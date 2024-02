Tu no di Irama: video, testo, autori e significato del brano di Sanremo 2024. Ecco per chi ha scritto la canzone e di cosa parla.

Tu No è la canzone di Irama al Festival di Sanremo 2024: una ballata intensa che mette in risalto la voce profonda del cantante e tocca le corde dell’anima. Parla di un amore che sembra finito, ma in realtà non lo è. Per questo e per la bellezza del testo tutti si chiedono a chi è dedicata. Ne parliamo subito, ma prima ascoltiamo Tu No di Irama nel video ufficiale YouTube qui di seguito.

A chi è dedicata la canzone di Irama a Sanremo

Il singolo Sanremese del cantante toscano esprime un amore caratterizzato da 3 elementi: assenza, distanza e nostalgia. Queste sentimenti lasciano un senso di vuoto, ma non impediscono al protagonista di desiderare che la storia continui, nonostante tutto.

Le fasi della canzone di Irama sono profonde e sembrano riflettere una storia di vita vera. Per questo si ipotizza che siano dedicata alla sua attuale fidanzata Victoria Stella Doritou, modella di professione. Il cantante ha spiegato di averla conosciuta a Parigi in un modo molto romantico, da film. Quindi i presupposti per una dedicata ci sono tutti.

Testo e autori Tu no di Irama

La canzone è scritta da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna. Di seguito il testo completo:

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Tu no, significato nuova canzone Irama

Il nuovo singolo del cantante italiano parla di una relazione apparentemente finita, che ha lasciato un senso di smarrimento. Tuttavia si percepisce bene dalle sue parole che si tratta di un amore che non è davvero finito, la porta è ancora aperta per l’altra persona e non a caso una frase del brano dice: “Bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me“.

Quindi in un certo senso c’è anche una presa d’atto del protagonista, che in cuor suo spera in un ritorno. Anche se le assenze e la lontananza dell’altra persona si fanno sentire eccome. La bellezza di questa hit è esaltata dall’interpretazione vocale di Irama, che mostra ancora una volta tutta la sua profondità e capacità di arrivare dritto al cuore di chi ascolta. Anche per questo Tu No è diventata da subito una delle canzoni più ascoltate di Sanremo 2024 e lo resterà per molti mesi, insieme agli altri tormentoni del Festival.

