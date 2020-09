Le canzoni da dedicare a lei. Da Irama a Jovanotti, sono tanti gli artisti che scrivono per la loro amata. Una playlist romantica!

Qual è il modo migliore per dichiarare il proprio amore alla donna che amiamo? L’ideale sarebbe dirglielo, guardandola negli occhi, con due semplici parole: “ti amo”. Ma se ci sentiamo troppo timidi per compiere un passo così decisivo, possiamo sempre dedicarle delle canzoni.

Quale canzone? La scelta è davvero vasta, perché cantanti e cantautori di tutti i genere hanno speso fiumi di parole da dedicare alle loro amate. Di canzoni d’amore bellissime ne esistono migliaia. Noi abbiamo scelto per voi 11 canzoni d’amore da dedicare a lei, per conquistare finalmente la donna che amate.

Le più belle canzoni d’amore da dedicare a lei

Jovanotti – A te

Jovanotti è davvero un uomo fortunato: trovare un amore come quello che lui racconta in questa bellissima canzone è una fortuna più unica che rara. E fortunata è la donna a cui è dedicata questa canzone, che è pura poesia. Quando ci troviamo di fronte ad un amore così, dobbiamo fare di tutto per tenercelo stretto. Questa è “A te”, una delle canzoni d’amore di Jovanotti più belle in assoluto.

A te che sei

Semplicemente sei

Sostanza dei giorni miei

Irama – Tornerai da me

Questa canzone di Irama è la canzone da dedicare alla donna che ci ha chiesto un po’ di tempo, di spazio. A volte semplicemente non è il momento giusto per una storia d’amore, ma se si tratta di amore vero, se le due anime possono davvero fatte per incastrarsi nell’amore, basta avere solo un po’ di pazienza.

Siamo un casino stupendo

Due rette parallele che non credono al destino scelto

Lucio Dalla – Stella di mare

Lucio Dalla ci racconta, con grande poesia e delicatezza, i momenti preziosi del sonno che condividiamo con la persona che amiamo. In questa sorta di assenza che il sonno porta con sé, facciamo di tutto per far sì che qualcosa ci riconduca a lei, per ritrovarci nella comunione di anime che solo l’amore può dare.

Spengo la luce

Provo a dormire

Ma tu con la mano

Mi vieni a cercare

Lucio Battisti – Ancora tu

Questa meravigliosa canzone di Lucio Battisti, firmata anche dall’impagabile Mogol, racconta la rinascita di un amore. Perfetta da dedicare alla donna che rientra nella nostra vita, che questa volta, decidiamo di accogliere con tutti noi stessi.

Sei ancora tu, purtroppo l’unica

Ancora tu, l’incorreggibile

Ma lasciarti non è possibile

Ivano Fossati – Il bacio sulla bocca

L’incipit con il pianoforte di questa canzone ci proietta immediatamente in un universo dove l’amore, come dicevano i latini, vince veramente tutto. Una canzone davvero struggente dedicata ad una donna che si affaccia alla vita.

Stancami

E parlami

Abbracciami

Guarda dietro le mie spalle

Morgan – Amore assurdo

Questa canzone racconta invece un amore complicato, come a volte solo l’amore può essere. Quando un amore finito diventa un intrecciarsi di ricordi, dolorosi e gioiosi, non resta altro che tuffarsi nella potenza di questo sentimento, con la speranza di poter tornare ad attraversare la vita della donna che amiamo.

E adesso ho voglia di contatto

Di scriverti e parlarti

Volgermi a te

Ritornar nella tua vita

Franco Battiato – E ti vengo a cercare

Tra le canzoni più belle dell’immenso Franco Battiato, possiamo sicuramente includere E ti vengo a cercare. Quando un incontro ci fa sentire come se stessimo tornando all’origine, alla radice di ogni cosa, allora si tratta di amore. Un amore a cui non possiamo rinunciare.

E ti vengo a cercare

Perché sto bene con te

Perché ho bisogno della tua presenza

Eros Ramazzotti – Più bella cosa

Con la grande immediatezza che contraddistingue le composizione di questo autore, Ramazzotti racconta l’amore in tutta la sua semplicità. La donna che amiamo infatti fa sembrare tutto il resto solo uno sfocato riflesso della sua bellezza.

Ricordi la volta che ti cantai

Fu subito un brivido sì

Ti dico una cosa se non la sai

Per me vale ancora così

Fabrizio Moro – Il senso di ogni cosa

Fabrizio Moro è esplicito nel suo verbo poetico: questa canzone è chiaramente dedicata alla donna che ama, un sogno che sembra essere finalmente realtà. L’amore infatti ci attraversa e ci anima, anche di fronte alla sofferenza più grande, ed è l’amore e solo l’amore che dà un senso alla nostra esistenza.

Tu che sei il sogno più grande

Fra i sogni più veri

E questa canzone

Che gira e rigira, la dedico a te

Il mio unico amore

Il senso di ogni cosa che c’è

Vasco Rossi – Come nelle favole

Con la forza e l’energia che contraddistinguono il grandissimo Vasco, grande autore di tante canzoni romantiche, Come nelle favole è una canzone che racconta un amore in potenza, un amore che, se solo si volesse, potrebbe smuovere montagne. Un piccolo atto di coraggio, ed ecco che da immaginazione l’amore si fa realtà.

Quello che potremmo fare io e te

Senza dar retta a nessuno

Senza pensare a qualcuno

Quello che potremmo fare io e te

Non lo puoi neanche credere

Niccolò Fabi – Una mano sugli occhi

Soltanto la comunione profonda di due anime può riuscire a capire il senso di questa magnifica canzone, che racconta un amore capace di superare tutti gli ostacoli, un amore che ha conosciuto il dolore ma che ha deciso di non scappare. Una meraviglia da dedicare alla donna che amiamo con tutto il nostro cuore.

Non è più baci sotto il portone

Non è più l’estasi del primo giorno

È una mano sugli occhi prima del sonno

Le canzoni da dedicare a lei

Quando l’amore tocca le nostre vite, sarebbe stupido lasciarcelo sfuggire dalle dita. Bisogna afferrarlo a piene mani, cucircelo addosso, inseguirlo anche quando sembra che voglia scappare. Non perdiamo l’occasione di regalare alla donna che amiamo una canzone da dedicare, un paio di parole che significa il mondo, il nostro e il suo.

Questi grandi cantautori ci prestano le loro parole e la loro musica per consentirci di vivere l’amore anche a nostra volta, di trovare il coraggio di dichiararci alla persona persona che amiamo, dando un senso finalmente alla nostra vita.

