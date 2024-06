Estate, le più belle canzoni estive. Tra allegria e malinconia, ecco 18 canzoni sull’estate italiane e straniere. Playlist.

L’estate è la stagione della musica per eccellenza. Si ascolta in spiaggia, nei locali, tra cocktail e balli, in radio magari mentre si va in vacanza, nei concerti all’aperto e così via. Ogni estate ha i suoi tormentoni, ma ci sono molte belle canzoni che non sono semplici “canzoni estive”, ma che parlano proprio dell’estate. Abbiamo scelto le più belle, italiane e straniere.

Canzoni sull’estate Italiane

1. Giuni Russo – Un’estate al mare (1981)

Scritta da Franco Battiato e cantata dalla mitica Giuni Russo, è una delle canzoni italiane anni 80 simbolo dell’estate, dal ritornello famosissimo.

2. The Kolors – Italodisco (2023)

Vero e proprio tormentone dell’estate 2023, ma riproposta puntualmente ogni volta che torna la bella stagione. Il gruppo del cantante Stash ha messo sapientemente tutte le passioni degli italiani d’estate: Ibiza, il Festivalbar, il calcio e molto altro. Il tutto con un ritmo travolgente e dalla cassa dritta che fa ballare ieri come oggi.

3. Destinazione mare – Tiziano Ferro (2023)

Una canzone balneare che riassume il pensiero di molti nei mesi estivi, ovvero la voglia di mettersi alle spalle l’inverno e con la valigia estiva spostarsi vero le destinazioni di mare. Per vivere qualche giorno spensierato fra mare, sole e svago.

4. Thegiornalisti – Fine dell’estate (2014)

L’ex gruppo di Tommaso Paradiso è associato alle canzoni estive, a quell’atmosfera da serata un po’ leggera e un po’ malinconica sulla spiaggia. Qua cantano la fine dell’estate, ma non sono i primi, come vedremo.

5. Max Gazzè e Niccolò Fabi – Vento d’estate (1998)

Due bravi cantautori anni ’90 insieme per un classico delle canzoni estive. “Vento d’estate / io vado al mare / voi che fate?”.

6. Marracash – Estate in città (2008)

L’estate è anche rap: bellissimo pezzo di Marracash che cita i vari tormentoni e classici estivi, ma per raccontare tutta un’altra estate, cioè quella passata in città.

7. Jovanotti – Estate (2013)

“Tutto il mare è dentro una conchiglia”, Jovanotti ha scritto decine di successi estivi, ma in questa canzone parla proprio dell’estate, ovviamente a modo suo. Già un classico.

8. Gino Paoli – Sapore di sale (1963)

E a proposito di classici, il classico dei classici, se si parla di canzoni italiane sull’estate. Una delle più belle canzoni italiane anni 60 scritta da Gino Paoli, parla proprio dell’estate, degli amori estivi, del sapore di sale sulla tua pelle.

9. Righeira – L’estate sta finendo (1985)

Curiosamente, quando si parla di estate in musica spesso si parla della fine dell’estate. Questo filone ha una canzone simbolo: L’estate sta finendo dei Righeira, paradossalmente una delle più famose canzoni estive di sempre.

10. Negramaro – Estate (2005)

“Non senti che tremo mentre canto / È il segno di un’estate che vorrei potesse non finire mai”. Una canzone romantica, una canzone d’amore, una canzone dove, ancora una volta, l’estate diventa momento di malinconia e nostalgia.

Canzoni sull’estate Straniere

Ma non ci sono solo le canzoni estive italiane, molte, anzi, sono canzoni straniere, principalmente inglesi e americane ma non solo. Vediamo alcune delle più belle.

11. Taylor Swift – Cruel Summer (2019)

C’è anche la popstar statunitense Taylor Swift in questa speciale raccolta musicale di canzoni sull’estate. In particolare il brano Cruel Summer, brano che ha superato il miliardo di stream, pur parlando di un amore estivo che si trasforma in una coltellata al cuore. Esperienza che succede a molti dopo la fine della stagione estiva.

12. Alvaro Soler – El mismo sol (2015)

Il cantante spagnolo è famoso per i suoi tormentoni estivi, ma qua parla proprio dell’estate. Naturalmente è anche una canzone d’amore.

13. Calvin Harris – Summer (2014)

Il dj britannico è il re dell’estate, ha prodotto decine di tormentoni estivi e qua il tema è proprio l’estate. Piscine, macchine, tramonti, c’è tutto.

14. Maroon 5 – This Summer (2014)

Beh il titolo intero, diciamo la verità, è “Questa estate farà male come una stronza”. Un tormentone dei Maroon 5 con un testo molto fisico, eccitato, innamorato. Estivo, senza dubbi.

15. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong – Summertime (1957)

Un classicone famosissimo interpretato da due cantanti americani che hanno fatto la storia: Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Una perla scritta da George Gershwin, immortale.

16. Ramones – Rockaway Beach (1977)

Anche i punk parlano di estate! Rockaway Beach è una spiaggia di New York, qua cantata dai Ramones, che non sembravano proprio dei tipi da spiaggia, ma anche loro hanno fatto il loro pezzo sull’estate. A modo loro.

17. Mungo Jerry – In the Summertime (1970)

Basta sentirne pochi secondi, poche note, per sentire il profumo dell’estate. Famosissimo il ritornello, è una delle più famose canzoni sull’estate.

18. The Beach Boys – Surfin’ USA (1963)

E infine, come si può parlare d’estate senza parlare del gruppo che l’ha tradotta in musica? Spiaggia, ragazze, surf, sole. Pare che in realtà i Beach Boys non fossero veramente dei “ragazzi da spiaggia” e non amassero particolarmente il surf. Nonostante questo, le loro canzoni – e questa in particolare – suonano estive come poche altre.

Queste erano alcune delle canzoni sull’estate più belle e famose scelte da noi, italiane e straniere. Da dedicare, da ascoltare per vivere l’estate anche quando il cielo è grigio, o da sentire in spiaggia sotto il sole. E ricorda: “summer is a state of mind”, cioè l’estate è uno stato mentale! Anche se non puoi fare le vacanze e anche se fuori piove, può comunque essere estate.

