Canzoni estate 2022: hit estive, classifica tormentoni. TOP 15

Tormentoni e canzoni estate 2022. L’elenco delle hit dell’estate. Playlist canzoni estive. Ascoltale qua!

Quali sono i tormentoni dell’estate 2022? Dopo anni di estati molto diverse dalle solite forse questa sarà un’estate quasi normale. Di sicuro non mancheranno i tormentoni. Vediamo subito quali sono al momento le canzoni dell’estate 2022.

Canzoni estate 2022: i tormentoni estivi. La playlist TOP 15

Siamo in piena estate e i tormentoni non mancano di certo. Ecco le canzoni estive più popolari di quest’anno, segue elenco in aggiornamento:

Sangiovanni – Farfalle

Fabri Fibra feat Colapesce & Dimartino – Propaganda

La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao

Harry Syles – As It Was

Elodie – Bagno a mezzanotte

Jovanotti – I love you baby

Kung – Clap Your Hands

Camila Cabello feat Ed Sheeran – Bam bam

Alvaro Soler, Topic – Solo Para Ti

Tormentoni, le canzoni estive 2022

L’estate non è ancora iniziata, ma possiamo già ipotizzare quali saranno i tormentoni estivi. Tra le canzoni papabili ci sono sicuramente I love you baby di Jovanotti, poi molto rap come Propaganda di Fabri Fibra – sicuramente tormentone estate 2022 – o Farfalle di sangiovanni.

Ma ovviamente c’è anche molto pop e dance, e non poteva mancare il solito tormentone spagnolo di Alvaro Soler, immancabile. E’ ancora presto per capire quali saranno i veri tormentoni estate 2022, le canzoni più ascoltate nei locali, nelle spiagge, nelle radio. Per questo motivo la nostra lista è in costante aggiornamento.

Quelle che abbiamo scelto sono le più ascoltate dell’anno. Ci sono i tormentoni di Sanremo 2022, ma anche canzoni uscite appositamente per l’estate, italiane e straniere. Quale sarà il tormentone dell’anno? Quali sono le canzoni estate 2022? Lo scopriremo a fine estate.

