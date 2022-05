Canzoni rap recenti italiane, le migliori del momento

Canzoni rap, ecco alcune delle migliori tra le più recenti, arrivati all’estate 2022

Canzoni rap italiane recenti, abbiamo fatto una piccola selezione per chi si fosse perso qualche uscita.

Canzoni rap italiane recenti – maggio 2022

Propaganda – Fabri Fibra feat Colapesce & Dimartino

Il ritorno di un mostro sacro del rap italiano come Fibra produce una hit, un vero tormentone, sicuramente tra i brani rap recenti più ascoltati in assoluto. Molto bello anche il video.

Dargen D’Amico – Dove si balla

Il “cantautorap”, come ama definirsi, ha partecipato a Sanremo con questo pezzo, diventato subito uno dei più ascoltati e uno dei migliori nel rap italiano degli ultimi tempi.

Rhove – Shakerando

Rhove supera tutti con la sua hit Shakerando, non solo nelle classifiche rap: la sua infatti è la canzone più ascoltata su Spotify in Italia. Un bel risultato per Rhove, senza dubbio meritato.

Baby Gang – Paranoia

“Questo singolo resterà nella storia del rap” ha detto Baby Gang. Vedremo se sarà vero, di sicuro è una delle canzoni rap recenti italiane del momento. Il video è stato girato in carcere, dove il rapper si trovava perché accusato di rapina.

Tananai – Baby Goddamn

Un pezzo di un anno fa, curiosamente apparso ora ai primi posti delle classifiche ovunque, in particolare su Spotify. Una bella rivincita per il rapper, che tra l’altro era arrivato ultimo a Sanremo 2022. Tananai, un pezzo rap leggero, è tra le canzoni rap recenti del momento.

Lazza – Uscito di galera

Un pezzo grosso della scena rap italiana come Lazza non poteva che tirare fuori una canzone di successo come questa, tratta dal suo nuovo album Sirio.

Shiva – Non è Easy

Altro astro della scena rap italiana contemporanea, Shiva è sempre tra le tendenze recenti con questa canzone, Non è Easy.

Rancore – Federico

Una perla assoluta di quello che forse è il rapper più originale e con i testi più intelligenti, divertenti e insoliti del momento. Rancore qua viene attaccato da un esercito di filosofi zombie, un piccolo capolavoro.

Marracash – ∞ LOVE

Marracash con Guè, due big assoluti del rap italiano, e questa canzone di ormai molti mesi fa è tuttora una delle canzoni rap recenti più ascoltate in assoluto, una delle canzoni dell’anno e sicuramente anche dell’estate.

Le canzoni rap recenti

Questa la lista arrivati al mese di aprile 2021, una piccola selezione di canzoni rap recenti in lingua italiana. Se ne potrebbero aggiungere molte di più, soprattutto guardando alla scena underground o alla trap, ma qua ci siamo limitati a quelle effettivamente più ascoltate tra quelle recenti.

In Italia continuano a emergere nuovi giovani rapper ma a dominare le classifiche spesso sono i rapper ormai 30enni e 40enni, i big. Spesso però sono le collaborazioni a risultare vincenti, tra stili ed età diverse. La quantità di brani rap che escono in Italia è sempre più grande, quindi è sempre più difficile dire quali sono le canzoni “recenti”. Come abbiamo visto anche canzoni di un anno fa di colpo hanno successo, o, al contrario, canzoni rap uscite da poche ore sono già i tormentoni dell’anno.

A questo aggiungiamo che il rap in Italia è sempre più ibrido, soprattutto quello mainstream è sempre più vicino al pop ed è spesso difficile definirlo “rap” e basta. Ma, nonostante il pop, la trap, la dance, c’è ancora chi fa semplici e potenti pezzi rap, e spesso proprio questi ultimi risultano i più amati dagli ascoltatori.

