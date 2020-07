Le 15 più belle frasi da canzoni di Battisti-Mogol da ascoltare, cantare o dedicare. Testi indimenticabili, tra i più belli della musica italiana.

Le canzoni di Battisti, i cui testi sono stati scritti per la maggior parte da Mogol, nome d’arte di Giulio Rapetti, sono sicuramente entrate a buon diritto nella storia della canzone italiana. Il sodalizio di Mogol e Lucio Battisti cominciò alla fine degli anni Sessanta, si consolidò nel corso degli anni Settanta e terminò nel 1980.

Di fatto quindi non furono moltissimi gli anni in cui composero canzoni insieme, ma sono bastati a creare capolavori immortali come “Il mio canto libero”, “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” e “I giardini di marzo”, canzoni di cui tutti ricordiamo le parole. Canzoni d’amore, ma non solo.

Abbiamo scelto le 15 frasi più belle e rappresentative tratte dai testi delle canzoni di Battisti e Mogol.

Le frasi più belle dalle canzoni di Battisti-Mogol

1. Il mio canto libero

In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l’immagine

Ormai

2. Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi

Come può uno scoglio

Arginare il mare

Anche se non voglio

Torno già a volare

Le distese azzurre

E le verdi terre

Le discese ardite

E le risalite

Su nel cielo aperto

E poi giù il deserto

E poi ancora in alto

Con un grande salto

3. Pensieri e parole

Conosci me, la mia lealtà

Tu sai che oggi morirei per onestà

Conosci me, il nome mio

Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio

4. La collina dei ciliegi

E respirando brezze che dilagano su terre

Senza limiti e confini

Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini

E più in alto e più in là

Se chiudi gli occhi un istante

Ora figli dell’immensità

5. l giardini di marzo

Che anno è, che giorno è?

Questo è il tempo di vivere con te

Le mie mani come vedi non tremano più

E ho nell’anima

In fondo all’anima cieli immensi

E immenso amore

6. La luce dell’est

A te che sei il mio presente

A te, la mia mente

E come uccelli leggeri

Fuggon tutti i miei pensieri

Per lasciar solo posto al tuo viso

Che come un sole rosso acceso

Arde per me

7. Mi ritorni in mente

Un sorriso

E ho visto la mia fine sul tuo viso

Il nostro amor dissolversi nel vento

Ricordo, sono morto in un momento

8. La canzone del sole

Ma ti ricordi

l’acqua verde e noi

le rocce e il bianco in fondo

di che colore

sono gli occhi tuoi?

se me lo chiedi

non rispondo

9. Io vivrò (senza te)

E se ritorni nella mente

Basta pensare che non ci sei

Che sto soffrendo inutilmente

Perché so

Io lo so

Io so che non tornerai

10. Emozioni

E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere

Se poi è tanto difficile morire

E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me

Ma nella mente tua non c’è

11. E penso a te

È troppo grande la città

Per due che come noi

Non sperano però si stan cercando

12. Un’avventura

No, non sarà

Un’avventura

Non è un fuoco che col vento può morire

Ma vivrà

Quanto il mondo

Fino a quando gli occhi miei

Avran luce per guardare gli occhi tuoi

13. Nel cuore, nell’anima

Nel mio cuore, nell’anima

C’è un prato verde che mai

Nessuno ha mai calpestato, nessuno

14. Sì, viaggiare

Dolcemente viaggiare

Rallentando per poi accelerare

Con un ritmo fluente di vita nel cuore

15. Amarsi un po’

Amarsi un po’

È un po’ fiorire

Aiuta sai

A non morire

Senza nascondersi

Manifestandosi

Si può eludere

La solitudine

Mogol e Battisti: un sodalizio che ha fatto la storia della canzone italiana

Sono poche ormai le persone che ignorano il fatto che i testi delle canzoni più belle e famose di Lucio Battisti sono stati scritti da Mogol. Sicuramente quello tra Battisti e Mogol è uno dei sodalizi musicali più famosi nella storia della canzone italiana.

Entrambi erano autori delle canzoni: Battisti per la musica e Mogol per il testo. E i testi delle canzoni di Battisti-Mogol sono famosi soprattutto per una cosa: sono struggenti.

In effetti un tema davvero ricorrente in tutte le canzoni scritte da Mogol è l’amore non corrisposto. Non sono molte le canzoni in cui l’amore è visto in modo gioioso e rassicurante, senza ombre o tradimenti.

Ma nei testi di Mogol ovviamente non c’è solo questo. C’è anche un senso di amore per la vita e di forza che spesso affiora, e una grande voglia di conoscere, di capire il mondo e di essere un tutt’uno con la natura, come si sente in “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” o in “La collina dei ciliegi”.

Si dice che Battisti per quanto riguarda la composizione delle musiche fosse maniacale e molto perfezionista. Sui generi musicali spaziava davvero molto.

Passava infatti dal rhythm and blues al prog rock, dall’elettropop alla musica latina, arrivando a toccare anche la new wave e la disco music, il folk, il soul e il beat. Battisti ha venduto, in tutta la sua carriera, più di 25 milioni di dischi. Ma le canzoni più famose, quelle che tutti ricordano, restano quelle che ha composto insieme a Mogol.

