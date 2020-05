Qual è il senso della vita? Si può scoprire grazie alla musica? Abbiamo scelto 15 canzoni che parlano del mistero della vita e del suo senso (se c’è).

PLAYLIST. Dalla notte dei tempi, lo spirito umano viene assillato dalle stesse solite domande, uguali per tutti: perché siamo qui? Chi siamo? Qual è il senso della vita? Questo filosofeggiare non è cosa per pochi, perché prima o poi, ognuno di noi si è posto o posta queste domande almeno una volta. La musica, attraverso le canzoni, a volte può darci delle risposte. Cantanti, interpreti e cantautori e cantautrici si pongono le stesse domande di tutti noi, ma proprio attraverso l’arte forse sono in grado di darsi qualche risposta. Ecco per voi 15 canzoni, italiane e straniere, sul senso della vita.

Canzoni sul senso della vita, le più belle

Un senso – Vasco Rossi

Cominciamo subito da un big della musica italiana: Vasco Rossi. Il titolo di questo famosissimo brano non lascia molto spazio a dubbi. Il cantante si interroga infatti sul senso della vita, anche se la sua conclusione è che questa vita “un senso non ce l’ha”.

Voglio trovare un senso a questa vita

Anche se questa vita un senso non ce l’ha

Emozioni – Lucio Battisti

E’ un’altra il tipo di poesia che ci propone la coppia Battisti/Mogol. Rispetto infatti allo spirito rockettaro del Blasco, i due filosofeggiano con più delicatezza, ma in un modo altrettanto efficace. Questa stupenda canzone racconta la vita in tutti i suoi alti e bassi con un’onesta davvero emozionante.

E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere

Se poi è tanto difficile morire

E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me

Ma nella mente tua non c’è

Che Fantastica Storia è la Vita – Antonello Venditti

Anche il cantautore romano si cimenta con un tema così importante com’è il senso della vita. Venditti veste i panni di un personaggio forse parlando di se stesso, e con questo brano si sofferma ad osservare la bellezza di questa vita, che tutto sommato, nonostante le sue brutture, le sue tristezze, rimane una “storia fantastica”.

E quando penso che sia finita

È proprio allora che comincia la salita

Che fantastica storia è la vita

Aquila – Lucio Dalla

Non poteva mancare da questa lista il grande Lucio Dalla che con la sua voce graffiante racconta la vita in tutto il suo enigma irrisolvibile. In cinque minuti di musica, Dalla riesce a parlare con grande poesia di nascita, amore e morte.

E tu chi sei, perché mi stai guardando

Nessuno mi ha mai guardato così

Lei ride, si alza, si sta avvicinando

E poi in silenzio rimane lì

Forse l’amore comincia in silenzio

https://www.youtube.com/watch?v=J3c9JtAzw6U

L’Ombra della Luce – Franco Battiato

Il mistico e mitico Franco Battiato ha scritto innumerevoli canzoni sul senso della vita. Anche in questo caso, le parole di Battiato servono a riflettere su qualcosa di più grande, di trascendentale. L’ombra della luce è una meravigliosa poesia da ascoltare e riascoltare, in ogni momento, ma soprattutto quando ci si sente circondati dall’oscurità.

Difendimi dalle forze contrarie

La notte nel sonno quando non sono cosciente

Quando il mio percorso si fa incerto

E non abbandonarmi mai

Non mi abbandonare mai

Il Cerchio della Vita – Ivana Spagna

Con questo brano che ha fatto da colonna sonora a uno dei più grandi successi della Disney, Ivana Spagna intona un vero e proprio canto sul senso della vita. L’iconica scena cinematografica che vede Simba presentato al grande popolo animale, rende perfettamente l’idea della nascita, fisica e metaforica.

Un bel giorno ti accorgi che esisti

Che sei parte del mondo anche tu

Non per tua volontà e ti chiedi chissà

Siamo qui per volere di chi

Human – The Killers

Passiamo ora invece agli artisti internazionali. Il gruppo degli Stati Uniti pubblica questa potente canzone che proprio nel ritornello si pone la domanda più pressante: siamo umani? In sostanza: chi siamo?

“Sono in ginocchio

cercando una risposta

siamo umani?”

Meaning of Life – Kelly Clarkson

Anche la giovane cantautrice americana si interroga su cosa possa voler dire questa vita. La risposta che si dà è l’amore. Sì, l’amore è forse il motore che muove tutto. L’amore per una persona, ma in generale l’amore della vita può essere una risposta ai quesiti più pressanti.

Quando mi stringi,

finalmente vedo

quando dici amore, so cosa intendi,

ero a pezzi nel buio per così tanto tempo,

fino a che tu mi hai mostrato la luce

FML – Kanye West

Nel mondo dello showbusiness, Kanye West è noto come una testa calda che non riesce a tenere la bocca chiusa. Per questo si è fatto molti nemici, ma Kanye West è un artista vero che quando parla nella sua musica parla in modo autentico. In questa bellissima canzone, Kanye fa i conti con la vita.

Ho sentito tutto ciò che ho dato ai miei bambini

Morirò per chi amo

Dio, desidero fare di questa la mia missione

Bob Dylan – Like A Rolling Stone

Bob Dylan è un artista profondo che in ogni suo brano riesce a raccontare un mondo. In questo caso, racconta IL mondo, ovvero l’uomo e la donna sulla terra. In soldoni, in questa canzone leggendaria racconta la vita.

“Come ci si sente, ad essere sola, senza una direzione verso casa, completamente sconosciuta, come una pietra che rotola”

The Word – The Beatles

I Beatles hanno davvero fatto leggenda, e nelle loro canzoni hanno parlato praticamente di tutto. Anche in The Word ragionano su temi importanti. Anche per loro, c’è una semplice parola che serve a sbloccare tutto e a risolvere ogni dubbio. La parola è amore.

Va bene, è luce del sole,

è la parola, amore

I Was Here – Beyonce

Beyoncé, con la sua voce cristallina, calda e potente, si immagina dopo la vita. La cantante è soddisfatta della propria esistenza, decidendo di vivere una vita piena e ricca. Solo così infatti, ci si può sentire veramente vive.

Ero qui, ho vissuto, ho amato

Ero qui,

ho fatto tutto quello che ho voluto

Ed era molto di più di quello che speravo,

lascerò un segno, lascerò la mia anima

What A Wonderful World – Louis Armstrong

Il mitico Louis Armstrong intona, con la sua voce inconfondibile, una ballata davvero toccante in cui il cantante e trombettista sembra soffermarsi a guardare la bellezza che ci circonda. La sensazione di fiducia e serenità che questo brano trasmette sono davvero senza prezzo.

Vedo alberi di verde, rose rosse,

vedo la fioritura per me e per te,

e mi dico, che mondo meraviglioso

True Colors – Cindy Lauper

Cindy Lauper, con grandissima profondità, racconta la vita in tutta la sua crudezza, che a volte ci mette con le spalle al muro. Però, quando una persona è davvero capace di vedere in noi la bellezza, allora non c’è più bisogno di avere paura. Un classico della musica anni 80.

Vedo i tuoi veri colori

brillare

vedo i tuoi veri colori

ed è per questo che ti amo

Imagine – John Lennon

Inno alla pace, alla vita, all’amore, questa canzone leggendaria scritta dal grandissimo John Lennon fa vibrare qualsiasi corda. Brano intramontabile, per Lennon il senso della vita è smetterla di farsi e fare del male. Si può sempre sognare un mondo migliore.

Dirai forse che sono un sognatore

Ma non sono il solo

Queste alcune delle canzoni sulla vita e sul senso della vita che abbiamo scelto dai classici, al rock e il pop più recente, italiani e stranieri. E per voi, il senso della vita qual’è?

