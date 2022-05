Le canzoni più ascoltate su Spotify Maggio 2022. Rhove al primo posto

Quali sono le canzoni più ascoltate del momento su Spotify? Scopriamo insieme i dieci brani più ascoltati nella piattaforma di streaming musicale questo mese in Italia, Maggio 2022.

Le canzoni più ascoltate su Spotify MAGGIO 2022 – Top 10

Rhove – Shakerando Sfera Ebbasta, Rvssian – Mamma mia Tananai – Baby Goddamn Harry Styles – As It Was Lazza – Uscito di galera Mahmood, Blanco – Brividi Lazza, Sferra Ebbasta – Piove Rkomi, Elodie – La coda del diavolo Slings, MamboLosco – Thick Rhove – Cancelo

La canzone del momento su Spotify Italia è Shakerando di Rhove

Rhove, vero nome Samuel Roveda, è un rapper classe 2001, milanese, che sta spopolando con la hit “Shakerando”. Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra la sua città, Rho, e i suo cognome, Roveda. Il musicista tiene alle sue origini provinciali, tanto da definirsi “rapper di provincia”. Ecco Shakerando:

Rhove – Shakerando

Rhove si contraddistingue per essere un rapper un po’ controcorrente rispetto a molti altri, soprattutto del giro trap. Niente droga, ad esempio. Anzi: “No armi, no droga, solo sport” ha dichiarato. Shakerando è diventata una canzone virale su TikTok e una prima posizione stabile su Spotify nelle ultime settimane, trasformandola in una delle hit dell’anno e sicuramente in uno dei tormentoni estate 2022.

“”Io e cinque garçons, un Casio, tre moto e un casco integrale” saranno versi che sentiremo sicuramente durante l’estate. Nella canzone il rapper parlare di se stesso, della sua vita, degli amici, delle ragazze. Una canzone semplice e accattivante che non a caso ha riscosso da subito successo.

Le altre canzoni del momento su Spotify

Segue nella classifica delle canzoni più ascoltate al momento su Spotify “Mamma Mia” di Sfera Ebbasta con Rvssian. Poi, a seguire, Tananai con Baby Hoddamn, Harry Styles con il brano As It Was, praticamente unico pezzo pop straniero in mezzo al rap e alla trap italiana.

La playlist Spotify Italia

Dopo Styles abbiamo il brano Uscito di galera di Lazza, il grande singolo Brividi di Mahmood con Blanco, e di nuovo Sfera con il featuring con Lazza nella canzone Piove.

A chiudere la top 10 di Spotify Italia Rkomi ed Elodie insieme per La cosa del diavolo e Slings con Mambolosco nella canzone Thick, e ancora, al decimo posto, troviamo di nuovo Rhove con un altro brano, Cancelo.

Come al solito dunque molto rap e trap tra le canzoni più ascoltate su Spotify in Italia, una classifica molto diversa da quella ad esempio degli ascolti radiofonici, più vicina invece agli ascolti su Youtube. Tra queste ci sono anche, come già detto, molte possibile hit dell’estate, ma è ancora presto per dire quali.

