Frasi canzoni rap italiane da dedicare. I 5 migliori successi hip hop con le più belle rime d’amore. Da ascoltare insieme alla vostra dolce metà

Siete alla ricerca di una canzone rap italiana da dedicare alla donna (o magari all’uomo) della vostra vita? Siete finiti nel posto giusto. L’hip hop, infatti, non mette in rima solo racconti dai bassifondi o storie di successo, ma sono tante le hit che ruotano attorno al sentimento più bello che ci sia: l’amore.

In Italia, tutti i migliori rapper si sono messi alla prova con questo tema e, penna alla mano, hanno comunicato il loro lato interiore. È stato difficile, quindi, selezionare soltanto 5 canzoni rap da dedicare alla propria dolce metà. Per essere stati “scartati”, ci scuseranno allora l’Achille Lauro di La Bella e La Bestia, il Luchè di Ti amo, il Noyz Narcos di My Love Song e il Caneda di La Vita sognata degli Angeli.

Dopo un doveroso omaggio agli esclusi, andiamo a vedere quindi chi si è meritato un posto nella nostra playlist della 5 migliori canzoni rap italiane da dedicare.

1. Salmo ft. Nstasia – Il Cielo nella Stanza

Artista noto per le sue hit irriverenti e dissacranti, Salmo, però, è anche capace di comunicare il suo lato più intimo. Un esempio? Il Cielo nella Stanza, capolavoro contenuto nel suo ultimo album, Playlist, e indirizzato alla fidanzata Greta Menardo. Un omaggio dolcissimo e inaspettato, tanto che lui stesso rappa: “I versi d’amore mi fanno sentire uno stupido”. E se pure Salmo ha dedicato questa canzone alla sua anima gemella, perché non fare altrettanto con la donna della vostra vita?

Sei la poesia che non ho scritto

La canzone che non esiste

La città che non ho visto

Fai sembrare tutta questa merda meno triste

2. Ernia – Bella

Anche nelle storie d’amore finite, si sa, ci può essere qualcosa di bello. Ed Ernia – con questo brano dal sapore agrodolce – descrive perfettamente ciò che rimane ancora a distanza di tempo. Ci sono dei sentimenti e delle sensazioni che rimangono indelebili e che, chissà, magari prima o poi torneranno. Lasciatevi conquistare dai ricordi con Bella.

Ma per me era bella

Siamo come un orecchino di perla

E un cacciavite a stella dentro un sotto sella

Ed è come se, dopo anni lei non sappia stare lontano da me

3. Marracash ft. Federica Abbate – Niente Canzoni d’Amore

Nonostante il titolo in perfetta antitesi con l’amore, Marracash sforna qui una delle migliori hit da dedicare alla propria dolce metà. Tanto che – al momento della pubblicazione – lo stesso artista ha spiegato come fossero «anni che non scrivevo una canzone d’amore. Credo dal mio primo disco, nel 2008: si chiamava banalmente “Solo Io e Te” e mi ero ispirato a Vasco Rossi e alla sua gigantesca “Siamo Solo Noi” – è il suo commento su Facebook -. Non ne scrivo spesso perché le canzoni d’amore, quando non sono “sentite”, fanno schifo. Forse neanche questa è una canzone d’amore, ma un’altra dichiarazione d’amore per me stesso. Forse è questo l’amore OGGI, per molti». Uno spunto su cui riflettere durante l’ascolto – magari in coppia – delle rime di Marracash.

Passiamo il resto della vita assieme per stasera

La vita è stare con te a letto tutto il resto è attesa

Ci possediamo solo il tempo che passiamo assieme

E a tutti e due così sta bene

4. Ghemon ft. Killacat – Un giorno in più dell’eternità

Una canzone da dedicare non solo alla propria anima gemella, ma a tutte le donne che – con la loro forza – rendono la nostra vita unica. Uno splendido omaggio pensato da uno dei migliori parolieri di tutta la scena hip hop italiana, Ghemon. E, alla fine, vi aspetta un commovente outro: la voce della mamma, della nonna, della sorella e della zia del rapper (oltre a due amiche). Una canzone tutta in rosa per ricordarci di quanto siano importanti tutte le nostre donne.

Quando cammini è come se battessi le ali

A un metro dall’asfalto per me sei come un calco per le chiavi

Nessun altro capirà che siamo uguali

Anche se ai capi di due cavi

Tu non capiti, tu accadi

5. Mecna ft. Andrea Nardinocchi – Servirà una scala

Per rimanere in tema dei migliori “liricisti” del rap italiano, Mecna – accompagnato dal ritornello di Andrea Nardinocchi – ci conduce in un’atmosfera intima e personale, in cui tanti possono ritrovarsi. Tutto ruota attorno al tema della fuga e di quelle volte in cui, come scritto dallo stesso artista su Facebook, «qualcuno se ne va e tu non vorresti». Qualcuno di speciale e da raggiungere. E per il quale – davvero – servirebbe una scala.

Per restare a più di un passo da te

So che servirà una scala

Quanto costa allontanarmi se poi

Resto solo a un passo da te

Le frasi da dedicare nelle canzoni rap italiane

In questa classifica, abbiamo citato alcune delle migliori frasi da dedicare presenti nelle canzoni rap italiane. Rime da appuntarsi sul taccuino e da tirare fuori al momento giusto… per un romanticissimo effetto sorpresa.

La playlist contiene 5 successi che mostrano come l’hip hop non sia un genere soltanto “gangsta” e – da un certo punto di vista – maschilista. I rapper italiani, infatti, sono anche poetici parolieri, capaci di suscitare forti emozioni con accostamenti e metafore. Attraverso le rime, aprono una porta sul loro mondo interiore, un groviglio di sensazioni in cui anche noi possiamo ritrovarci.

E cosa c’è di più universale del grande sentimento dell’amore? Proprio per questo, le loro canzoni rap da dedicare possono calzare a pennello anche per le nostre relazioni: appena sbocciate, durature, tormentate, finite bene o – purtroppo – male. Basta trovare quella perfetta per noi.

