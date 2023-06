Boomdabash, Paola & Chiara, Lambada è la nuova hit estiva 2023. Video e testo della canzone con un sound anni 90.

Lambada dei Boomdabash in collaborazione con il duo musicale Paola & Chiara quasi certamente è uno dei tormentoni estivi 2023. Gli ingredienti ci sono tutti: la collaborazione fra un gruppo specializzato in canzoni estive, ovvero i Boomdabash e la coppia tornata sulla cresta dell’onda dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ovvero Paola & Chiara. E poi le parole e una musica che configurano una ballata perfetta per le calde serate d’estate.

Tutto questo e molto altro è Lambada, il nuovo singolo dell’estate che potete ascoltare qui di seguito con il video tratto da YouTube. Subito dopo trovate testo e come è nato il brano.

Video Boomdabash feat. Paola & Chiara – Lambada

Testo Lambada Boomdabash, Paola & chiara

Ancora qua

Finché non manca il respiro

Boomdabash suona fino alla morte

Questo ritmo assassino Mista don da

Badaboom

Calabash

Calabasas

Sono giù in strada

Nella suite, nel privé

Con la tuta di Prada Lei non vuole smettere

E mi dice “Come again”

Muove quella pesca e

Beve solo nettare Siamo qua, con il fuoco negli occhi

Aspettando le luci al mattino

Come si sta, tra paure e delirio Fanfare nella notte che se ne va

Tra le note di una lambada

Che sapore ha la stessa storia

Di un’estate fa? Che sapore ha

Un’estate fa Sciallo come Pumba

Fumo questa giungla

Originale rumba

Solo in mezzo al nulla

Il mare che mi culla

È blu come la spunta

Un movimento giù

Come quando vieni in Salento

Fiero delle radici che ho dentro

Lo riconosci già dall’accento Entro e schiaccio come LeBron

One shot, don’t stop

Incendiamo un’altra console

Urla “Pull up”

Ho visto ancora il cielo cadere

Quattro stelle in fondo al bicchiere

E lo so,

Stavolta non mi dici di no Siamo qua, con il fuoco negli occhi

Aspettando le luci al mattino

Come si sta, tra paure e delirio Fanfare nella notte che se ne va

Tra le note di una lambada

Che sapore ha la stessa storia

Di un’estate fa Che sapore ha

Un’estate fa

Lambada sarà il tormentone dell’estate 2023?

Dopo Tropicana realizzato in collaborazione con Annalisa durante l’estate 2022, i Boomdabash ci riprovano con questo nuovo singolo dal sapore estivo, come si intuisce facilmente leggendo le frasi presenti nel testo, ma soprattutto ascoltandolo.

Le strofe presenti nel ritornello restano nella testa di chi ascolta e invitano a fare una grande festa che catapulta i partecipanti negli anni 90. Quindi gli ingredienti sono la felicità delle sere d’estate, ballando con un ritmo dance-pop, ma anche con sonorità reggaeton, tipiche del gruppo salentino. Cosa c’è di meglio di questo mix per far ballare gli italiani nelle piste, in piazza o negli stabilimenti balneari in riva al mare? I Boomdabash lo sanno e il featuring con Paola & Chiara è un ulteriore garanzia di successo.

Boomdabash nuovo album 2023

Lambada anticipa l’uscita del nuovo album del gruppo pugliese, che si intitola “Venduti” e sarà disponibile dal 14 luglio 2023 come dichiarato dal gruppo pugliese sulla loro pagina ufficiale Instagram.

Quasi certamente questo singolo sarà la punta di diamante del disco. Anche se si tratta di una tipica canzone estiva, quelle a cui ormai la musica italiana si è abituata, che durano una stagione e poi in molti casi vengono dimenticate. Ma non è sempre così e chissà che Lambada dei Boomdabash in collaborazione con Paola & Chiara non sia l’eccezione che conferma la regola. Non lo sappiamo ancora, ma abbia già la netta sensazione che si tratti di uno dei tormentoni che ascolteremo fino alla fine dell’estate.

Vedi anche: