Alta marea di Coez e Frah Quintale è uno delle canzoni più ascoltate durante l’estate 2023 in Italia. Grazie a un ritornello che resta in testa, una melodia accattivante e le classiche rime del rapper campano, il brano con il passare delle settimane è diventato a tutti gli effetti uno dei tormentoni estivi 2023.

Vediamo allora di cosa parla l’ultimo singolo di Coez, tramite testo e significato, ma anche le novità del duetto con Frah Quintale e quali sono i prossimi concerti del rapper. Prima di tutto questo però ascoltiamo insieme Alta marea, tramite il video YouTube di seguito allegato.

Ho la notte scritta in faccia

La mia testa fa la ruota

Cerco d’andare dritto

Anche se sottosopra

Anche se sotto sotto

Sotto non ci vado mai

Anche se mi perdo

Anche se ci perdo

E scusa se ti lascio andare via

Mi mandano all’inferno

Ma non è sempre colpa mia

Qui non c’è nessuna, nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea (ea, ea)

Non si vince da soli, ma ci si allea (ea, ea)

Ci rapisce la notte come un’idea (ea, ea)

Quando ti senti sola, che fai? Dove vai?

Stai con me anchе con l’alta marea

stai con me anche con l’alta marea

Gira tutta la stanza, ah, tutto l’equilibrio non basta, ah

Per colmare la tua distanza serve distrarmi, però non passa

Quando qualcosa si è rotto, non ti avessi avuto attorno

Sarei caduto sul fondo, ma ora mi lasci da solo

E quello che mi togli è un pezzo che non torna al suo posto

E scusa se ti lascio andare via

Finirò all’inferno

Ma, in fondo, cosa vuoi che sia?

Qui non c’è nessuna, nessuna regola

E sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea (ea, ea)

Non si vince da soli, ma ci si allea (ea, ea)

Ci rapisce la notte come un’idea (ea, ea)

Quando ti senti sola, che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

stai con me anche con l’alta marea

(Ea, ea, ea, ah)

(Ea, ea, ea, ah) stai con me anche con l’alta marea

Mi dico: “Ora passa” e non passa mai

Stanotte una bussola ce l’hai?

Nel buio non basterà un’idea, un’idea, un’idea

Stai con me anche con l’alta marea (ah)

stai con me anche con l’alta marea

(Ea, ea, ea, ah)

(Ea, ea, ea, ah) stai con me anche con l’alta marea