5 canzoni sul sole, le più belle

Le canzoni che parlano del sole, italiane e straniere, sono davvero tante. Ma quali sono le più belle di sempre? Ne abbiamo scelte 5.

Primava estate, uguale belle giornate di sole, finalmente (almeno in teoria!). Ecco una selezione delle cinque canzoni sul sole più belle e famose, perfette da ascoltare se abbiamo bisogno di tirarci su il morale con un messaggio di speranza e gioia, oppure se abbiamo voglia di pensare un po’ all’estate, la stagione in cui il sole non passa proprio inosservato. Ma ecco la nostra playlist, e buon ascolto!

Canzoni sul sole. Playlist

1. Lucio Battisti – La canzone del sole (1971)

Il sole quando sorge, sorge piano e poi

La luce si diffonde tutto intorno a noi

Le ombre ed i fantasmi della notte

Sono alberi e cespugli ancora in fiore

Sono gli occhi di una donna

Ancora pieni d’amore

Iniziamo la nostra piccola rassegna di canzoni sul sole con questa famosissima canzone di Lucio Battisti, uscita nel 1971. Tutti la ricordiamo per il ritornello che dice “O mare nero, o mare nero, o mare ne / Tu eri chiaro e trasparente come me”, ma nelle parole che chiudono il brano si parla proprio del sole, usato qui come metafora per parlare di un amore nato d’estate durante l’infanzia e che è poi cresciuto e cambiato, come fa la luce del sole che all’inizio è delicata e poi diventa più forte diffondendosi ovunque.

2. The Beatles – Here Comes The Sun (1969)

Here comes the sun

Here comes the sun,

And I say, It’s all right Ecco che arriva il sole

Ecco che arriva il sole,

E io dico, va tutto bene

Tra le migliori canzoni che parlano del sole non poteva certo mancare Here Comes the Sun dei Beatles. Fu composta da George Harrison e uscì con l’album Abbey Road. L’ispirazione per scrivere questo brano venne a George Harrison nella primavera del 1969, nel giardino della casa dell’amico Eric Clapton. Harrison usciva da un periodo difficile, e percepire il calore del sole che arrivava dopo l’inverno lo portò a scrivere il testo di questa famosissima canzone.

3. Cat Stevens – Morning Has Broken (1971)

Mine is the sunlight,

mine is the morning

born of the one light

Eden saw play. Mia è la luce del sole

mio è il mattino

nato dall’unica luce

apparsa nell’Eden.

Tratta dall’album Teaser and the Firecat, del 1971, Morning Has Broken è una canzone dolcissima che parla della gioia che si prova al mattino quando il sole sorge. Il brano non è stato composto da Cat Stevens, che ebbe però il merito di renderlo famoso. Il testo è un inno cristiano le cui parole furono scritte da Eleanor Farjeon nel 1931, mentre la melodia è quella di un motivo tradizionale scozzese chiamato Bunessan.

4. Giorgia – Di sole e d’azzurro (2001)

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

“Di sole e d’azzurro” è uno dei più grandi successi di Giorgia, che con questo brano arrivò seconda al Festival di Sanremo nel 2001, subito dietro Elisa con “Luce (tramonti a nord est)”. Scritta da Zucchero Fornaciari, Matteo Saggese e Mino Vergnaghi, “Di sole e d’azzurro” è considerata tra le canzoni tecnicamente più complesse della musica italiana. Tecnica a parte, si tratta di una bellissima canzone d’amore in cui il sole è ancora una volta usato come metafora del passaggio dai momenti difficili a quelli più belli.

5. Norah Jones – Sunrise (2004)

Sunrise, sunrise

Looks like mornin’ in your eyes

But the clock’s held 9:15 for hours Alba, alba

Sembra mattina nei tuoi occhi

Ma l’orologio segna le le 9:15 da ore

Chiudiamo la nostra playlist sul sole con questo brano di Norah Jones. Tratta dal suo secondo album, Feels like Home, la canzone vinse ai ai Grammy Awards 2005 come migliore performance vocale femminile pop. Il brano parla di due innamorati che trascorrono un fine settimana da soli nella loro stanza e perdono la cognizione del tempo.

Canzoni sul sole, messaggi di gioia, di speranza e di vita

E queste erano le cinque più belle canzoni sul sole che abbiamo scelto per voi, sia italiane che straniere. Sono tutte canzoni molto famose e speriamo che vi abbia fatto piacere riascoltarle, oppure sentirle per la prima volta se per caso non ne conoscevate qualcuna.

Non abbiamo incluso nella nostra playlist la più famosa canzone italiana sul sole, “O sole mio”, perché diamo davvero per scontato che tutti la conoscano. Però non possiamo non citarla, visto che senza dubbio si tratta della canzone sul sole per eccellenza. Fu scritta nel 1898 e si diffuse sempre più, fino a diventare una delle canzoni più famose di tutti i tempi, non solo in Italia. Anche qui, come in molte altre canzoni sul sole, si parla della gioia che si prova quando dopo una tempesta torna il sereno.

Come abbiamo visto, il sole che torna dopo il freddo dell’inverno o dopo un temporale, ma sopratutto con il suo continuo risorgere ogni giorno dopo il buio della notte, è legato alla speranza e alla gioia, alla primavera e all’amore, e ovviamente anche all’estate, la stagione in cui regna sovrano.

