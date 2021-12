Le 10 migliori cantanti donne italiane di adesso

Cantanti italiane donne: quali sono le più brave e famose di questi anni?

Quali sono le migliori cantanti donne del momento e degli ultimi anni? Nelle classifiche vediamo sempre tantissimi maschi, ma ci sono tante cantanti donne bravissime, alcune giovani, altre già mature e famose in tutto il mondo. Abbiamo scelto le dieci migliori secondo noi, e sotto ne trovate anche altre!

Cantanti italiane donne: le 10 migliori del momento

Elodie

Una delle rivelazioni degli ultimi anni. Parte da Amici di Maria De Filippi, poi partecipa a due edizioni di Sanremo. Elodie alterna la carriera musicale con quella televisiva come conduttrice. Ha pubblicato tre album: Un’altra vita (2016), Tutta colpa mia (2017), This Is Elodie (2020). Popstar a tutti gli effetti, cita come sue influenze Mina, Elisa, Etta James, Giorgia e Lucio Battisti. Molte le collaborazioni negli ultimi anni, in ambito rap ma non solo: Ghemon, Gué Pequeno, Marracash, Fabri Fibra. Grandi successi degli ultimi anni: Andromeda e Vertigine.

Madame

Secondo molti il futuro della musica italiana, intanto lei pensa al presente. Giovane e talentuosa, Madame alterna rap e pop. Fa il botto con la hit Sciccherie, nel 2020 ancora di più con Baby, singolo di successo per tutto l’anno. Ha partecipato al festival di Sanremo ma soprattutto vince ben due targhe Tenco, diventando la più giovane vincitrice. Musicalmente originale, nei testi parla senza filtri di ogni aspetto della vita. E’ una delle novità più interessanti della musica italiana degli ultimi anni. Per ora ha pubblicato un album. Tante le collaborazioni, ad esempio con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra. Grandi successi degli ultimi anni: Baby, Voce, Tu mi hai capito.

Noemi

La fama arriva nel 2009 con X-Factor, dove non vinse ma fu l’artista che si fece notare di più per le due indubbie qualità. Noemi ha partecipato per ben sei volte al Festival di Sanremo. Il suo stile si divide tra il pop, il soul e il rock, dimostrandomi una voce molto versatile e un’interprete molto brava. Tra le sue influenze cita le stelle del blues e del hazz, e in Italia invece soprattutto Fiorella Mannoia, e poi Mia Martini, Vasco Rossi e molti dei cantautori come Guccini e De Andrè. Grandi successi degli ultimi anni: Glicine, Sono solo parole, Vuoto a perdere.

Annalisa

Anche Annalisa, classe 1985, viene dal talent Amici di Maria De Filippi, dove si classificò seconda e vinse il Premio della critica. Partecipa diverse volte al Festival di Sanremo e appare più volte, negli anni, nelle classifiche delle canzoni ddel momento. Tra soul, elettro, dance e rock, nella sua carriera ha virato sempre di più verso il pop. Bellissima voce, ha come ispirazioni Bjork, PJ Harvey, Radiohead, Dua Lipa, Elisa e Luigi Tenco. Anche lei, come molte altre cantanti italiane donne, collabora spesso con i rapper. Grandi successi degli ultimi anni: Dieci, Una finestra tra le stelle, Movimento lento.

Elisa

Una delle stelle internazionali della musica italiana. La triestina Elisa Toffoli, nota semplicemente come Elisa, è stata negli anni ’90 e 2000 la grande novità del pop italiano. Ha cantato quasi sempre in inglese. Il successo arriva però con una canzone in italiano, al Sanremo del 2001: Luce (tramonti a nord est). Aveva solo 23 anni. Talento incredibile e precoce, ha avuto e ha tuttora una carriera incredibile, da star mondiale. Ha pubblicato una decina di album in studio più varie raccolte e live, collaborando con artisti di tutto il mondo. Grandi successi degli ultimi anni: No Hero, Promettimi, Anche fragile.

Laura Pausini

E per restare tra le giganti del pop italiano, non possiamo non citare la grande Laura Pausini, sulla cresta dell’onda praticamente da sempre. Diva internazionale, è tra le poche ad aver sfondato veramente ovunque. Anche lei, come Elisa, esordisce giovanissima a Sanremo, il brano era La solitudine, l’anno il 1993. Da lì in poi solo successi per una cantante italiana da record. Ha collaborato con Madonna, Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Ray Charles, Michael Jackson, solo per citarne alcuni. Possiamo definirla la regina del pop italiano nel mondo. Grandi successi degli ultimi anni: Non è detto, Ascolta il tuo cuore, Lato destro del cuore.

Gaia

Italo-brasiliana proveniente dall’Emilia-Romagna, Gaia Gozzi, in arte semplicemente Gaia, è una delle novità più interessanti nel panorama musicale italiano recente. Ha prima vinto Amici di Maria De Filippi, poi è arrivata seconda a X Factor. Giovane ma con un talento esplosivo e versatile. Il suo genere è quello di un pop contemporaneo dallo stile urbano con influenza di musica latina. Ha collaborato con Sean Paul, Madame, Francesca Michielin, Tedua e molti altri. Cita tra le sue influenze Nina Simone, Lorde, Giorgia, Elisa, Beyoncé. Ha all’attivo due album. Grandi successi degli ultimi anni: Chega, Boca, Luna.

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane di maggior successo degli ultimi anni. Anche lei arriva dal talent Amici di Maria De Filippi, dove vinse. Ha una voce molto riconoscibile e, anche se aperta a sperimentazioni e collaborazioni, il suo campo è quello di un pop-soul molto intenso. Ha pubblicato ben sette album in studio, dal 2009 a oggi, più due dal vivo. Si ispira totalmente alle grandi donne della musica black, da Aretha Franklin al suo idolo Anastacia e in Italia ovviamente la grande Mina. Ha collaborato con tantissimi artisti e ha realizzato anche numerose hit tormentoni estivi. Grandi successi degli ultimi anni: Tutte le volte, Karaoke, Sorriso grande.

Emma Marrone

Ennesima scoperta di Maria De Filippi, forse una delle più famose, ha partecipato due volte a Sanremo arrivando una volta seconda e una volta prima. Il suo energico e intenso pop-rock l’ha portata a numerose hit di successo ai primi posti delle classifiche e a vari record di vendite. Ha pubblicato sei album in studio. La sua caratteristica voce graffiante rimanda a influenze blues e rock, da Gianna Nannini a Loredana Bertè. La prima in particolare è una delle influenze principali di Emma Marrone, che è nota anche semplicemente come “Emma”. Grandi successi degli ultimi anni: Che sogno incredibile, Occhi profondi, Latina.

Malika Ayane

“Nel suo stile modernissimo ed insieme arcaico si insinua una linfa moresca che ne inquieta nascostamente le movenze. Il colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia amara e rara”. Parole nientemeno che di Paolo Conte, riferite al talento incredibile di Malika Ayane. Studi classici – da bambina cantava nel coro della Scala di Milano, poi si è laureata in violoncello al conservatorio – nel 2008 sfonda con il suo primo album “Malika Ayane”. Partecipa varie volte al festival di Sanremo e collabora con tantissimi artisti italiani e non. E’ una delle voci più originali della musica italiana contemporanea. Ha pubblicato sei album in studio. Tantissimi i premi vinti. Grandi successi degli ultimi anni: Come foglie, Senza fare sul serio, La prima cosa bella.

In realtà sono molte più di dieci! Le altre cantanti italiane donne

Queste erano venti delle migliori cantanti italiane donne di adesso, del momento. Come abbiamo visto ci sono sia le big di sempre, sia le più giovani e fresche novità della musica italiana. Molte vengono dal mondo dei talent, in particolare X Factor e Amici di Maria De Filippi. Ma, inutile dirlo, le migliori cantanti italiane non sono solo venti!

Le 10 migliori cantanti italiane di sempre Diciamo la verità: di veramente grandi non se ne vedono più da un pezzo, a parte qualche eccezione. Eppure l’Italia ha avuto molte grandi cantanti famose in tutto il pianeta.

Impossibile infatti non citare ad esempio Levante, cantautrice originale (e anche scrittrice) con quattro album pubblicati e hit come Tikibombom di grandissimo successo.

Resta una certezza Carmen Consoli, un’artista matura e dal talento indubbio fin dai suoi esordi, soprannominata “La cantantessa”, dopo anni e tanti album il suo nome appare ancora nelle classifiche delle canzoni più ascoltate.

E sempre tra i grandi nomi, pur essendo artiste strafamose ormai da decenni, non si possono citare anche Giusy Ferreri, dalla voce e dall’interpretazione vocale inconfondibile, spesso protagonista di molte hit estive, ma anche Giorgia, cantante dalla voce bellissima, attiva dai primi anni ’90 con il suo pop-soul e r’n’b, con ben 19 dischi pubblicati e collaborazioni in tutto il mondo.

Le 12 migliori donne cantanti nella storia della musica Rock & pop, senza dubbio. Ma anche soul, R’n’B e jazz. Per decenni la musica è stata anche donna, spesso di colore.

Infine, tra le cantanti di adesso, ci sono sempre anche due gigantesse del pop italiano: Fiorella Mannoia e l’unica vera diva del pop italiano, Mina. La prima ha una carriera lunghissima, tanti album, concerti, collaborazioni, ed è tuttora una grande influenza per molte cantanti e cantautrici italiane di adesso.

La seconda, Mina, beh: che dire? E’ semplicemente Mina, la migliore. Ed essendo immortale è sempre, dagli anni Sessanta a oggi, la migliore cantante italiana del momento, di qualsiasi momento!

