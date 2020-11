Frasi Coez, le più belle dalle sue canzoni. Abbiamo scelto le migliori del cantante

Coez, cantautore e rapper italiano nato nel 1983, incide album dal 2009 ed è oggi il fenomeno del momento, con numeri da record, due dischi d’oro e due di platino. I suoi testi parlano principalmente d’amore, ma anche d’amicizia e di vita quotidiana. I temi che affronta non sono quelli tipici del rap contemporaneo.

Abbiamo scelto una selezione delle sue frasi più belle.

Frasi belle dalle canzoni di Coez

Le migliori frasi di Coez dalla sue canzoni, con testo, video e immagini da condividere.

1. Coez – La musica non c’è

“Vorrei portarti al mare, anzi, portarti il mare”

“Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare

E tu che sai colmare”

Ascolta e guarda La musica non c’è

2. Coez – E’ sempre bello

È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno.

Ascolta e guarda È sempre bello

3. Coez – Faccio un casino

Dimmi cos’è che vuoi da me

Lo sai che c’è?

Amami o faccio un casino

Ascolta e guarda Faccio un casino

4. Coez – La tua canzone

La tua canzone ti scalderà

Per quando lo vorrai

Ascolta e guarda La tua canzone

5. Coez – Vorrei portarti via

Vorrei portarti via, via da te

Ma non lo so dove sto andando sai

È un cuore rotto a metà

Che a volte non coincide

Ascolta e guarda Vorrei portarti via

6. Coez – Domenica

Come se fossimo destini

Che si corrono accanto

Con le mani nel vento

Ascolta e guarda Domenica

Altre frasi di Coez…

7. Coez – Siamo morti insieme

Ricordati di me, siamo morti insieme

Io ho qualcosa di te, tu hai qualcosa di me che m’appartiene

Ascolta e guarda Siamo morti insieme

8. Coez – Le luci della città

Mi chiedevo se

vanno via tutti resti con me?

Ascolta e guarda Le luci della città

9. Coez – Lontana da me

E non lo so dove sei, se da te piove forte come qua

O se va tutto ok

Ascolta e guarda Lontana da me

10. Coez – Pezzi di me

Volersi bene è una bugia

Solo volersi e basta, tutto il resto è fantasia

Ascolta e guarda Pezzi di me

Chi è Coez? Dalle origini al successo

Silvano Albanese, in arte Coez, è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, l’11 luglio 1983. Dopo pochi anni la famiglia si è trasferita a Roma, dove Coez è cresciuto. Da bambino sognava di fare l’attore, poi è arrivata la passione per il rap e i graffiti. A 19 anni fonda il suo primo collettivo: i Circolo Vizioso che diventano poi i Brokenspeakers, di cui Coez ha fatto parte dal 2006 al 2013.

Dal 2009 ha iniziato a incidere album come solista. Nel 2017, con la canzone “La musica non c’è” arriva il grande successo: non c’è radio nazionale che non la trasmetta. Oggi Coez domina le classifiche e ai suoi concerti sono presenti decine di migliaia di persone.

