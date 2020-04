Cosa dedicare al nostro lui quando siamo innamorate? Ecco 15 belle canzoni d’amore da dedicare a lui, cantate da cantanti donne.

Canzoni da dedicare a lui. L’amore, si sa, è una delle cose più importanti della vita. Senza amore, la nostra vita perderebbe significato, perché è proprio questo potente sentimento che fa della nostra esistenza una esistenza a colori, e non in bianco e nero. Cantanti e cantautrici italiane donne hanno dedicato ai loro innamorati fiume di parole cantate, per dichiarare il proprio amore, a volte felice, a volte infelice. Ne abbia scelte 15 per voi, tra le più famose e con le frasi più belle da dedicare.

Canzoni romantiche da dedicare a lui

Ancora ancora ancora – Mina

In questo capolavoro del 1978, la grande cantante lombarda Mina decide di fare una dichiarazione d’amore piena di sensualità e dolcezza. Il sesso non è separato dall’amore, e fare l’amore significa proprio donarsi con tutte noi stesse al nostro amore, e viceversa.

“Tu stupendo sei in amore

Sensuale sul mio cuore, sì”

Almeno tu nell’universo – Mia Martini

Un’altra grande della canzone italiana, punta invece su un amore romantico e quasi mistico, chiamando in causa l’universo. Mia Martini ci regala una commovente interpretazione di un brano perfetto da dedicare a lui.

“Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo”

Tua per sempre – Elisa

Una delle voci più cristalline del panorama della canzone italiana contemporanea, Elisa, scrive una struggente canzone d’amore, da dedicare al proprio compagno di vita. Qualunque cosa succeda infatti, lei resterà sua per sempre.

“Amore mio ti aspetto sempre / E mai un’attesa è stata vana

Del resto non mi importa niente / Se questa notte ancora chiama

E ritorno da te – Laura Pausini

Quante volte ci è capitato di voler ritornare sui propri passi in una storia d’amore? Forse una decisione che ci sembrava giusto con il tempo si rivelerà sbagliata, e allora arriva il momento di tornare indietro e chiedere una seconda occasione. Così fa anche Laura Pausini nella sua “E ritorno da te”.

“Tu dimmi se c’è ancora per me

Un’altra occasione, un’altra emozione

Se ancora sei tu”

Volevo dirti che ti amo – Laura Pausini

Di nuovo Laura Pausini si dimostra una donna capace di amare davvero. Con la sua “Volevo dirti che ti amo”, nulla sembra poter mettere un freno al suo amore. In amore infatti, ciò che conta davvero, è il coraggio di fare una scelta. Di scegliere l’amore nonostante tutte le difficoltà di una relazione.

“Volevo dirti che ti amo/Volevo dirti che sei mio

Che non ti cambio con nessuno/Perché a giurarlo sono io”

Arcano 13 – Levante

Più criptica e enigmatica è invece la scrittura di Levante, che svela in un’intervista che “Arcano 13” è una canzone dedicata ad un innamorato misterioso, dopo la sua nota storia con Antonio Diodato. Ma abbandoniamoci all’ascolto di questa bellissima da dedicare ad un lui, seppur parli di un amore finito.

“Come è stato possibile

Continuare a vivere

Senza di te?”

Confusa e felice – Carmen Consoli

La nota cantautrice siciliana decide di dedicare ad un uomo questa canzone che, in sostanza, parla dell’innamoramento. Proprio nella fase dell’innamoramento ci si sente confuse e felici, esattamente come ben descrive Consoli.

Sai benissimo che sto tremando e non c’è freddo/ E sono vittima di questa gioia immensa

Sai benissimo che nulla può scalfirci adesso / È così fragile il mondo che ci aspetta, che ci spaventa

… E dimmi che non vuoi morire – Patty Pravo

Più maturo è invece l’amore che canta Patty Pravo in questo successo che ha svettato a Sanremo nel 1997. Proprio un amore che dura da molto tempo ci consente di conoscere l’altro come nessun’altra, e Patty Pravo dedica ad un ipotetico questi struggenti versi scritti da Vasco Rossi.

