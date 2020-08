Canzoni rap, ecco alcune delle migliori tra le più recenti, arrivati al settembre 2020.

Canzoni rap italiane recenti, abbiamo fatto una piccola selezione per chi si fosse perso qualche uscita. Tra nomi sempre sulla cresta dell’onda come Ghali e Guè Pequeno, i featuring di Sfera Ebbasta (aspettando il prossimo attesissimo album), i successi pop-rap di Mahmood e artisti sulla rampa di lancio come Geolier.

Ma non finisce qui perché le ultime uscite dell’hip hop italiano offrono anche canzoni estive, come le hit di Fred De Palma, e collaborazioni fra la “vecchia e la nuova scuola”, come il sodalizio musicale fra Nerone e la leggenda Fabri Fibra.

Buon ascolto!

Canzoni rap italiane recenti – settembre 2019

Drefgold ft. Sfera Ebbasta – Elegante

Mahmood ft. Sfera Ebbasta & Feid – Dorado

Guè Pequeno ft. Luchè & Rose Villain

Dardust ft. Ghali, Madame & Marracash

Vedi anche: Frasi rap italiane più belle

Fred De Palma ft. Anitta – Paloma

Ghali ft. tha Supreme – Marymango

Ernia – Superclassico

Geolier – Capo

Nerone ft. Fabri Fibra – Bataclan

Gemitaiz/Mace – Bianco/Gospel

Massimo Pericolo – Beretta

Le canzoni rap recenti

Questa la lista arrivati al mese di settembre 2020, una piccola selezione di canzoni rap recenti in lingua italiana. Se ne potrebbero aggiungere molte di più, soprattutto guardando alla scena underground o alla trap: se siete curiosi leggete la nostra lista – in continuo aggiornamento e con uno sguardo anche oltreoceano – sulle canzoni rap del 2020.

Se invece siete in vena di fare i romantici date uno sguardo alle migliori frasi dalle canzoni d’amore rap.

A causa dell’emergenza Covid19 e dell’impossibilità di fare concerti e instore, non sono molti gli album pubblicati nell’ultimo periodo. Anzi: in tendenza finiscono soprattutto i singoli, meglio se estivi.

Speriamo che l’autunno e l’inverno, quindi, ci portino più uscite, compreso il nuovo disco di Sfera Ebbasta (che aspettiamo da quasi tre anni) o la definitiva affermazione di artisti come Massimo Pericolo o Geolier. Per adesso, accontentiamoci di ascoltare queste ultime (ma bellissime) canzoni rap.

Vedi anche:

Ascolta le nostre playlist: