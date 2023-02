Le canzoni più ascoltate di Sanremo 2023 ora. Ecco quali sono su Youtube, Spotify, Itunes e Amazon music. TOP 5 canzoni in tutte le piattaforme musicali.

Canzoni Sanremo 2023 le più ascoltate adesso. In testa a quasi tutte le classifiche c’è Marco Mengoni, il vincitore del Festival della canzone italiana, ma dopo di lui i risultati degli ascolti sulle piattaforme musicali sono molto diversi rispetto a quelli che abbiamo della kermesse. Addirittura in alcuni la canzone “Due vite” non è al primo posto!

Non ci credete? Date allora un’occhiata alle quattro TOP 5 del momento che abbiamo raccolto in questo articolo, in base ai dati di ascolto e delle visualizzazioni, delle 4 principali piattaforme per ascoltare musica, nell’ordine: Youtube, Spotify, Amazon Music e Itunes.

Classifica canzoni di Sanremo 2023 su Youtube

Marco Mengoni – Due Vite Mr.Rain – Supereroi Lazza – Cenere Madame – Il bene nel male Ultimo – Alba

Come si vede dalla classifica delle tendenze della musica su Youtube, i primi 5 posti delle più ascoltate del momento rispecchiano la top five sanremese. Mengoni stacca tutti di gran lunga con le sue 12 milioni di visualizzazioni. Dietro di lui Mr.Rain e Lazza, che invece erano arrivati in ordine contrario alla kermesse ligure. Ultimo è quinto, mentre l’unica vera differenza è rappresentata da una delle cantanti donne italiane di adesso, vale a dire Madame, al 4° posto con la sua “Il bene nel male”, che potete ascoltare qui di seguito.

Canzoni Sanremo più ascoltate su Spotify ora

Lazza – Cenere Mr.Rain – Supereroi Marco Mengoni – Due Vite Madame – Il bene nel male Tananai – Tango

Sorpresa delle sorprese, come si vede da questa classifica, le 5 canzoni più sentite adesso su Spotify vedono in testa il rapper Lazza, arrivato secondo a Sanremo, ma più ascoltato di tutti per ora con “Cenere” potendo vantare 1,7 milioni di riproduzioni. Secondo è Mr.Rain, mentre solo terzo Mengoni. In pratica gli ascoltatori di questa piattaforma hanno ribaltato il podio sanremese. Chiudono la top 5 Madame e “Tango” di Tananai, anche lui fra i più apprezzati in assoluto. Potete ascoltare il suo nuovo brano di seguito, se ancora non lo avete fatto.

TOP 5 canzoni Sanremo su Amazon Music

Marco Mengoni – Due vite Mr.Rain – Supereroi Lazza – Cenere Rosa Chemical – Made in Italy Colapesce Dimartino – Splash

Su Amazon music le prime canzoni più ascoltate rispecchiano quelle del Festival. Con la differenza che se “Due vite” di Mengoni trionfa anche qui, Mr Rain arriva davanti a Lazza. Ma ai piedi del podio ci sono due nomi diversi, ovvero Rosa Chemical con “Made in Italy” e il duo di cantanti siciliani Colapesce e Dimartino, che sembrano fatto ancora una volta centro con il loro nuovo brano intitolato “Splash“.

5 canzoni di Sanremo più sentite su ITunes

Lazza – Cenere Mr Rain – Supereroi Marco Mengoni – Due vite Tananai – Tango Elodie – Due

Anche su iTunes, la piattaforma musicale di Apple, al primo posto c’è il rapper Lazza. Secondo posto per “Supereroi” di Mr.Rain che sta ottenendo un successo ben oltre le aspettative. Solo terzo Mengoni, che però ha di che consolarsi visto che spopola ovunque. Al quarto posto Tananai e a seguire c’è spazio per un’altra cantante donna di Sanremo, ovvero Elodie con la nuova canzone intitolata “Due”.

Ricapitolando, le canzoni più ascoltate di Sanremo 2023 sulle piattaforme musicale in parte sono quelle che sono arrivate ai primi posti del Festival, ma ci sono anche delle sorprese. Su Spotify e Itunes specialmente dove primo è Lazza e non Mengoni. Inoltre nelle varie Top 5 troviamo altri cantanti sanremesi che stanno avendo successo, ovvero Madame, Colapesce Dimartino, Tananai e Elodie.

Questi per ora i risultati incrociando i vari dati di ascolto sulle piattaforme per sentire musica. Staremo a vedere se nelle prossime settimane la tendenza resterà questa o se le posizioni cambieranno o magari ci saranno delle new entry.