La cambio io la vita che / Che mi ha deluso più di te

Portami al mare, fammi sognare / E dimmi che non vuoi morire

Per amarti d’amore – Patty Pravo

A cuore aperto, Patty Pravo canta nel 1976 l’amore che significa completezza, che significa unione di due anime che decidono di condividere la propria vita insieme. Usando immagini molto forti mutuate dal mondo naturale, con grande dolcezza Pravo si dichiara al proprio innamorato.

“E non vivere perchè tu vivi / senza sfogliarmi e poi spogliarti

io la pioggia tu il mattino/ e accanto a me potrai bere”

La mia storia con te – Alessandra Amoroso

La cantautrice e cantante Alessandra Amoroso dedica ad un lui questa canzone d’amore, ad un lui che però sembra sfuggirle, un lui che appartiene ad una vecchia storia che lei non riesce a dimenticare. Quante volte infatti gli uomini non riescono a prendere una decisione coraggiosa? Siamo noi donne che, il più delle volte, dobbiamo fare una scelta. Così canta Amoroso.

“Ancora, ancora / Vorrei vivere intensamente

Quel sogno insieme / La mia storia con te”

Scegli me – Gianna Nannini

Anche Gianna Nannini dedica a lui una canzone dai toni forti, dove incoraggia l’uomo a tirare fuori il carattere e a decidere di amarla. Con la grande forza di spirito che la caratterizza, Nannini dà all’uomo un aut aut: è il momento di scegliere.

Io lo so che te ne vai / Non si vince senza perdersi / Forse capirai cos’è il dolore

E quanto male fai con l’amore

Loredana Bertè – Ragazzo mio

In questo brano della spumeggiante sorella di Mia Martini, una donna più adulta sembra rivolgersi ad un uomo giovane, forse un figlio o un amico. E sembra voler insegnare a questo ragazzo cosa siano l’amore e la vita, con il tono di chi ha vissuto abbastanza per capire la natura di questo gorgo vorticoso che ci tiene appesi. Ecco cosa recita il brano.

“Non devi credere ma se vuoi amar l’amore

Tu non gli chiedere quello che non può dare”

Dolcissimo amore – Irene Grandi

La distanza, in amore, è una vera e propria tortura. Lo cantavano i trovatori nel 1200, e secoli dopo, un amore lontano continua ad infiammare l’animo. Con grande padronanza poetica, Irene Grandi dedica all’innamorato questo brano che parla di lontananza, mancanza e nostalgia.

“Sono troppi giorni che

Non so stare senza te,

Senza l’anima, oh anima, anima”

Giorgia – Girasole

Ormai un classico della canzone italiana, con questo brano Giorgia racconta con grande limpidezza un amore puro e sincero. La metafora floreale serve appunto a descrivere questo sentimento fatto di pura semplicità genuina.

“e come un girasole giro intorno a te

che sei il mio sole anche di notte”

Mi parli piano – Emma Marrone

Prova poetica anche per Emma Marrone, che racconta il sentimento di pienezza che ci prende quando siamo di fronte all’amato. Ciò che l’amore fa, è ridarci respiro e allo stesso tempo toglierci il fiato, grazie alla sua impareggiabile potenza. Spesso però, comunicare può diventare davvero difficile, e un amore bellissimo può presto trasformarsi in qualcos’altro, che non riusciamo a comprendere.

“La felicità è un’idea semplice

Davanti ai tuoi occhi / Tra l’aria che respiri

E quella che / Difficilmente trattieni”

L’amore non è una faccenda facile, lo sappiamo tutte. Gli uomini poi, sono un universo a volte difficile da decifrare. Ma di fronte alle ostilità, alle incomprensioni, è bene ricordarci che una vita senza amore è una vita che non vale la pena di essere vissuta. Quindi abbracciamo questo miracolo con tutte noi stesse, e amiamo!

