Irama Rkomi Hollywood è il titolo della nuova canzone del duo rap-pop ormai collaudato. Non è infatti la prima collaborazione fra i due cantanti e amici, la più recente è stata nel brano 5 gocce, ma sono numerosi i singoli dei due artisti. Con Hollywood Rkomi e Irama hanno realizzato una canzone dal sapore tipicamente estivo, con un sound da ballare e quindi perfetta per essere una hit estiva.

Ascoltiamo allora subito questo brano leggero e divertente, con il video tratto da Youtube, dove compaiono Irama e Rkomi in un ascensore e in buona compagnia.

No stress, baby, no stress (yeah, yeah, ehi, ehi)

Ti cerco per Hollywood

Come mai, come mai, come mai mi fai morire?

Ed anche se non è logico

Farà male anche mentre sorriderò

Se non mi guardi fa lo stesso

E so che era solo sesso, no

Come mai, come mai, come mai vuole farmi soffrire (ehi)

E poi svegliarci il giorno dopo (e poi svegliarci il giorno dopo)

Dentro una camera in Brasile (dentro una camera in Brasile)

Sapere che era solo un gioco

Che dura troppo poco

Ma è bello da morire, era bello da morire (ehi, ehi)

È come se non avessi mai vissuto per me

Eppure abbiamo fatto molta strada per me

In famiglia ci siam seduti sulla cima di un tetto

Per mano, come una corda legata, che faccio, lascio?

Già che entro in un club e sono triste

Eppure non c’è niente che non vada davvero

Capita che entro in un club e sono single

Ed esco con la prima tipa che ti assomigli

Guardo il sole un attimo (no, no, no)

Finché non sarò nero, non ti dimenticherò

(Come, Shablo)

Ti cerco per Hollywood (ehi, ehi)

Come mai, come mai, come mai mi fai morire?

Ed anche se non è logico

Farà male anche mentre sorriderò

Mi servon cinque gocce perché amo le altezze

C’è la luna piena, sto volando per Las Vegas

Baby, non è ora, non è ora di crescere

Cado nella fiamma, sto bruciando la candela

Sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla

Sono sparito di nuovo con Giulia

Mi sarò confuso, credo di essermi fottuto da solo

Appunto, sono il solito, ho chiuso

E fuggire con te, eh

Una strada, un tramonto, una Cadillac de Ville (no, no)

Amore non è un granché, eh (yeah-eh)

Le mie lacrime, lacrime, la- con il cuore a mille, eh

Ti cerco per Hollywood

Come mai, come mai, come mai mi fai morire?

Ed anche se non è logico

Farà male anche mentre sorriderò