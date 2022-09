Annalisa, Bellissima. Testo e significato della nuova canzone pop

Bellissima, Annalisa. Dopo il tormentone estivo 2022 “Tropicana”, realizzato insieme ai Boomdabash, la cantante ligure torna con una nuova canzone, già candidata a diventare una hit. Vediamo allora di cosa parla e cosa significa l’ultimo singolo di Annalisa, per poi ascoltarlo tramite il video tratto da Youtube.

Insieme solo dentro casa, che senso ha

Di me non parli con nessuno e non me lo merito

Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa

Mi sto impegnando ad essere più elastica

Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico

E poi senza avvisare sei qui.

Oddio però tu mi piaci,

Ho fatto i salti mortali

No, non mi dire che è tardi,

Avevo voglia di, voglia di, voglia di.

Dove vai, te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima, bellissima

Dove vai, ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima, bellissima.

Mettiamo un po’ di musica da ginnastica

È tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico

Vado a letto col pantaloncino dell’Adidas

E poi volevo dirti che non ci dormo più

Madonna se mi manchi, sì, chiamatemi un medico

E poi senza avvisare sei qui.

Oddio però tu mi piaci,

Ho fatto i salti mortali

No, non mi dire che è tardi,

Avevo voglia di, voglia di, voglia di.

Dove vai, te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima, bellissima

Dove vai, ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima, bellissima.

Bellissima,

Bellissima,

Bellissima,

Avevo voglia di,

Avevo voglia di,

Avevo voglia di,

Avevo voglia di, voglia di, voglia di.

Dove vai, te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima, bellissima

Dove vai, ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima, bellissima.