Si intitola Salto nel buio il singolo del produttore Stabber con due grandi della musica italiana di adesso: Coez e Annalisa. La cantante ligure che continua a macinare successi in Italia e all’estero, collabora con il rapper campano in un brano originale dal sound coinvolgente. Ascoltiamolo subito dal video tratto da YouTube, per poi passare a spiegare come è nato questo pezzo.

Ho fatto un salto nel buio che è dentro di me

sul fondo c’eri anche te

sveglio da un sonno profondo ma un sogno non è

se tu non sei lì con me

Sveglia non so quante ore

conto le macchine dal balcone

vedo che il sole splende però non mi prende

sto bene anche così, sto bene così

tutto quello che ho è qui sul pavimento

ma gira la stanza anche se sei qua

anche in silenzio con tutto spento

ci vuole talento lo ammetto

se tu sei l’altra metà cosa rimane in mezzo?

So già che cedere la metà avrà un prezzo

quello che penso di te, te l’ho detto, è qui impresso

Ho fatto un salto nel buio che è dentro di me

sul fondo c’eri anche te

sveglio da un sonno profondo ma un sogno non è

se tu non sei lì con me

la bocca va da sola e non le sto appresso,

mi sono perso nel tuo universo

a volte mi riscalda a volte mi è avverso

ti incazzi e poi mi guardi di traverso

sei la mia meta in questo metaverso

la mia dolce metà, ma cedere una metà avrà un prezzo

vinci quando guadagni più di ciò che hai perso, ma rimanendo te stesso

scaviamo cerchi a forza di girarci intorno

alla fine del giorno ritorno da te

so che mi cerchi solo quando assaggi il fondo

ma alla fine del giorno ritorni da me

ho fatto un salto nel buio che è dentro di me

sul fondo c’eri anche te

sveglio da un sonno profondo ma un sogno non è

se tu non sei lì con me (x2)