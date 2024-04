Il Volo, le canzoni migliori del gruppo musicale italiano. Ascolta qui la musica del Volo.

Le canzoni del Volo, il trio musicale composto da 2 tenori e un baritono, hanno scalato le classifica degli ultimi anni, in Italia e nel mondo. Ma anche oggi Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, continuano a regalarci intensi brani d’amore, il più famoso dei quali rimane “Grande Amore” presentato a Sanremo 2015. Da allora però di successi ne hanno realizzati parecchi, potete ascoltarli di seguito.

TOP 7 Canzoni del Volo da YouTube

Grande Amore (2015)

E’ il successo più grande del Volo, grazie a cui il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2015. Con Grande Amore il trio ha raggiunto il successo in modo veloce, ma meritato. La canzone che parla di sentimenti è indimenticabile, soprattutto per l’interpretazione dei 3 cantanti dalla voce inconfondibile.

L’amore si muove (2015)

Canzone pop romantica, scritta dal gruppo in collaborazione con Francesco Renga. In questo pezzo Il volo canta la forza dell’amore, talmente forte da portarci lontano in un viaggio inaspettato con la mente e con il cuore. Ascoltala qui.

Canzone per te (2016)

In questo pezzo Il Volo racconta di una relazione talmente bella che non riesce a finire. C’è il dolore che riempie le frasi del testo, ma anche la voglia che possa presto terminare per consentire a entrambi di volere bene ad un’altra persona in futuro.

Musica che resta (2019)

A distanza di qualche anno dai singoli del Volo visti finora, arriva Musica che resta, una canzone dedicata all’amore vero, forte e passionale. Quel sentimento totalizzante che finisce per travolgere tutti quelli che lo provano davvero.

Fino a quando fa bene (2019)

E’ una hit del Volo su Spotify che ha totalizzato un altissimo numero di stream da parte degli ascoltatori di questa piattaforma musicale. Rappresenta una dichiarazione d’amore per la vita, con l’innamorato che dice in un passaggio del testo che amerà l’altra persona fino a quando c’è tempo e fino all’ultimo sguardo.

Saturno e venere (2024)

Brano realizzato in collaborazione con un altro grande cantante italiano degli ultimi anni, vale a dire Irama. Questa canzone parla del senso di abbandono che si prova quando le cose non vanno come speriamo, nonostante gli sforzi. Quindi ci troviamo a non avere più alcuna speranza.

Capolavoro (2024)

L’ultima canzone del volo con cui hanno partecipano al Festival di Sanremo 2024. Un singolo potente ed emotivo come nello stile del trio italiano. Racconta la vita che cambia dopo un incontro inaspettato, con l’amore che riesce a dare un senso all’esistenza, passando da “prima di te non c’era niente di buono” a “si, questa vita con te è un capolavoro“.

I concerti e le canzoni del Volo nel mondo

Abbiamo visto quali canzoni hanno fatto Il Volo o almeno quelle più famose in Italia. Tuttavia la carriera del trio è forse più grande all’estero rispetto al nostro paese. Infatti a dispetto delle canzoni italiane più famose, dal 2015 in poi come visto, Il Volo ha iniziato a cantare cover internazionali già dal 2010, quando partecipò al singolo di beneficenza We Are the World 25 for Haiti. Diverse poi le collaborazione con artisti internazionali.

Poi dopo Grande Amore il successo con gli inediti, oltre che con le cover dei grandi classici italiani, per esempio “O sole mio”. Grazie a tutto questo Il volo ha realizzato un tour mondiale dal titolo “Il volo live concert” in Europa, Giappone, Canada e perfino in USA (a New York) e in Australia. Insomma, il successo delle canzoni del Volo ha superato i confini nazionali, rendendoli a tutti gli effetti un gruppo internazionale.

