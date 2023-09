Ragazza sola, testo della nuova canzone di Annalisa Scarrone. Video e significato del terzo singolo estratto dal nuovo album di Annalisa.

Annalisa, Ragazza sola si chiama così il nuovo singolo che arriva dopo i successi Bellissima e Mon Amour. Si tratta quindi del terzo estratto dal nuovo album della cantante dai capelli rossi, che però in occasione del nuovo video ha cambiato taglio e colore.

Vediamo allora subito di cosa parla Ragazza sola, tramite testo, significato e video dell’ultimo brano di Annalisa Scarrone.

Annalisa, Ragazza sola video YouTube

In questo momento il nuovo video di Annalisa, intitolato “Ragazza sola” non è ancora stato pubblicato su YouTube. Infatti esce venerdì 8 settembre 2023, quindi non appena sarà disponibile lo pubblicheremo qui per proporvi un primo ascolto del brano.

Nell’attesa però potete riascoltare qui di seguito l’ultima hit di della cantante che ci ha accompagnato durante tutta l’estate 2023, vale a dire Mon Amour.

Testo Ragazza sola di Annalisa

In questo preciso istante il testo dell’ultima canzone di Nali non è ancora disponibile nella versione integrale. Non appena usciranno tutte le frasi e le strofe che lo compongono lo troverete in questo articolo in continuo aggiornamento.

Tuttavia la cantante sulla sua pagina ufficiale Instagram Naliannalisa in un post ha già svelato un passaggio molto significativo del brano, ovvero queste frasi:

Sembra sole ma è la luna piena

che brucia la schiena di una ragazza sola

Significato della nuova canzone di Annalisa

Questa canzone è stata scritta dalla stessa cantante in collaborazione con Alessandro Raina e Davide Simonetta (che è anche il produttore). Ma cosa significa davvero il testo di Ragazza Sola? Lo ha raccontato Annalisa, ormai una delle cantanti donne italiane più amate in assoluto nel nostro paese, con queste parole:

“Ragazza sola è la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. . Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”

L’artista quindi con questo brano prova a mostrare lo strato più profondo della sua anima, accettando il cambiamento. Una nuova immagine quella proposta, che segue un percorso tracciato con i due brani precedenti e segna un’ideale evoluzione di questa trilogia da Bellissima a Ragazza Sola.

Annalisa: nuovo album, concerti e capelli

Ragazza sola di cui vi abbiamo parlato fin qui anticipa l’uscita del nuovo album dal titolo “E poi siamo finiti nel vortice“. Questo nuovo disco esce il 29 settembre 2023 e dà il nome al nuovo tour di concerti (che si chiama Tutti nel vortice) in programma a cavallo fra il 2023 e il 2024 nei palazzetti italiani. Ecco dove e quando ci saranno i prossimi concerti di Annalisa:

26 settembre, Verona – Una Nessuna Centomila Arena di Verona

4 novembre, Milano – Mediolanum Forum

6 aprile 2024, Firenze – Mandela Forum

10 aprile, Milano – Mediolanum Forum

12 aprile, Bari – Palaflorio

13 aprile, Napoli – Palapartenope

19 aprile, Padova – Gran Teatro Geox

21 aprile, Roma – Palazzo dello Sport

Come i fan della cantante ligure avranno notato per il nuovo video di Ragazza sola, ha scelto un nuovo look, con un taglio di capelli corti e biondi. Un modo per cambiare la propria immagine già usato per Mon Amour, il singolo precedente. L’idea è quella di ripetere un successo simile entrando fra le canzoni italiane del momento, scalando di nuovo le classifiche. Sarebbe davvero qualcosa di straordinario, a cui però ormai l’artista ci ha abituato ultimamente.

