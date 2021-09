Canzoni TikTok virali 2021. Classifica aggiornata

Lista canzoni TikTok 2021. La classifica delle canzoni virali del momento

Quali sono le canzoni più usate su TikTok in questo periodo? Tra challenge e trend vediamo le canzoni del momento di Tik Tok 2021, quelle virali. Ecco la top dieci:

Canzoni TikTok 2021 – TOP 10 canzoni virali

Blanco – Sai cosa c’è Nu Genea – Marechià Elton John, Dua Lipa – Cold Heart Katy Perry – Hot N Cold Doja Cat – Woman Blanco, Sferaebbasta – Mi fai impazzire Anna – Drippin’ in Milano Camila Cabello – Don’t Go Yet The Kid Laroi & Justin Bieber – Stay Goodboys – Bongo Cha Cha Cha

Questa la classifica aggiornata ad ottobre 2021 delle canzoni virali su TikTok.

Cosa significa “canzoni virali”? Semplice: questi sono i brani al momento più utilizzati sulla piattaforma dei video. Ovvero le canzoni più usate dagli utenti per creare i loro contenuti originali e divertenti.

La classifica cambia spesso, da settimana a settimana e addirittura da giornata a giornata, in base alle sfide lanciate dai tiktoker celebri, o alle challenge, balletti, o ai trend del momento. Abbiamo visto la top 10 indicativa delle canzoni di Tik Tok 2021. Proprio perché si tratta di brani virali l’ordine della graduatoria varia molto spesso.

La gran parte delle canzoni sono attuali, ma a volte anche quelle del passato possono entrare nelle 10 più amate, specie se utilizzate in challenge di successo fra gli utenti. Ne è un esempio il brano di Katy Perry intitolato “Hot N Cold”. Quindi per conoscere quali saranno anche in futuro, non perdere le prossime tornate su questa pagina!

Che cos’è Tik Tok e come funziona

E’ l’app che è cresciuta di più negli ultimi due anni, senza dubbio una delle più usate e scaricate al momento. Molto semplicemente permette di realizzare brevi video aggiungendo effetti, musica o canzoni. Ai contenuti si può rispondere con altri brevi filmati, creando un’interazione continua sempre più bizzarra, fresca, divertente e originale.

Per questo motivo attualmente è l’app forse più amata dai giovani. Anche perché su questo social ci sono parecchie star della musica, dello sport eccetera, che propongono spesso nuove idee e sfide divertenti, accompagnate da canzoni virali, fra quelle che vi abbiamo proposto e non solo.

