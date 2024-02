Sanremo 2024, le canzoni da ascoltare. Ecco i video ufficiali delle canzoni partecipanti al Festival della musica italiana.

Video canzoni Sanremo 2024 da ascoltare, ovvero tutti i brani inediti presentati al 74° Festival della canzone italiana. Alcune canzoni hanno conquistato il pubblico fin da subito e saranno nelle classifiche dei singoli più ascoltati su Spotify o YouTube a lungo fino a diventare tormentoni, altre invece forse avranno una vita più breve. Ecco quindi la playlist per ascoltare tutti i brani di Sanremo 2024, grazie ai video tratti da Youtube.

Vedi anche: Canzoni più ascoltate Sanremo 2024

Angelina Mango – La noia

Fiorella Mannoia – Mariposa

Vedi anche: Canzoni belle di Fiorella Mannoia

Il Volo – Capolavoro

Annalisa – Sinceramente

Ascoltala qui

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Mr. Rain – Due altalene

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Ascoltala su Spotify

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Geolier – I p me tu p te

Sangiovanni – Finiscimi

Ghali – Casa mia

Vedi anche: Ghali canzoni famose

Altri video canzoni Sanremo 2024

Qui trovi l’elenco di tutte le altre canzoni sanremesi, con link per ascoltarle:

Quante sono le canzoni al Festival di Sanremo 2024?

Queste le canzoni che abbiamo ascoltato durante la kermesse musicale. In totale sono 30. Di sicuro le melodie dei singoli sanremesi sono in grado di accontentare vari gusti musicali, dal pop al rap fino alle più classiche canzoni d’amore. In questa lista ci sono i cantanti più famosi in Italia come Annalisa e Angelina Mango, ma anche i gruppi musicali come i The Kolors o i Negramaro e le giovani promesse della scena musicale contemporanea, come ad esempio Clara.

Fin dalla pubblicazione di questi inediti, le visualizzazioni e gli ascolti, in streaming sulle piattaforme digitali come iTunes e Spotify, sono state moltissime. In particolare fra gli ascoltatori riscuotono sempre un certo successo i rapper italiani a partire da Geolier fino a Mr.Rain.

Ma nonostante questo il pop e le canzoni sentimentali mantengono ancora una corsia preferenziale, come da tradizione delle musica italiana. In questo caso cantautori come Diodato sono delle vere e proprie star. Senza dimenticare le cantanti donne italiane sempre capaci di interpretazioni raffinate e con una grande estensione vocale, è il caso di Alessandra Amoroso o Emma Marrone per esempio.

Chi ha scelto le canzoni di Sanremo?

A decidere chi sono i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo è il direttore artistico e conduttore, nel caso specifico Amadeus.

Ovviamente il presentatore viene affiancato da una commissione di esperti nella selezione delle proposte musicali. Al riguardo Amadeus ha dichiarato che secondo lui al Festival “ci debba andare l’attualità discografica e per farlo bisogna partire non dal nome ma dalla canzone”.

Ne sono una prova i vincitori degli ultimi anni, ovvero, Marco Mengoni il duo Mahmood e Blanco, ma anche i Maneskin, che hanno trionfato proponendo un genere musicale diverso rispetto alla tradizione della musica italiana. Ma questo non significa che non ci sia spazio per gli artisti con un’età più avanzata e con altrettanto talento. Basti pensare a Loredana Bertè o ai Ricchi e Poveri.

Abbiamo, visto e ascoltato i video delle canzoni di Sanremo 2024. Si tratta di ben 30 singoli belli che ci fanno emozionare o in alcuni casi ballare per molto tempo dopo il Festival sanremese.

Qui invece trovate altre playlist musicali: