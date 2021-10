Le 5 canzoni più belle di Madame…. finora

Canzoni Madame: una playlist con le 5 canzoni più belle secondo noi della giovanissima cantante.

Vent’anni nel 2022, la giovanissima Madame (vero nome Francesca Calearo) è una delle più belle novità della musica pop italiana degli ultimi anni. Una vera e propria ventata d’aria fresca. Partita dal rap ha ibridato sempre di più la sua musica anche grazie a tantissime collaborazioni con vari artisti. Nonostante la carriera appena iniziata e la giovane età Madame ha composto già molte canzoni e dunque ecco la playlist con le cinque più belle canzoni di Madame, almeno secondo noi.

Canzoni Madame – PLAYLIST le 5 canzoni più belle

1) Voce

Con questa canzone portata a Sanremo nel 2021 Madame ha vinto anche una targa del Premio Tenco, diventando la più giovane artista di sempre a vincere l’ambito riconoscimento che certifica la qualità delle canzoni. Ha inoltre vinto anche il Premio Lunezia per il valore musical-letterario della canzone. Una canzone che “parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità in mezzo a tutto. Tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare sé stessi” secondo la stessa cantautrice.

2) Marea

Un brano ipnotico, non semplice trap, ma qualcosa di molto di più, che è stato anche un tormentone estivo ma, ancora, è qualcosa di molto di più. Marea infatti è la metafora di un sogno erotico: “Alla fine della canzone, io domando alla protagonista di questo sogno di non trasformare mai questo sogno in un’effettiva realtà. La bellezza dei sogni è a volte che rimangano sogni” ha spiegato la giovane artista. Un modo insolito e raffinato di parlare di erotismo al femminile, in un pezzo pop di grande successo. Senza dubbio una delle canzoni più belle di Madame.

3) Vergogna

La canzone che chiude l’omonimo primo album di Madame, “Madame”, appunto, del 2021. Il suo esordio. Dopo tante hit e tante collaborazioni la cantante ha scelto di chiudere il suo primo disco proprio con questo brano, sicuramente non fra le sue canzoni più famose, ma a nostro modesto parere una delle sue più belle. Perché? Perché dimostra una capacità di mettersi a nudo e parlare di sé, in musica, che pochissimi suoi colleghi e colleghe hanno, anche fra quelli adulti. Basta questo commento su Youtube per capire cosa intendiamo: “Ci vuole coraggio a spogliarsi in questo modo, scrivere è un conto, ma qui ogni testo ha vita propria, si riesce a percepire e immaginare il momento, la sensazione, il dolore. È la prima volta che commento un video in assoluto, sono scioccato da tanto talento”.

4) Baby

Grandissimo successo di Madame del 2020, è senza dubbio una delle sue canzoni più famose, una di quelle che l’hanno portata alla celebrità. Si parla di due incontri con un amante, di relazioni, di insicurezze, delle difficoltà di comunicazione, con un linguaggio molto esplicito e diretto, molto musicale, molto autentico. Non può che apparire in una playlist su Madame, un vero tormentone che già mostrava il talento crescente dell’artista vicentina. Molto bello e originale anche il video.

5) Luna

Un’altra nuova stella della musica italiana, Gaia, canta insieme a Madame in questa bellissima canzone sempre tratta dal suo album di esordio. Una collaborazione che non poteva che dare ottimi frutti e infatti si tratta di una delle canzoni più belle di tutto il disco. Grande intesa fra le due, ritmo e ritornello irresistibili, beat ipnotico, testo potente come al solito. Insomma, l’ennesima hit di qualità di Madame, con tanto di finale in portoghese.

Le canzoni di Madame

Nonostante la brevissima carriera, appena iniziata, Madame può vantare già molte canzoni che sarebbero potute entrare in una playlist delle “più belle”. Non possiamo dimenticare il brano che l’ha fatta diventare famosa, “Sciccherie”, o una canzone matura e bellissima come “Il mio amico” scritta e cantata assieme a Fabri Fibra. O ancora la provocatoria “Clito”, dove Madame si dimostra abilissima nel parlare di sesso e nell’utilizzare le parole e la lingua italiana nel modo più intelligente e musicale possibile.

Insomma, fa piacere sapere che la musica italiana mainstream sia ancora in grado di sfornare star di questo tipo e, visti i primi passi, siamo certi che il futuro di Madame è tutto da seguire: la strada è appena cominciata. Intanto, godiamoci questa playlist con le sue canzoni più belle… finora!

