, con il singolo “Onda alta” vuole replicare il successo del Festival 2022. Voti fra 6,5 e 7 per il cantante con gli occhiali, che ha quindi ha buone chance di successo.

Questi attualmente i nomi dei favoriti Sanremo 2024. Per sapere se questi cantanti sono davvero quelli che si giocheranno la vittoria è ancora presto, ma intanto partono avvantaggiati rispetto agli altri, visto che già in passato il pre-ascolto dei brani aveva individuato i candidati alla vittoria finale della kermesse sanremese.

