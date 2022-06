Tropicana di Boomdabash & Annalisa è ovviamente un tormentone 2022

Tormentoni estate 2022, ci siamo. Tropicana è tra le canzoni che sentiremo ovunque. L’ennesima hit dei Boomdabash, stavolta con Annalisa. Eccola.

Tropicana di Boomdabash e Annalisa è una delle canzoni tormentone dell’estate 2022. Nato come tormentone da subito, come molti altri brani dei Boomdabash, è proprio la classica canzone da spiaggia. Ma prima di parlarne e leggere il testo, ecco il video:

Tropicana, Boomdabash & Annalisa VIDEO

Tra le canzoni del momento arriva “Tropicana”

Concepita come hit estiva, è una canzone di tre minuti con sonorità pop da ballo, con influenze reggae e dance. I Boomdabash hanno spiegato che “Tropicana è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes”, ovvero buone vibrazioni. Ad accompagnare questa nuova produzione dei producer salentini stavolta c’è Annalisa. Ed ecco il testo della canzone, che vi entrerà facilmente in testa:

Tropicana – Testo

Ho visto l’Amazzonia tra i fumi della città

nera come la macchina, dai portami via da qua

mi dai fastidio se mi fai i video

tramonto chimico, balliamo in bilico

sulla schiena, fiume in piena

notte fonda, Macarena

brucia lenta l’atmosfera

(Ritornello)

E maledetta l’estate, col suono delle sirene, delle cicale

Tropicana, danza dolce amara

ballo anche se arriva il temporale e mi piace

notte fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

ballo anche se arriva il temporale

La senti l’aria, la senti l’aria

la gente brava sbaglia la strada

gira il mondo quanto ti muovi tu

suonano i tamburi della tribù

Bedda guarda che questa giungla è scura

fa paura solo se guardi giù

ancora questo è il nostro momento

un giorno come adesso non ritorna più

quando mi sveglio in mezzo al cemento

con te il cielo sembra più blu

(Ritornello)

E maledetta l’estate, col suono delle sirene, delle cicale

Tropicana, danza dolce amara

ballo anche se arriva il temporale e mi piace

notte fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

ballo anche se arriva il temporale

Un altro domani io l’aspetterò

senza troppi piano e da questo dancefloor

e se c’è poco da fare quel poco facciamolo insieme

non mi svelare il finale, non dirmi che succede

(Ritornello)

È maledetta l’estate, col suono delle sirene, delle cicale

Tropicana, danza dolce amara

ballo anche se arriva il temporale e mi piace

notte fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

ballo anche se arriva il temporale

Vedi anche: Canzoni del momento, classifica 2022

Sarà il tormentone dell’estate 2022? Chissà

Tra i tanti tormentoni estate 2022 Tropicana potrebbe essere quello vincente? Non possiamo saperlo. Spesso, in passato, i Boomdabash sono riusciti nel colpaccio di creare le hit dell’estate. Il ritornello “Tropicana, Macarena / ballo anche se arriva il temporale” diventerà il ritornello dell’estate? Lo scopriremo solo durante l’estate. In passato sono riusciti a sfondare con tormentoni come Karaoke e Mambo Salentino in collaborazione con Alessandra Amoroso.

Stavolta c’è invece la bravissima Annalisa, che presta la voce per questo brano che vuole portare leggerezza e spensieratezza estiva in tempi decisamente difficili. Per ora è in rotazione in radio, vedremo se entrerà nella testa e nei cuori delle persone e se sarà una delle canzoni dell’estate.

Vedi anche: